News impact Aleksander Gladkov 4.67 (9) Индикаторы

Выбирайте лучший инструмент для торговли: Тренды и влияние новостей на курс валютной пары ! В качестве источника новостей можно использовать: Календарь терминала или сайт Investing.com Во втором случае дополнительно потребуется утилита Get News5 . Индикатор хорошо сочетается с утилитой Trade maker , обеспечивая мультивалютную торговлю. Рассчитывает: индексы влияния актуальных новостей на валютные пары с учетом ожиданий рынка. фактические направления трендов для 5 настраиваемых таймфреймов и уро