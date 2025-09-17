Moedas / EURCAD
EURCAD: Euro vs Canadian Dollar
1.62598 CAD 0.00128 (0.08%)
Setor: Moeda Base: Euro Moeda de lucro: Canadian Dollar
A taxa do EURCAD para hoje mudou para 0.08%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 1.62322 CAD para 1 EUR e o máximo foi 1.62613 CAD.
Veja a dinâmica do par de moedas Euro vs dólar canadense. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Euro mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EURCAD Notícias
- Forex Today: No changes expected from the BoJ
- Euro dips for second day as US Dollar gains on Fed and strong data
- EUR/USD Analysis 18/09: Technical Corrections (Chart)
- EUR/USD Hoje Previsão 18/9: Correção ou impulso? (Gráfico)
- EUR up modestly vs. USD on mixed second-tier data – Scotiabank
- EUR/GBP ticks up to 0.8680 after BoE’s decision, remains in range
- When are the US Initial Jobless Claims and how could they affect EUR/USD?
- EUR/USD: Likely to consolidate between 1.1785 and 1.1865 – UOB Group
- EUR: Cheap below 1.180 – ING
- EUR/USD Forecast 18/09: Pulls Back Before FOMC (Video)
- EUR/USD bounces up as the US Dollar's recovery loses steam
- Euro holds steady above 1.1800 ahead of ECB’s Lagarde speech
- Forex Today: The BoE is seen holding its policy rate
- EUR/USD briefly surges after Fed cuts rates
- EUR/USD holds near 1.1850 as traders await Fed decision, Powell press conference
- EUR/USD steady near four-year highs as Fed decision looms
- Forex Hoje 17/09: Mercados se estabilizam diante Fed
- EUR pulls back from Tuesday’s multiyear high – Scotiabank
- EUR/USD Analysis 17/09: Euro Rises to 4-Year High (Chart)
- ECB wage tracker signals softer pressures ahead – BBH
- EUR/USD: Level to watch is 1.1955 – UOB Group
- EUR/USD breaks out of range – Société Générale
- EUR/USD Forecast Today 17/09: Attempts a Breakout (Video)
- EUR: Range break-out – ING
Aplicativos de negociação para EURCAD
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (12)
O MultiWay EA é um sistema de trading automatizado inteligente e eficiente, baseado em uma poderosa estratégia de reversão à média. Graças à ampla diversificação em nove pares de moedas correlacionados (e até alguns tipicamente “tendenciais”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — ele captura movimentos de preço de volta à média após fortes impulsos direcionais. Após a compra, envie uma mensagem privada para receber as instruções completas de configuração. S
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.88 (17)
Restam 3 exemplares por 599 dólares Próximo preço: 699 dólares Olá, traders! Se você está procurando um robô que não entra em qualquer operação só para mostrar serviço, mas sim que segue uma estratégia bem definida e inteligente — conheça o Scalper Investor EA. Este é um Expert Advisor multimoeda que já está pronto para ação com uma estratégia reversa bem trabalhada, e em breve vai receber uma atualização com uma poderosa estratégia de tendência. Estratégia reversa — pronta para uso No momento
Euro Vision
Sahil Mukhtar
Euro Vision Consultor Especializado Euro Vision é um robô de trading multicurrency de última geração, desenvolvido exclusivamente para operar todos os principais pares baseados no euro: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD e EURNZD. Funcionando no timeframe H1, o sistema combina modelagem de correlação avançada com técnicas de scalping de precisão para entradas de alta probabilidade e máxima consistência. Ao contrário de sistemas de par único, o Euro Vision monitora simultaneamente o
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
News impact
Aleksander Gladkov
4.67 (9)
Choose the best trading tool: The impact of news on the exchange rate of a currency pair! As a news source you can use: Terminal calendar or Investing.com website In the second case, you will additionally need the Get News5 utility. The indicator combines well with the Trade maker utility, providing multi-currency trading. Calculates: indices of the impact of current news on currency pairs, taking into account market expectations. actual trend directions for 5 customizable timeframes and levels
Faixa diária
1.62322 1.62613
Faixa anual
1.44825 1.63590
- Fechamento anterior
- 1.6247 0
- Open
- 1.6253 6
- Bid
- 1.6259 8
- Ask
- 1.6262 8
- Low
- 1.6232 2
- High
- 1.6261 3
- Volume
- 365
- Mudança diária
- 0.08%
- Mudança mensal
- 1.31%
- Mudança de 6 meses
- 4.55%
- Mudança anual
- 8.01%
