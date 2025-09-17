통화 / EURCAD
EURCAD: Euro vs Canadian Dollar
1.61697 CAD 0.00773 (0.48%)
부문: 통화 베이스: Euro 수익 통화: Canadian Dollar
EURCAD 환율이 당일 -0.48%로 변동했습니다. 당일 동안 통화는 1 EUR당 저가 1.61680 CAD와 고가 1.62637 CAD로 거래되었습니다
유로 vs 캐나다 달러 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 유로 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
EURCAD News
EURCAD을 위한 트레이딩 애플리케이션
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
MultiWay EA는 강력한 평균회귀 전략에 기반한 스마트하고 효율적인 자동 매매 시스템입니다. 아홉 개의 상관된 (심지어 일부는 일반적으로 “추세형”) 통화쌍 — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD — 에 분산 투자함으로써, 강한 방향성 충격 이후 가격이 평균으로 되돌아오는 움직임을 포착합니다. 구매 후 전체 설치 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호: 여기를 클릭하세요 현재 가격 — 다음 10명의 구매자에게 단 $1937. 최종 가격 : $3987 — 10회 구매마다 가격이 $100 인상됩니다. MultiWay EA는 단순함, 안정성, 명확한 논리를 중요시하는 트레이더에게 완벽합니다 — 복잡한 설정은 필요 없지만, 매우 유연한 자금 관리 및 리스크 제어 옵션을 제공합니다. 이 EA는 진정한 “설정 후 잊기” 철학을 따릅니다. 사용자의 개입이 거의 필
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.88 (17)
3개 남음, $599 다음 가격 $699 안녕하세요, 트레이더 여러분! 단순히 무작위로 매매를 반복하는 EA가 아닌, 전략적으로 움직이고 논리적인 판단을 기반으로 거래하는 진짜 EA를 찾고 계시다면, Scalper Investor EA 를 주목해 보세요. 이 멀티통화 EA는 이미 잘 설계된 리버설(역추세) 전략 으로 무장되어 있으며, 곧 추세 추종 전략 이 무료 업데이트로 추가될 예정입니다. 리버설 전략 – 즉시 사용 가능 출시 시점 기준으로, 이 EA는 리버설 전략에 최적화되어 있습니다. 켈트너 채널(Keltner Channel)을 기반으로 가격의 되돌림 구간을 포착하고, 다양한 필터로 노이즈를 걸러내어 진입 시점을 정밀하게 잡아냅니다. 감에 의존한 진입은 없습니다. 오직 철저한 논리와 기술적 근거에 기반한 매매만 실행합니다. 전략의 핵심은 가격이 채널 내부로 다시 진입할 때를 노리는 것입니다. 필터링 기준에는 변동성, 신호 강도, 추세 방향, 스프레드, 슬리피지 등 다양한 요소
Euro Vision
Sahil Mukhtar
Euro Vision 전문가 어드바이저 Euro Vision은 EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, EURNZD 등 주요 유로 기반 통화쌍 전용으로 설계된 차세대 멀티 통화 거래 로봇입니다. H1 시간 프레임에서 작동하며, 고급 상관 모델과 정밀 스캘핑 기법을 결합하여 높은 확률의 거래 진입과 일관성을 제공합니다. 단일 통화쌍 시스템과 달리, Euro Vision은 7개의 유로 통화쌍을 동시에 모니터링하며 숨겨진 상관 관계와 동기화된 가격 움직임을 식별합니다. 이를 통해 트레이더는 지속적인 거래 기회를 확보하면서 엄격한 리스크 관리를 유지할 수 있습니다. Euro Vision을 선택해야 하는 이유 유로 통화쌍 전문 – 유로 교차 통화쌍 전용 고급 상관 엔진 – 다중 통화쌍 정렬로 정확성 향상 스캘핑 정밀도 – 미세 움직임을 포착하여 최적화된 진입 및 청산 높은 거래 빈도 – 과도한 거래 없이 기회 극대화 전문가용 자동화 – 개인 투
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
News impact
Aleksander Gladkov
4.67 (9)
Choose the best trading tool: The impact of news on the exchange rate of a currency pair! As a news source you can use: Terminal calendar or Investing.com website In the second case, you will additionally need the Get News5 utility. The indicator combines well with the Trade maker utility, providing multi-currency trading. Calculates: indices of the impact of current news on currency pairs, taking into account market expectations. actual trend directions for 5 customizable timeframes and levels
일일 변동 비율
1.61680 1.62637
년간 변동
1.44825 1.63590
- 이전 종가
- 1.6247 0
- 시가
- 1.6253 6
- Bid
- 1.6169 7
- Ask
- 1.6172 7
- 저가
- 1.6168 0
- 고가
- 1.6263 7
- 볼륨
- 60.647 K
- 일일 변동
- -0.48%
- 월 변동
- 0.75%
- 6개월 변동
- 3.97%
- 년간 변동율
- 7.41%
20 9월, 토요일