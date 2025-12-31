Pro Trend Tracker
- インディケータ
- Cheng Jian Xie
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
NTF Pro（プロ仕様のトレンド追従型インディケーター） は、現代の金融市場向けに特別に設計されたインテリジェントなトレンド分析ツールです。従来のテクニカル分析と人工知能アルゴリズムを融合し、投資家に高精度で多角的な市場トレンドの分析評価を提供します。リアルタイムの動的パラメーター最適化、複数の時間軸データの統合、市場センチメントの感知を通じて、NTF Proは取引判断の精度を大幅に向上させ、市場の転換点とトレンド継続の機会を捉えるのに役立ちます。
デイトレーダー向け：
1分～15分足チャートでのトレンド捕捉を実現し、出来高急増のアラートと連動します。
スイングトレーダー向け：
週足チャートにおける主要な上昇トレンドを識別し、中期調整リスクを回避するのに役立ちます。
三色ラインの機能と目的：赤 | 緑 | 黄
-
赤いラインより上のエリアは強気（買い）優勢圏、緑のラインより下のエリアは弱気（売り）優勢圏と見なします。
-
明確な取引機会は、両方のラインが同じ色を示した時のみと判断します。
-
緑→黄→赤への変化は、弱気圧力の終息と強気トレンドの始まりを示すシグナルです。
-
緑→黄→再び緑への変化は、売りポジションの追加または保有の機会を示します。緑色のラインが一度消えて再び出現するパターンは、弱気圧力が持続していることを示し、優れたトレンド確認指標として機能します。