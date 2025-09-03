MTF Non Repaint Arrow Five Moving Average RTD

[V 1.00] MTF NRPA 5 Moving Average RTD est sorti !

Tableau de bord en temps réel avec flèche non repeinte.

Si vous recherchez le meilleur indicateur de moyenne mobile, vous êtes sur la bonne page. Généralement, les gens installeront deux moyennes mobiles car l'intersection des deux moyennes mobiles (le croisement) déterminera la direction de la prochaine tendance des prix. Si la moyenne mobile rapide croise la moyenne mobile lente et rapide> lente, la tendance est à la hausse. Inversement, si la moyenne mobile rapide croise la moyenne mobile lente et rapide < lente, la tendance est à la baisse. L'inconvénient de deux moyennes mobiles est que vous ne pouvez pas voir la tendance à long terme. C'est pourquoi j'ai développé cet outil de trading.

Voici comment c'est expliqué :

Dans cet outil de trading, j'utilise cinq moyennes mobiles. Oui, cinq ! Par défaut, je règle MA 1 et MA 2 sur une grande plage horaire, qui est H1. L'intersection de MA 1 et MA 2 signifie qu'il y a un changement de tendance sur la période H1. Ensuite, MA 3 et MA 4, je mets sur la période actuelle (petite), par exemple, vous ouvrez le graphique sur M5. L'intersection de MA 3 et MA 4 signifie qu'il y a un changement de tendance sur la période actuelle (M5). Ensuite, pour confirmer le mouvement de tendance, j'ai mis MA 5 sur la période actuelle.

Il y a beaucoup de choses étonnantes dans cet outil de trading :

Vous pouvez modifier le style de ligne, vous pouvez modifier le style de couleur, vous pouvez modifier le type de flèche d'intersection MA et vous pouvez modifier les paramètres MA à votre guise. Encore mieux est le moniteur de tableau de bord 9TF en temps réel des cinq MA. Il ya 10 schémas de couleurs de tableau de bord à appliquer. existe deux types de symboles. Symbole triangle (haut et bas) et symbole flèche (haut et bas). Alors que le symbole du triangle de couleur rouge indique que l'angle MA est négatif, ce qui signifie une tendance à la baisse.En outre, vous pouvez observer si MA 1 est au-dessus ou en dessous de MA 2 et si MA 3 est au-dessus ou en dessous de MA 4. Cela peut être vu par le symbole de flèche pointant vers le haut ou vers le Et il ya plus. La fonction de bouton. En cliquant sur le bouton, vous pouvez masquer ou afficher cet indicateur en un seul clic !

C'est vraiment un outil de trading que vous devez avoir.

Faites des entrées en toute confiance et négociez comme un pro.

Merci.

