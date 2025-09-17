Dövizler / EURCAD
EURCAD: Euro vs Canadian Dollar
1.61697 CAD 0.00773 (0.48%)
Sektör: Döviz Baz: Euro Kâr para birimi: Canadian Dollar
EURCAD döviz kuru bugün -0.48% değişti. Gün boyunca döviz kuru, 1 EUR başına Düşük fiyatı olarak 1.61680 CAD ve Yüksek fiyatı olarak 1.62637 CAD aralığında işlem gördü.
Euro vs Kanada doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Euro fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
1.61680 1.62637
Yıllık aralık
1.44825 1.63590
- Önceki kapanış
- 1.6247 0
- Açılış
- 1.6253 6
- Satış
- 1.6169 7
- Alış
- 1.6172 7
- Düşük
- 1.6168 0
- Yüksek
- 1.6263 7
- Hacim
- 60.647 K
- Günlük değişim
- -0.48%
- Aylık değişim
- 0.75%
- 6 aylık değişim
- 3.97%
- Yıllık değişim
- 7.41%
21 Eylül, Pazar