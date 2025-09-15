Валюты / EURCAD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EURCAD: Euro vs Canadian Dollar
1.62860 CAD 0.00060 (0.04%)
Сектор: Валюта Базовая: Euro Валюта прибыли: Canadian Dollar
Курс EURCAD за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.62600 CAD за 1 EUR, а максимальная — 1.63103 CAD.
Следите за динамикой валютной пары Евро против Канадского доллара. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EURCAD
- EUR показывает высокие результаты на фоне неожиданного роста ZEW – Scotiabank
- EUR is outperforming on ZEW surprise – Scotiabank
- EUR/USD Analysis 16/09: Will We See 1.20 Soon? (Chart)
- ECB’s Scicluna: There is no cut already in a box and waiting to be unpacked
- EUR/USD: нацеливается на очередное тестирование 1.18 – Commerzbank
- EUR/USD eyes another test of 1.18 – Commerzbank
- EUR/USD: Чистый прорыв выше 1,1790 может сместить фокус на 1,1830 - UOB Group
- EUR/USD: Clear break above 1.1790 might shift the focus to 1.1830 – UOB Group
- EUR: Жизнь с политической нестабильностью во Франции – ING
- EUR: Living with French political instability – ING
- Когда выйдет опрос ZEW в Германии и как он может повлиять на EUR/USD?
- When is the German ZEW survey and how could it affect EUR/USD?
- EUR/USD Forex Signal Today 16/09: Bulls Threaten (Chart)
- EUR/USD сохраняет приросты на фоне улучшения экономических настроений в Германии
- EUR/USD extends gains as Fed easing hopes boost risk appetite
- Казакс, ЕЦБ: снижение ставок уже очень значительное
- ECB’s Kazaks: Reduction in rates is already very significant
- EUR/USD Forecast 16/09: Reaching Ceiling of Range (Video)
- Вильруа, ЕЦБ: нам нужно “серьезно” решить проблему долга Франции
- ECB’s Villeroy: We "seriously" have to tackle France’s debt problem
- EUR/USD растет к 1.1800 в преддверии данных из еврозоны и Германии
- EUR/USD rises toward 1.1800 ahead of Eurozone, Germany data
- EUR/USD растет, так как ожидания снижения ставок ФРС оказывают давление на доллар США
- EUR/USD climbs as Fed cut bets weigh on US Dollar
EURCAD на Форуме Сообщества
Торговые приложения для EURCAD
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (12)
MultiWay EA — это умная и эффективная автоматическая торговая система, основанная на мощной стратегии возврата к среднему. Благодаря широкой диверсификации по девяти коррелированным (и даже некоторым обычно «трендовым») валютным парам — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP и GBPCAD — советник фиксирует возвраты цены к среднему после сильных направленных импульсов. После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить полные инструкции по установке.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (64)
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений. Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО: Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.88 (17)
3 копий осталось по цене $599 Следующая цена $699 Привет, трейдеры! Если вы в поиске советника, который не просто гоняет сделки ради активности, а умеет грамотно работать по стратегии — знакомьтесь со Scalper Investor EA. Это мультивалютный эксперт, который уже сейчас готов к бою с продуманной реверсивной системой , а в ближайшее время получит ещё и обновление с трендовой стратегией . Готовая к использованию: Реверсивная стратегия На момент публикации советник полностью заточен под реверсивную
Euro Vision
Sahil Mukhtar
Euro Vision Экспертный Советник Euro Vision — это инновационный мультивалютный торговый робот, созданный исключительно для торговли всеми основными валютными парами с евро: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD и EURNZD. Работая на таймфрейме H1, система объединяет передовое корреляционное моделирование с точными скальпинговыми техниками, чтобы предоставлять высоковероятные торговые входы и максимизировать стабильность. В отличие от однопарных систем, Euro Vision одновременно контроли
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
News impact
Aleksander Gladkov
4.67 (9)
Выбирайте лучший инструмент для торговли: Тренды и влияние новостей на курс валютной пары ! В качестве источника новостей можно использовать: Календарь терминала или сайт Investing.com Во втором случае дополнительно потребуется утилита Get News5 . Индикатор хорошо сочетается с утилитой Trade maker , обеспечивая мультивалютную торговлю. Рассчитывает: индексы влияния актуальных новостей на валютные пары с учетом ожиданий рынка. фактические направления трендов для 5 настраиваемых таймфреймов и уро
Дневной диапазон
1.62600 1.63103
Годовой диапазон
1.44825 1.63178
- Предыдущее закрытие
- 1.6292 0
- Open
- 1.6289 5
- Bid
- 1.6286 0
- Ask
- 1.6289 0
- Low
- 1.6260 0
- High
- 1.6310 3
- Объем
- 21.610 K
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 1.47%
- 6-месячное изменение
- 4.72%
- Годовое изменение
- 8.19%
17 сентября, среда
07:30
EUR
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
09:00
EUR
- Акт.
- 0.1%
- Прог.
- 0.2%
- Пред.
- 0.2%
09:00
EUR
- Акт.
- 2.3%
- Прог.
- 2.3%
- Пред.
- 2.3%
09:00
EUR
- Акт.
- 2.0%
- Прог.
- 2.1%
- Пред.
- 2.1%
09:00
EUR
- Акт.
- 122.82
- Прог.
- Пред.
- 122.82
11:00
EUR
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
12:30
CAD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $0.709 млрд
13:45
CAD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 2.00%
13:45
CAD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
EUR
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.