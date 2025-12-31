NTF Pro（プロ仕様のトレンド追従型インディケーター） は、現代の金融市場向けに特別に設計されたインテリジェントなトレンド分析ツールです。従来のテクニカル分析と人工知能アルゴリズムを融合し、投資家に高精度で多角的な市場トレンドの分析評価を提供します。リアルタイムの動的パラメーター最適化、複数の時間軸データの統合、市場センチメントの感知を通じて、NTF Proは取引判断の精度を大幅に向上させ、市場の転換点とトレンド継続の機会を捉えるのに役立ちます。

デイトレーダー向け：

1分～15分足チャートでのトレンド捕捉を実現し、出来高急増のアラートと連動します。

スイングトレーダー向け：

週足チャートにおける主要な上昇トレンドを識別し、中期調整リスクを回避するのに役立ちます。

三色ラインの機能と目的：赤 | 緑 | 黄