Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 5 Bybit-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.25 × 4 PUPrime-Live 0.86 × 7 ICMarketsSC-MT5-2 2.06 × 1171 ICMarketsSC-MT5 2.22 × 163 ICMarketsSC-MT5-4 2.50 × 263 GOMarketsMU-Live 2.55 × 11 Exness-MT5Real12 2.57 × 14 Pepperstone-MT5-Live01 2.70 × 23 FPMarketsLLC-Live 2.71 × 17 Exness-MT5Real3 3.00 × 1 Exness-MT5Real7 3.56 × 9 ValutradesSeychelles-Live 3.70 × 10 Tickmill-Live 4.00 × 25 JunoMarkets-Server 4.20 × 5 RoboForex-ECN 4.22 × 1456 FusionMarkets-Live 4.41 × 12754 Headway-Real 4.50 × 2 Darwinex-Live 4.65 × 968 CapitalPointTrading-MT5-4 5.10 × 20 XM.COM-MT5 5.22 × 622 Valutrades-Live 5.30 × 10 Alpari-MT5 5.44 × 45 44 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya