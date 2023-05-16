MTF Non Repaint Arrow Five Moving Average RTD

[V 1.00] MTF NRPA 5 Moving Average RTD è stato rilasciato!

Dashboard in tempo reale con freccia non riverniciata.

Se stai cercando il miglior indicatore di media mobile, allora sei sulla pagina giusta. Generalmente le persone installeranno due medie mobili perché l'intersezione delle due medie mobili (il crossover) determinerà la direzione della prossima tendenza dei prezzi. Se la media mobile veloce si interseca con la media mobile lenta e veloce > lenta, allora il trend è al rialzo. Al contrario, se la media mobile veloce si interseca con la media mobile lenta e veloce <lenta, la tendenza è al ribasso. Lo svantaggio di due medie mobili è che non puoi vedere la tendenza a lungo termine. Ecco perché ho sviluppato questo strumento di trading.

Ecco come viene spiegato:

In questo strumento di trading, utilizzo cinque medie mobili. Sì, cinque! Per impostazione predefinita, ho impostato MA 1 e MA 2 su un ampio lasso di tempo, che è H1. L'intersezione di MA 1 e MA 2 significa che c'è un cambiamento di tendenza sul timeframe H1. Quindi MA 3 e MA 4 ho impostato sul timeframe corrente (piccolo), ad esempio, apri il grafico su M5. L'intersezione di MA 3 e MA 4 significa che c'è un cambio di tendenza nel timeframe corrente (M5). Quindi, per confermare il movimento di tendenza, ho impostato MA 5 sull'intervallo di tempo corrente.

Ci sono molte cose sorprendenti in questo strumento di trading:

Puoi modificare i tempi delle cinque MA a tuo piacimento. È possibile modificare lo stile della linea, è possibile modificare lo stile del colore, è possibile modificare il tipo di freccia di intersezione MA e modificare i parametri MA a proprio piacimento. Ancora meglio è il monitor del cruscotto 9TF in tempo reale delle cinque MA. Ci sono 10 combinazioni di colori del cruscotto da applicare. Ok, ora lascia che ti spieghi il simbolo all'interno del cruscotto. Ci sono due tipi di simbolo. Simbolo del triangolo (su e giù) e simbolo della freccia (su e giù). Il simbolo del triangolo color lime indica che l'angolo MA è positivo, il che significa che la tendenza è al rialzo. Mentre il simbolo del triangolo di colore rosso indica che l'angolo MA è negativo, il che significa una tendenza al ribasso. Inoltre, puoi osservare se MA 1 è sopra o sotto MA 2 e se MA 3 è sopra o sotto MA 4. Questo può essere visto dal simbolo della freccia che punta verso l'alto o verso il basso. E c'è di più. La caratteristica del pulsante. Facendo clic sul pulsante, puoi nascondere o mostrare questo indicatore con un solo clic!

Questo è davvero uno strumento di trading che devi avere.

Sbrigati ad acquistare questo strumento di trading prima che il prezzo salga!

Effettua entrate sicure e fai trading come un professionista.

Grazie.

#media mobile #media mobilestrategia di trading #esponenziale #indicatoriditrading #tradingforex #consigliditrading #migliorindicatore
