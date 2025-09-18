Währungen / EURCAD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EURCAD: Euro vs Canadian Dollar
1.61824 CAD 0.00646 (0.40%)
Sektor: Währung Basis: Euro Gewinnwährung: Canadian Dollar
Der Wechselkurs von EURCAD hat sich für heute um -0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 1.61691 CAD und einem Hoch von 1.62637 CAD pro 1 EUR gehandelt.
Verfolgen Sie die Euro vs Kanadischem Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Euro-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EURCAD News
- Prognose für die kommende Woche: US-PCE-Daten, EMIs und Fedspeak sollten den Ton angeben
- EUR/USD-Wochenprognose: US-Dollar fester nach der Fed, PCE-Inflation kommt als Nächstes
- EUR is underperforming most G10 on softer data – Scotiabank
- EUR/USD might retest the 1.1750 level – UOB Group
- EZB-Mitglied Centeno: Der nächste Schritt wird voraussichtlich eine Senkung sein
- ECB's Centeno: Next move is still likely to be a cut
- EUR/USD extends its reversal as US data beats expectations
- EUR/USD Forecast 19/09: Struggles After Fed Cut (Video)
- EUR/USD hält sich vor den deutschen EPI-Daten unter 1,1800
- EUR/USD holds losses below 1.1800 ahead of German PPI data
- EUR/USD fällt auf 1,1780, da Powells hawkischer Ton den US-Dollar stärkt
- EUR/USD falls to 1.1780 as Powell’s hawkish tone lifts US Dollar
- Forex Today: Keine Änderungen von der BoJ erwartet
- Forex Today: No changes expected from the BoJ
- EUR/USD Kursprognose: Ein Anstieg auf 1.2000 fehlt derzeit an Überzeugung
- Euro fällt am zweiten Tag, während der US-Dollar aufgrund der Fed und starker Daten gewinnt
- Euro dips for second day as US Dollar gains on Fed and strong data
- EUR/USD Prognose: Positive US-Daten steigern die Nachfrage nach dem US-Dollar
- EUR/USD Analysis 18/09: Technical Corrections (Chart)
- EUR up modestly vs. USD on mixed second-tier data – Scotiabank
- EUR/GBP ticks up to 0.8680 after BoE’s decision, remains in range
- Wann sind die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und wie könnten sie EUR/USD beeinflussen?
- When are the US Initial Jobless Claims and how could they affect EUR/USD?
- EUR/USD: Likely to consolidate between 1.1785 and 1.1865 – UOB Group
EURCAD on the Community Forum
- Using BID Price of USDJPY in EURCAD symble Expert (12)
- enum to send trades selectively... (7)
- Different Currency Order (7)
- How do you back test EAs that use multiple currency charts (7)
- trade EURUSD by another currency with EA (6)
- EURCAD window (6)
- indicator bug, etc (4)
- IF NOT TRADING THE MAJORS (WHY) (2)
- Does trailing stop work correctly? (1)
- MT4 Mobile I can't trade AUDCAD AUDUSD EURCAD grayed out (1)
- ERROR Trendlines also appear in other Symbol Charts (1)
- Technical Analysis EUR CAD (1)
Handelsanwendungen für EURCAD
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Beschreibung des TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Wir stellen vor: TTM Squeeze Momentum Pro - ein leistungsstarkes All-in-One-System für Volatilitäts- und Momentum-Ausbrüche, das für seriöse Trader entwickelt wurde, die während der Kompressions- und Expansionsphasen des Marktes hochwahrscheinliche Handels-Setups suchen. Dieser proprietäre Indikator kombiniert das bewährte TTM Squeeze-Konzept mit einer trägheitsgewichteten Momentum-Engine , die eine verbesserte visuelle Bestätigung für das Eins
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.88 (17)
Noch 3 Exemplare für 599 $ verfügbar Nächster Preis: 699 $ Hallo, Trader! Wenn du nach einem Expert Advisor suchst, der nicht einfach nur wahllos Trades eröffnet, sondern eine durchdachte und strategisch saubere Handelslogik verfolgt – dann solltest du dir den Scalper Investor EA genauer anschauen. Dieser Multi-Währungs-EA ist bereits mit einer starken Reversal-Strategie ausgestattet und wird in naher Zukunft ein kostenloses Update mit einer Trendfolgestrategie erhalten. Reversal-Strategie – ei
Euro Vision
Sahil Mukhtar
Euro Vision Expert Advisor Euro Vision Expert Advisor Euro Vision ist ein hochmodernes Multi-Währungs-Handelsrobotersystem, das ausschließlich für den Handel mit allen wichtigen Euro-basierten Währungspaaren entwickelt wurde: EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD und EURNZD. Es arbeitet im H1-Zeitrahmen und kombiniert fortschrittliche Korrelationsmodelle mit präzisen Scalping-Techniken, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und die Konsistenz zu maximie
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der es Ihnen ermöglicht, den Handel nach den Präferenzen des Händlers vorzuplanen. Ist eine Revolution in der Anpassung des Handels. The Rise of Skywalker ist ein Expert Advisor, der auf dem Indikator The Rise of Sky walker basiert: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534) Dieses System verwendet nur einen Handel in jeder Operation. Verwenden Sie nicht Grip oder martingale Nie
News impact
Aleksander Gladkov
4.67 (9)
Wählen Sie das beste Handelsinstrument: Der Einfluss von Nachrichten auf den Kurs eines Währungspaares! Als Nachrichtenquelle können Sie verwenden: Terminal-Kalender oder die Website Investing.com Im zweiten Fall benötigen Sie zusätzlich das Dienstprogramm Get News5 . Der Indikator lässt sich gut mit dem Dienstprogramm Trade Maker kombinieren und ermöglicht den Handel mit mehreren Währungen. Berechnet: Indizes der Auswirkungen aktueller Nachrichten auf Währungspaare, unter Berücksichtigung der M
Tagesspanne
1.61691 1.62637
Jahresspanne
1.44825 1.63590
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.6247 0
- Eröffnung
- 1.6253 6
- Bid
- 1.6182 4
- Ask
- 1.6185 4
- Tief
- 1.6169 1
- Hoch
- 1.6263 7
- Volumen
- 57.432 K
- Tagesänderung
- -0.40%
- Monatsänderung
- 0.83%
- 6-Monatsänderung
- 4.05%
- Jahresänderung
- 7.50%
19 September, Freitag
09:00
EUR
- Akt
-
- Erw
- Vorh
09:30
EUR
- Akt
-
- Erw
- Vorh
12:30
CAD
- Akt
- -0.8%
- Erw
- 0.8%
- Vorh
- 1.6%
12:30
CAD
- Akt
- -1.2%
- Erw
- 0.4%
- Vorh
- 2.2%
19:30
EUR
- Akt
- 117.8 K
- Erw
- Vorh
- 125.7 K