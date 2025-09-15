货币 / EURCAD
EURCAD: Euro vs Canadian Dollar
1.62821 CAD 0.00099 (0.06%)
版块: 货币 基础: Euro 盈利货币: Canadian Dollar
今日EURCAD汇率已更改by -0.06%。当日，该货币每1EUR以低点1.62600 CAD和高点1.63590 CAD进行交易。
关注欧元vs加拿大元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去欧元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EURCAD交易应用程序
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (12)
MultiWay EA 是一个智能高效的自动交易系统，基于强大的均值回归策略。通过在九个相关（甚至一些通常“趋势性”）的货币对上进行广泛的分散化交易 — AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD、USDCAD、EURUSD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP 和 GBPCAD — 它能够在强烈的单边走势后捕捉价格回归均值的机会。 购买后，请发送私人消息以获取完整的安装说明。 实时信号: 点击这里 当前价格 — 仅 $1937（限接下来的 10 位买家）。 最终价格 : $3987 — 每 10 笔购买后价格增加 $100。 MultiWay EA 非常适合那些重视简洁、稳定和清晰逻辑的交易者 — 无需复杂的设置，但具备灵活的资金管理和风险控制选项。 该智能交易系统遵循真正的“安装即忘”理念。它可以多年稳定运行，几乎无需用户干预，非常适合长期策略。 您可以将 MultiWay EA 作为账户的独立解决方案，或作为多元化投资组合中的重要组成部分。 只需将其附加到图表上，其余交给它完成。 MultiWay EA 的主要特点: 在运行过程中，EA 不仅考
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (64)
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.88 (17)
剩餘 3 本，售價 599 美元 下次售價 699 美元 各位交易员，大家好！ 如果您正在寻找一款不是随便开单、而是有逻辑、有策略、注重风控的智能交易系统（EA），那么请关注 Scalper Investor EA。这是一款多货币对交易机器人，目前已全面支持逆转交易策略，未来还将免费升级添加趋势策略模块，功能持续进化！ 已上线：逆转交易策略（反转系统） Scalper Investor EA 当前运行的是基于 Keltner 通道 的逆转系统。当价格进入通道后，EA 结合多个过滤条件识别潜在反转机会，精准进场。 我们不是“盲目追单”，每一笔交易都基于多维度市场逻辑与严格的入场判断。主要过滤机制包括：波动率控制, 趋势过滤, 反转强度判断, 点差过滤, 滑点控制, 避开跳空与市场低流动时段（如换日时间） 注意：在策略測試器中預設使用 M15 EURNZD Live signal on H1 - https://www.mql5.com/en/signals/2309354?source=Site+Profile+Seller Live signal on M15 - https:
Euro Vision
Sahil Mukhtar
Euro Vision 智能交易顾问 Euro Vision 是一款新一代多货币交易机器人，专为交易所有主要欧元货币对而设计：EURUSD、EURJPY、EURCHF、EURGBP、EURCAD、EURAUD 和 EURNZD。运行在 H1 时间框架，该系统结合了先进的相关性建模和精确的剥头皮技术，提供高概率的交易信号并提高一致性。 不同于单一货币对系统，Euro Vision 可同时监控所有七个欧元货币对，识别隐藏关系和同步价格运动。这为交易者带来源源不断的机会，并保持严格的风险管理。 为什么选择 Euro Vision 欧元货币对专家 – 专为欧元交叉货币对设计 高级相关引擎 – 多货币对同步交易，提高准确性 剥头皮精度 – 捕捉微小波动，优化进出场 高频交易 – 增加市场机会而不过度交易 专业级自动化 – 适合零售交易者和资金公司使用 核心功能 多货币交易：同时交易多达 7 个欧元货币对 高胜率策略：结合市场相关性与剥头皮信号 低风险方法：避免网格、马丁格尔等危险策略 动态风险管理：可自定义回撤控制和资金安全 即插即用：预设优化参数，可快速使用 强大的资金保护：内置机制，保证
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
News impact
Aleksander Gladkov
4.67 (9)
Choose the best trading tool: The impact of news on the exchange rate of a currency pair! As a news source you can use: Terminal calendar or Investing.com website In the second case, you will additionally need the Get News5 utility. The indicator combines well with the Trade maker utility, providing multi-currency trading. Calculates: indices of the impact of current news on currency pairs, taking into account market expectations. actual trend directions for 5 customizable timeframes and levels
日范围
1.62600 1.63590
年范围
1.44825 1.63590
- 前一天收盘价
- 1.6292 0
- 开盘价
- 1.6289 5
- 卖价
- 1.6282 1
- 买价
- 1.6285 1
- 最低价
- 1.6260 0
- 最高价
- 1.6359 0
- 交易量
- 60.029 K
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- 1.45%
- 6个月变化
- 4.70%
- 年变化
- 8.16%
17 九月, 星期三
07:30
EUR
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
09:00
EUR
- 实际值
- 0.1%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
09:00
EUR
- 实际值
- 2.3%
- 预测值
- 2.3%
- 前值
- 2.3%
09:00
EUR
- 实际值
- 2.0%
- 预测值
- 2.1%
- 前值
- 2.1%
09:00
EUR
- 实际值
- 122.82
- 预测值
- 前值
- 122.82
11:00
EUR
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
12:30
CAD
- 实际值
- $26.694 B
- 预测值
- 前值
- $1.011 B
13:45
CAD
- 实际值
- 2.50%
- 预测值
- 前值
- 2.00%
13:45
CAD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
17:00
EUR
- 实际值
-
- 预测值
- 前值