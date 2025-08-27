Währungen / ANF
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ANF: Abercrombie & Fitch Company
89.88 USD 4.46 (5.22%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ANF hat sich für heute um 5.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 87.20 bis zu einem Hoch von 89.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Abercrombie & Fitch Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANF News
- BTIG starts Abercrombie at Buy, American Eagle at Neutral
- Abercrombie & Fitch: Discounted Valuations Offer Deep Value Buy Opportunity (ANF)
- Abercrombie & Fitch: Downgrade To Sell On Near-Term Weakness (NYSE:ANF)
- Abercrombie & Fitch Company (ANF) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Nuuly’s Growth Potential Is The Best Reason To Buy Urban Outfitters (NASDAQ:URBN)
- US clothing retailers test full-price strategy as rich shoppers keep spending
- Abercrombie & Fitch (ANF) director sells $131,683 in stock
- American Eagle Outfitters Is Now Priced For Growth (NYSE:AEO)
- US clothing retailers test full-price strategy as rich shoppers keep spending
- Abercrombie & Fitch Vs. Urban Outfitters: Similar Fundamentals, Different Valuations
- Stock Market Today: American Eagle Soars on Earnings and Viral Ad Buzz
- American Eagle soars as Sydney Sweeney ad stirs up demand
- Holiday Cheer for Walmart (WMT) as Shoppers Look for Value Over Glitz - TipRanks.com
- Abercrombie & Fitch Company (ANF) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- U.S. holiday spending set for steepest drop since pandemic, PwC survey shows
- International Markets and Abercrombie (ANF): A Deep Dive for Investors
- Stock Market Erases Gains As Alibaba News Hits Nvidia, AI Plays: Weekly Review
- Opinion: Bulls and bears are in a tug-of-war for stock-market control. Here’s the side you want to be on now.
- Denim Trend Boosts Abercrombie As Outlook, Stock Climb - Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF), Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS)
- Raymond James raises Abercrombie & Fitch stock price target to $105
- UBS reiterates Buy rating on Abercrombie & Fitch stock, maintains $130 price target
- Record Urban Outfitters Results Not Enough For Investors. Retailers Mixed.
- Stock Market Today: Dow Rises, Nasdaq Seesaws With Nvidia Earnings And AI Data Center Boom In Focus (Live Coverage)
- Abercrombie & Fitch Co. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ANF)
Tagesspanne
87.20 89.92
Jahresspanne
65.40 167.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 85.42
- Eröffnung
- 87.70
- Bid
- 89.88
- Ask
- 90.18
- Tief
- 87.20
- Hoch
- 89.92
- Volumen
- 3.555 K
- Tagesänderung
- 5.22%
- Monatsänderung
- -2.94%
- 6-Monatsänderung
- 18.36%
- Jahresänderung
- -35.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K