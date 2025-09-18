KurseKategorien
EURCAD: Euro vs Canadian Dollar

1.61824 CAD 0.00646 (0.40%)
Sektor: Währung Basis: Euro Gewinnwährung: Canadian Dollar

Der Wechselkurs von EURCAD hat sich für heute um -0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 1.61691 CAD und einem Hoch von 1.62637 CAD pro 1 EUR gehandelt.

Verfolgen Sie die Euro vs Kanadischem Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Euro-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
1.61691 1.62637
Jahresspanne
1.44825 1.63590
Vorheriger Schlusskurs
1.6247 0
Eröffnung
1.6253 6
Bid
1.6182 4
Ask
1.6185 4
Tief
1.6169 1
Hoch
1.6263 7
Volumen
57.432 K
Tagesänderung
-0.40%
Monatsänderung
0.83%
6-Monatsänderung
4.05%
Jahresänderung
7.50%
19 September, Freitag
09:00
EUR
EZB Präsident Lagarde spricht
Akt
Erw
Vorh
09:30
EUR
Das EZB-Aufsichtsratsmitglied Tuominen spricht
Akt
Erw
Vorh
12:30
CAD
Einzelhandelsumsatz m/m
Akt
-0.8%
Erw
0.8%
Vorh
1.6%
12:30
CAD
Kern Verbraucherpreise m/m
Akt
-1.2%
Erw
0.4%
Vorh
2.2%
19:30
EUR
CFTC EUR, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
117.8 K
Erw
Vorh
125.7 K