Pro Trend Tracker

**NTF Pro (Professionaler Trendfolge-Indikator)**





NTF Pro ist ein intelligentes Trendanalysewerkzeug, das speziell für moderne Finanzmärkte entwickelt wurde. Es vereint klassische technische Analysemethoden mit fortschrittlichen Algorithmen der Künstlichen Intelligenz, um Anlegern hochpräzise und mehrdimensionale Markttrendbewertungen zu liefern. Durch Echtzeitoptimierung dynamischer Parameter, die Integration von daten über verschiedene Zeithorizonte hinweg und die Erfassung der Marktstimmung erhöht NTF Pro die Treffsicherheit von Handelsentscheidungen erheblich und unterstützt Nutzer dabei, Marktumkehrpunkte und Trendfortsetzungsmöglichkeiten zu erkennen.





**Für Daytrader:** Erkennt Trendbewegungen in 1- bis 15-Minuten-Charts, unterstützt durch Signale bei sprunghaften Volumenveränderungen.

**Für Swing-Trader / mittelfristige Anleger:** Identifiziert primäre Aufwärtstrends in Wochencharts und hilft, Risiken mittelfristiger Kursrücksetzer zu vermeiden.





**Funktion und Nutzen der dreifarbigen Linien: Rot | Grün | Gelb**

* Die Zone **oberhalb der roten Linie** wird vom Aufwärtstrend (Bullen) dominiert, die Zone **unterhalb der grünen Linie** vom Abwärtstrend (Bären).

* Klare Handelschancen bestehen nur, wenn **beide Linien dieselbe Farbe zeigen**.

* Ein Farbwechsel von **Grün zu Gelb zu Rot** signalisiert das Ende der bärischen Dynamik und den Beginn einer bullischen Trendphase.

* Ein Wechsel von **Grün zu Gelb und zurück zu Grün** deutet auf eine Chance zum Nachkaufen oder Halten von Verkaufspositionen (Short-Positionen) hin. Das vorübergehende Verschwinden und erneute Auftauchen der grünen Linie zeigt anhaltende Verkaufsdynamik an und macht sie zu einem robusten Trendbestätigungsindikator.