Pro Trend Tracker

**NTF Pro (Profesyonel Trend Takip Göstergesi)**





NTF Pro, modern finansal piyasalar için özel olarak tasarlanmış akıllı bir trend analiz aracıdır. Geleneksel teknik analizi yapay zeka algoritmalarıyla birleştirerek, yatırımcılara yüksek hassasiyetli ve çok boyutlu piyasa trendi değerlendirmeleri sunmayı amaçlar. Gerçek zamanlı dinamik parametre optimizasyonu, çoklu zaman dilimi veri entegrasyonu ve piyasa duyarlılığı algılama özellikleriyle NTF Pro, alım satım kararlarının doğruluğunu önemli ölçüde artırarak kullanıcıların piyasa dönüş noktalarını ve trend devamlılık fırsatlarını tanımlamasına yardımcı olur.





**Gün içi işlemciler için:** 1-15 dakikalık grafiklerde trend yakalama, hacim patlaması uyarılarıyla desteklenir.

**Swing yatırımcıları için:** Haftalık grafiklerdeki ana yükseliş dalgalarını tanımlar ve orta vadeli düzeltme risklerinden kaçınmaya yardım eder.





**Üç renkli çizgilerin işlevi ve amacı: Kırmızı | Yeşil | Sarı**

* **Kırmızı çizginin üzerindeki** alan boğa (yükseliş) bölgesi, **yeşil çizginin altındaki** alan ise ayı (düşüş) bölgesi olarak kabul edilir.

* Net bir işlem fırsatı, yalnızca **her iki çizgi de aynı rengi gösterdiğinde** mevcuttur.

* **Yeşil'den Sarı'ya, ardından Kırmızı'ya** geçiş, düşüş baskısının sona erdiğini ve yükseliş dinamiklerinin başladığını işaret eder.

* **Yeşil'den Sarı'ya, ardından tekrar Yeşil'e** geçiş, kısa (satış) pozisyonlarını artırma veya tutma fırsatını temsil eder. Yeşil çizginin kaybolması ve ardından yeniden belirmesi, satış baskısının devam ettiğini göstererek, onu sağlam bir trend göstergesi haline getirir.