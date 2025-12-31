Pro Trend Tracker

**NTF Pro (Indicatore Professionale di Inseguimento di Tendenza)**





NTF Pro è uno strumento intelligente di analisi di tendenza, progettato specificamente per i mercati finanziari moderni. Integra l'analisi tecnica tradizionale con algoritmi di intelligenza artificiale, con l'obiettivo di fornire agli investitori una valutazione ad alta precisione e multidimensionale della dinamica del mercato. Attraverso l'ottimizzazione dinamica dei parametri in tempo reale, l'integrazione di dati multi-periodo e la percezione del sentiment di mercato, NTF Pro può migliorare significativamente l'accuratezza delle decisioni di trading, aiutando gli utenti a identificare i punti di inversione del mercato e le opportunità di continuazione del trend.





**Per i trader intraday:** Cattura le tendenze sui grafici da 1 a 15 minuti, integrata con segnali basati su picchi di volume.

**Per gli investitori swing:** Identifica le principali onde rialziste sui grafici settimanali e aiuta a evitare i rischi di correzioni a medio termine.





**Funzione e scopo delle linee tricolori: Rosso | Verde | Giallo**

* L'area **sopra la linea rossa** appartiene al territorio rialzista (bullish), mentre l'area **sotto la linea verde** appartiene al territorio ribassista (bearish).

* Un'opportunità di trading chiara è considerata presente solo quando **entrambe le linee condividono lo stesso colore**.

* Una transizione da **Verde a Giallo e poi a Rosso** segnala la fine della pressione ribassista e l'inizio di una dinamica rialzista.

* Una transizione da **Verde a Giallo e di nuovo a Verde** rappresenta un'opportunità per aggiungere o mantenere posizioni corte (vendite). La scomparsa e la successiva riapparizione della linea verde indica la persistenza della pressione venditrice, rendendola un solido indicatore di tendenza.