EURCAD: Euro vs Canadian Dollar

1.61697 CAD 0.00773 (0.48%)
Secteur: Devise Base: Euro Devise de profit: Canadian Dollar

Le taux de change de EURCAD a changé de -0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 1.61680 CAD et à un maximum de 1.62637 CAD pour 1 EUR.

Suivez la dynamique Euro vs. Dollar Canadien. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Euro a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
1.61680 1.62637
Range Annuel
1.44825 1.63590
Clôture Précédente
1.6247 0
Ouverture
1.6253 6
Bid
1.6169 7
Ask
1.6172 7
Plus Bas
1.6168 0
Plus Haut
1.6263 7
Volume
60.647 K
Changement quotidien
-0.48%
Changement Mensuel
0.75%
Changement à 6 Mois
3.97%
Changement Annuel
7.41%
20 septembre, samedi