El tipo de cambio de EURCAD de hoy ha cambiado un 0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.62505 CAD por 1 EUR, mientras que el máximo ha alcanzado 1.63088 CAD.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Euro vs dólar canadiense. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Euro en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.