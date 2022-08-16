- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 133
Kârla kapanan işlemler:
1 602 (75.10%)
Zararla kapanan işlemler:
531 (24.89%)
En iyi işlem:
89.04 SGD
En kötü işlem:
-111.97 SGD
Brüt kâr:
16 042.20 SGD (95 675 pips)
Brüt zarar:
-15 329.53 SGD (81 223 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (413.21 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
413.21 SGD (52)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
14.77%
Maks. mevduat yükü:
24.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.56
Alış işlemleri:
990 (46.41%)
Satış işlemleri:
1 143 (53.59%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.33 SGD
Ortalama kâr:
10.01 SGD
Ortalama zarar:
-28.87 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-167.43 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-369.46 SGD (6)
Aylık büyüme:
-10.18%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.32 SGD
Maksimum:
1 275.36 SGD (65.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.13% (1 273.51 SGD)
Varlığa göre:
8.02% (168.06 SGD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|774
|USDJPY
|239
|GBPUSD
|155
|GBPJPY
|153
|AUDJPY
|151
|EURCAD
|130
|EURAUD
|114
|EURGBP
|113
|USDCAD
|101
|CHFSGD
|70
|AUDCAD
|32
|AUDUSD
|26
|AUDNZD
|21
|USDCHF
|16
|CADJPY
|8
|USDSGD
|6
|GBPCAD
|5
|NZDUSD
|3
|EURJPY
|3
|AUDCHF
|2
|NZDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|NZDCAD
|2
|GBPCHF
|2
|EURCHF
|1
|SGDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|91
|USDJPY
|313
|GBPUSD
|25
|GBPJPY
|365
|AUDJPY
|34
|EURCAD
|150
|EURAUD
|15
|EURGBP
|-33
|USDCAD
|-91
|CHFSGD
|-44
|AUDCAD
|-114
|AUDUSD
|-4
|AUDNZD
|-7
|USDCHF
|-86
|CADJPY
|-3
|USDSGD
|-15
|GBPCAD
|-22
|NZDUSD
|-4
|EURJPY
|-3
|AUDCHF
|0
|NZDJPY
|-3
|GBPAUD
|7
|NZDCAD
|-17
|GBPCHF
|7
|EURCHF
|-3
|SGDJPY
|1
|CHFJPY
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|6.4K
|USDJPY
|4.1K
|GBPUSD
|629
|GBPJPY
|3K
|AUDJPY
|1.1K
|EURCAD
|1.5K
|EURAUD
|-219
|EURGBP
|-1
|USDCAD
|451
|CHFSGD
|268
|AUDCAD
|-684
|AUDUSD
|-133
|AUDNZD
|-320
|USDCHF
|-457
|CADJPY
|-188
|USDSGD
|-283
|GBPCAD
|-313
|NZDUSD
|-154
|EURJPY
|-154
|AUDCHF
|24
|NZDJPY
|-156
|GBPAUD
|123
|NZDCAD
|-119
|GBPCHF
|42
|EURCHF
|-150
|SGDJPY
|46
|CHFJPY
|11
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +89.04 SGD
En kötü işlem: -112 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 52
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +413.21 SGD
Maksimum ardışık zarar: -167.43 SGD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 5
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.25 × 4
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.06 × 1171
|
ICMarketsSC-MT5
|2.22 × 163
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.50 × 263
|
GOMarketsMU-Live
|2.55 × 11
|
Exness-MT5Real12
|2.57 × 14
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.70 × 23
|
FPMarketsLLC-Live
|2.71 × 17
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|3.56 × 9
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.70 × 10
|
Tickmill-Live
|4.00 × 25
|
JunoMarkets-Server
|4.20 × 5
|
RoboForex-ECN
|4.22 × 1456
|
FusionMarkets-Live
|4.41 × 12754
|
Headway-Real
|4.50 × 2
|
Darwinex-Live
|4.65 × 968
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|5.10 × 20
|
XM.COM-MT5
|5.22 × 622
|
Valutrades-Live
|5.30 × 10
|
Alpari-MT5
|5.44 × 45
Mixture Of Expert
Recommended broker list, please refer to my profile
https://www.mql5.com/en/users/doshur
Join my telegram group for information https://t.me/stepperbo
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
85%
0
0
USD
USD
2.1K
SGD
SGD
164
99%
2 133
75%
15%
1.04
0.33
SGD
SGD
40%
1:500