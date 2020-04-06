Super Trend Reverse Grid

Super Trend Reverse Grid

Super Trend Reverse Grid, klasik "karşıt trend" (counter-trend) stratejilerinin risklerini ortadan kaldırmak için geliştirilmiş profesyonel bir algoritmadır. Fiyatın tersine işlem açmak yerine, momentumu takip eden Stop Emirleri (Buy Stop/Sell Stop) kullanır.


Multi-Asset Desteği: XAUUSD (Altın), Gümüş, Bitcoin (BTC) ve tüm majör paritelerde optimize edilmiştir.

Akıllı Trend Filtreleri:

EMA 200 (Makro): Ana trendin tersine işlem açılmasını engeller.

MACD: Momentum kaybında yeni grid açılışını durdurur.

Otomatik Fiyatlama (Auto-SR): Robot, geçmiş 300 mumu analiz ederek en güçlü destek/direnç bölgelerini otomatik hesaplar ve grid aralığını buna göre belirler.

Güvenlik Modülleri: Spread koruması, Zaman filtresi ve "Out of Range" koruması mevcuttur.

Kimler İçin Uygundur?


Trend olan piyasalarda (Altın, Gümüş, Pariteler ve BTC gibi) kazanç sağlamak isteyenler.

Martingale yüzünden hesap patlatmaktan yorulanlar.

Tam kontrol ve şeffaflık isteyen profesyonel traderlar.


