КотировкиРазделы
Валюты / EURCAD
Назад в Валюты

EURCAD: Euro vs Canadian Dollar

1.62860 CAD 0.00060 (0.04%)
Сектор: Валюта Базовая: Euro Валюта прибыли: Canadian Dollar

Курс EURCAD за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.62600 CAD за 1 EUR, а максимальная — 1.63103 CAD.

Следите за динамикой валютной пары Евро против Канадского доллара. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EURCAD

EURCAD на Форуме Сообщества

Торговые приложения для EURCAD

MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (12)
Эксперты
MultiWay EA — это умная и эффективная автоматическая торговая система, основанная на мощной стратегии возврата к среднему. Благодаря широкой диверсификации по девяти коррелированным (и даже некоторым обычно «трендовым») валютным парам — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP и GBPCAD — советник фиксирует возвраты цены к среднему после сильных  направленных импульсов. После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить полные инструкции по установке.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (64)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Индикаторы
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.88 (17)
Эксперты
3 копий осталось по цене $599 Следующая цена $699 Привет, трейдеры! Если вы в поиске советника, который не просто гоняет сделки ради активности, а умеет грамотно работать по стратегии — знакомьтесь со Scalper Investor EA. Это мультивалютный эксперт, который уже сейчас готов к бою с продуманной реверсивной системой , а в ближайшее время получит ещё и обновление с  трендовой стратегией . Готовая к использованию: Реверсивная стратегия На момент публикации советник полностью заточен под реверсивную
Euro Vision
Sahil Mukhtar
Эксперты
Euro Vision Экспертный Советник Euro Vision — это инновационный мультивалютный торговый робот, созданный исключительно для торговли всеми основными валютными парами с евро: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD и EURNZD. Работая на таймфрейме H1, система объединяет передовое корреляционное моделирование с точными скальпинговыми техниками, чтобы предоставлять высоковероятные торговые входы и максимизировать стабильность. В отличие от однопарных систем, Euro Vision одновременно контроли
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
Эксперты
The Rise of Skywalker:    It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader.         Is a revolution in the  customization of the trading.  The Rise of Skywalker is a expert advisor based in  the indicator    The Rise of Sky walker:   (   https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
News impact
Aleksander Gladkov
4.67 (9)
Индикаторы
Выбирайте лучший инструмент для торговли: Тренды и влияние новостей на курс валютной пары ! В качестве источника новостей можно использовать: Календарь терминала или сайт Investing.com Во втором случае дополнительно потребуется утилита Get News5 . Индикатор хорошо сочетается с утилитой Trade maker , обеспечивая мультивалютную торговлю. Рассчитывает: индексы влияния актуальных новостей на валютные пары с учетом ожиданий рынка. фактические направления трендов для 5 настраиваемых таймфреймов и уро
Дневной диапазон
1.62600 1.63103
Годовой диапазон
1.44825 1.63178
Предыдущее закрытие
1.6292 0
Open
1.6289 5
Bid
1.6286 0
Ask
1.6289 0
Low
1.6260 0
High
1.6310 3
Объем
21.610 K
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
1.47%
6-месячное изменение
4.72%
Годовое изменение
8.19%
17 сентября, среда
07:30
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
09:00
EUR
Индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.1%
Прог.
0.2%
Пред.
0.2%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.3%
Прог.
2.3%
Пред.
2.3%
09:00
EUR
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.0%
Прог.
2.1%
Пред.
2.1%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен
Акт.
122.82
Прог.
Пред.
122.82
11:00
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
CAD
Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады
Акт.
Прог.
Пред.
$​0.709 млрд
13:45
CAD
Решение Банка Канады по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
2.00%
13:45
CAD
Отчет по процентной ставке Банка Канады
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
EUR
Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля
Акт.
Прог.
Пред.