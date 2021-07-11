SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EEVCC Night IC
Xiaoyu Huang

EEVCC Night IC

Xiaoyu Huang
0 inceleme
Güvenilirlik
222 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 99%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 363
Kârla kapanan işlemler:
3 751 (69.94%)
Zararla kapanan işlemler:
1 612 (30.06%)
En iyi işlem:
322.29 USD
En kötü işlem:
-217.88 USD
Brüt kâr:
16 977.17 USD (1 705 485 pips)
Brüt zarar:
-12 609.05 USD (1 510 383 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (21.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 257.06 USD (5)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
51.09%
Maks. mevduat yükü:
20.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
4.87
Alış işlemleri:
2 750 (51.28%)
Satış işlemleri:
2 613 (48.72%)
Kâr faktörü:
1.35
Beklenen getiri:
0.81 USD
Ortalama kâr:
4.53 USD
Ortalama zarar:
-7.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-1.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-304.77 USD (2)
Aylık büyüme:
0.31%
Yıllık tahmin:
1.97%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
89.25 USD
Maksimum:
896.34 USD (9.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.79% (896.57 USD)
Varlığa göre:
8.55% (531.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 706
EURAUD 407
EURGBP 405
USDJPY 303
GBPCAD 296
GBPJPY 272
AUDNZD 264
EURJPY 256
GBPUSD 245
EURCAD 175
USDSGD 172
AUDJPY 168
CADJPY 164
NZDCAD 159
AUDCAD 145
BTCUSD 134
AUDUSD 133
XAUUSD 127
GBPAUD 105
EURCHF 91
USDCHF 83
GBPCHF 76
CHFJPY 70
NZDJPY 50
NZDUSD 50
USDCAD 34
XAUJPY 34
GBPNZD 33
XAUCHF 31
AUDCHF 27
NZDCHF 23
USDCNH 23
XAUEUR 20
CHINA50 19
DE30 18
EURNZD 16
EURSGD 15
CADCHF 6
DE40 2
USDTHB 2
XAUGBP 2
XAGUSD 1
USDNOK 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 512
EURAUD 1.6K
EURGBP 1.2K
USDJPY -249
GBPCAD 37
GBPJPY -67
AUDNZD 16
EURJPY 119
GBPUSD 582
EURCAD -69
USDSGD 70
AUDJPY 102
CADJPY 128
NZDCAD -40
AUDCAD 66
BTCUSD 31
AUDUSD 88
XAUUSD 41
GBPAUD -111
EURCHF 25
USDCHF 168
GBPCHF 10
CHFJPY 5
NZDJPY -7
NZDUSD -67
USDCAD 179
XAUJPY -28
GBPNZD -17
XAUCHF 5
AUDCHF 0
NZDCHF -47
USDCNH 89
XAUEUR -6
CHINA50 80
DE30 -5
EURNZD 14
EURSGD -5
CADCHF -42
DE40 14
USDTHB -55
XAUGBP -18
XAGUSD -1
USDNOK 5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 5.1K
EURAUD 10K
EURGBP 3.6K
USDJPY -683
GBPCAD 5.3K
GBPJPY 2K
AUDNZD 6.1K
EURJPY 3.5K
GBPUSD 4.8K
EURCAD 893
USDSGD 1K
AUDJPY 2.7K
CADJPY 1.4K
NZDCAD -4.4K
AUDCAD 2.7K
BTCUSD 101K
AUDUSD 1.2K
XAUUSD 12K
GBPAUD 1.2K
EURCHF 1.4K
USDCHF 246
GBPCHF 456
CHFJPY 1.3K
NZDJPY -336
NZDUSD -267
USDCAD 584
XAUJPY -687
GBPNZD 44
XAUCHF 210
AUDCHF 368
NZDCHF -203
USDCNH 16K
XAUEUR 314
CHINA50 97K
DE30 -34K
EURNZD 710
EURSGD -249
CADCHF -688
DE40 14K
USDTHB -61K
XAUGBP -534
XAGUSD -56
USDNOK 2.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +322.29 USD
En kötü işlem: -218 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +21.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 2
GoMarkets-Demo
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
ICTrading-MT5-2
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.50 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 4
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
FairForex-LIVE
0.67 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.92 × 1550
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.06 × 1908
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.17 × 6
ScopeMarkets-Live
1.33 × 3
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
1.55 × 858
ICMarketsSC-MT5-2
1.55 × 25277
PUPrime-Live
1.57 × 35
ICMarketsSC-MT5
1.71 × 74287
ICMarkets-MT5
1.80 × 13512
Darwinex-Live
2.11 × 352
ICMarketsEU-MT5-2
2.11 × 437
PepperstoneUK-Live
2.31 × 970
169 daha fazla...
İnceleme yok
2022.09.29 03:11
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.79% of days out of 459 days of the signal's entire lifetime.
2022.09.26 09:49
Share of days for 80% of growth is too low
2022.09.14 00:34
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.95% of days out of 444 days of the signal's entire lifetime.
2022.09.13 23:25
Share of days for 80% of growth is too low
2022.09.08 01:49
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.79% of days out of 438 days of the signal's entire lifetime.
2022.09.07 02:28
Share of days for 80% of growth is too low
2022.09.05 04:49
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.83% of days out of 435 days of the signal's entire lifetime.
2022.09.05 03:45
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.83% of days out of 435 days of the signal's entire lifetime.
2022.09.05 00:55
Share of days for 80% of growth is too low
2022.08.23 00:28
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.98% of days out of 422 days of the signal's entire lifetime.
2022.08.04 23:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.08.03 01:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.07.04 00:49
Share of days for 80% of growth is too low
2022.07.01 02:46
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 4.88% of days out of 369 days of the signal's entire lifetime.
2022.06.30 01:01
Share of days for 80% of growth is too low
2022.04.04 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.04.03 03:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2021.10.07 02:02
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.94% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.