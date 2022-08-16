SinyallerBölümler
Dua Yong Rew

MOE FM

Dua Yong Rew
0 inceleme
Güvenilirlik
164 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 85%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 133
Kârla kapanan işlemler:
1 602 (75.10%)
Zararla kapanan işlemler:
531 (24.89%)
En iyi işlem:
89.04 SGD
En kötü işlem:
-111.97 SGD
Brüt kâr:
16 042.20 SGD (95 675 pips)
Brüt zarar:
-15 329.53 SGD (81 223 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (413.21 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
413.21 SGD (52)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
14.77%
Maks. mevduat yükü:
24.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.56
Alış işlemleri:
990 (46.41%)
Satış işlemleri:
1 143 (53.59%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.33 SGD
Ortalama kâr:
10.01 SGD
Ortalama zarar:
-28.87 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-167.43 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-369.46 SGD (6)
Aylık büyüme:
-10.18%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.32 SGD
Maksimum:
1 275.36 SGD (65.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.13% (1 273.51 SGD)
Varlığa göre:
8.02% (168.06 SGD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 774
USDJPY 239
GBPUSD 155
GBPJPY 153
AUDJPY 151
EURCAD 130
EURAUD 114
EURGBP 113
USDCAD 101
CHFSGD 70
AUDCAD 32
AUDUSD 26
AUDNZD 21
USDCHF 16
CADJPY 8
USDSGD 6
GBPCAD 5
NZDUSD 3
EURJPY 3
AUDCHF 2
NZDJPY 2
GBPAUD 2
NZDCAD 2
GBPCHF 2
EURCHF 1
SGDJPY 1
CHFJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 91
USDJPY 313
GBPUSD 25
GBPJPY 365
AUDJPY 34
EURCAD 150
EURAUD 15
EURGBP -33
USDCAD -91
CHFSGD -44
AUDCAD -114
AUDUSD -4
AUDNZD -7
USDCHF -86
CADJPY -3
USDSGD -15
GBPCAD -22
NZDUSD -4
EURJPY -3
AUDCHF 0
NZDJPY -3
GBPAUD 7
NZDCAD -17
GBPCHF 7
EURCHF -3
SGDJPY 1
CHFJPY 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 6.4K
USDJPY 4.1K
GBPUSD 629
GBPJPY 3K
AUDJPY 1.1K
EURCAD 1.5K
EURAUD -219
EURGBP -1
USDCAD 451
CHFSGD 268
AUDCAD -684
AUDUSD -133
AUDNZD -320
USDCHF -457
CADJPY -188
USDSGD -283
GBPCAD -313
NZDUSD -154
EURJPY -154
AUDCHF 24
NZDJPY -156
GBPAUD 123
NZDCAD -119
GBPCHF 42
EURCHF -150
SGDJPY 46
CHFJPY 11
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +89.04 SGD
En kötü işlem: -112 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 52
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +413.21 SGD
Maksimum ardışık zarar: -167.43 SGD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 5
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.86 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
2.06 × 1171
ICMarketsSC-MT5
2.22 × 163
ICMarketsSC-MT5-4
2.50 × 263
GOMarketsMU-Live
2.55 × 11
Exness-MT5Real12
2.57 × 14
Pepperstone-MT5-Live01
2.70 × 23
FPMarketsLLC-Live
2.71 × 17
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
Exness-MT5Real7
3.56 × 9
ValutradesSeychelles-Live
3.70 × 10
Tickmill-Live
4.00 × 25
JunoMarkets-Server
4.20 × 5
RoboForex-ECN
4.22 × 1456
FusionMarkets-Live
4.41 × 12754
Headway-Real
4.50 × 2
Darwinex-Live
4.65 × 968
CapitalPointTrading-MT5-4
5.10 × 20
XM.COM-MT5
5.22 × 622
Valutrades-Live
5.30 × 10
Alpari-MT5
5.44 × 45
44 daha fazla...
Mixture Of Expert

Recommended broker list, please refer to my profile

https://www.mql5.com/en/users/doshur


Join my telegram group for information https://t.me/stepperbo


İnceleme yok
2025.09.11 10:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 06:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.20 12:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.18 20:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.13 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 00:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.06 03:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.06 02:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.08 23:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.08 23:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.21 00:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.04.25 04:42
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.98% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2023.04.13 13:22
Share of days for 80% of growth is too low
2023.04.12 09:07
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.84% of days out of 248 days of the signal's entire lifetime.
2023.01.17 15:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2022.08.16 16:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
