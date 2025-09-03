MTF Non Repaint Arrow Five Moving Average RTD

[V 1.00] MTF NRPA 5 Hareketli Ortalama RTD yayınlandı!

Yeniden boyanmayan ok gerçek zamanlı pano.

En iyi hareketli ortalama göstergesini arıyorsanız, doğru sayfadasınız. Genellikle insanlar iki hareketli ortalama kuracaktır çünkü iki hareketli ortalamanın kesişimi (çaprazlama) bir sonraki fiyat eğiliminin yönünü belirleyecektir. Hızlı hareket eden ortalama, yavaş hareket eden ortalama ile kesişiyorsa ve hızlı> yavaş ise, trend yukarıdır. Tersine, hızlı hareket eden ortalama, yavaş hareket eden ortalama ve hızlı < yavaş ile kesişirse, trend aşağıdır. İki hareketli ortalamanın dezavantajı, uzun vadeli eğilimi görememenizdir. Bu ticaret aracını bu yüzden geliştirdim.

İşte nasıl açıklandığı:

Bu ticaret aracında beş hareketli ortalama kullanıyorum. Evet, beş! Varsayılan olarak, MA 1 ve MA 2'yi H1 olan geniş bir zaman dilimine ayarlıyorum. MA 1 ve MA 2'nin kesişmesi, H1 zaman diliminde bir trend değişikliği olduğu anlamına gelir. Ardından MA 3 ve MA 4'ü geçerli zaman diliminde (küçük) ayarlıyorum, örneğin M5'teki grafiği açıyorsunuz. MA 3 ve MA 4'ün kesişmesi, mevcut zaman diliminde (M5) bir trend değişikliği olduğu anlamına gelir. Ardından trend hareketini doğrulamak için MA 5'i mevcut zaman dilimine ayarlıyorum.

Bu ticaret aracında birçok harika şey var:

Beş MA'nın zaman dilimlerini beğeninize göre değiştirebilirsiniz. Çizgi stilini değiştirebilir, renk stilini değiştirebilir, MA kesişme oku türünü değiştirebilir ve MA parametrelerini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Daha da iyisi, beş MA'nın gerçek zamanlı 9TF pano monitörüdür. Uygulanacak 10 pano renk şeması vardır. Tamam, şimdi kontrol panelinin içindeki sembolü açıklayayım. İki tür sembol vardır. Üçgen sembolü (yukarı ve aşağı) ve ok sembolü (yukarı ve aşağı). Kireç rengi üçgen sembolü, MA açısının pozitif olduğunu, yani trendin yukarı olduğunu gösterir. Kırmızı renkli üçgen sembolü ise MA açısının negatif olduğunu yani düşüş trendi olduğunu gösterir. Ayrıca MA 1'in MA 2'nin üstünde mi altında mı olduğunu, MA 3'ün MA 4'ün üstünde mi altında mı olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Bu durum yukarıyı veya aşağıyı gösteren ok simgesinden de görülebilir. Ve dahası var. Düğme özelliği. Düğmeye tıklayarak, bu göstergeyi tek bir tıklama ile gizleyebilir veya gösterebilirsiniz!

Bu gerçekten sahip olmanız gereken bir ticaret aracıdır.

Fiyat yükselmeden önce bu ticaret aracını satın almak için acele edin!

Güvenli girişler yapın ve bir profesyonel gibi ticaret yapın.

Teşekkür ederim.

#hareketliortalama #hareketliortalamaticaretstratejisi #üstel #ticaretgöstergeleri #tradingforex #tradingipuçları #en iyigösterge
