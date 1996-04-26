Pro Trend Tracker

**NTF Pro(프로페셔널 트렌드 팔로우 인디케이터)** 는 현대 금융 시장을 위해 특별히 설계된 지능형 트렌드 분석 도구입니다. 이는 전통적인 기술적 분석과 인공지능 알고리즘을 융합하여, 투자자들에게 고정밀, 다차원의 시장 트렌드 판단 근거를 제공하는 데 주력합니다. 실시간 동적 매개변수 최적화, 다양한 시간대 데이터 통합 및 시장 심리 감지를 통해, NTF Pro는 거래 결정의 정확도를 현저히 높여 사용자가 시장 전환점과 트렌드 지속 기회를 포착하는 데 도움을 줍니다.





**데이 트레이더용:** 1분~15분 차트 수준의 트렌드 포착, 거래량 급증 알림과 연동

**스윙 투자자용:** 주간 차트 수준의 주요 상승 파동 식별, 중기 조정 국면 위험 회피





**삼색 선의 기능과 용도: 빨강 | 초록 | 노랑**

* **빨간선 위**는 매수세(강세) 우위 영역, **초록선 아래**는 매도세(약세) 우위 영역으로 간주합니다.

* **두 선이 동일한 색상일 때만** 명확한 거래 기회가 존재합니다.

* **초록 → 노랑 → 빨강**으로 전환되는 것은 약세 모멘텀의 종료와 강세 모멘텀의 시작을 의미합니다.