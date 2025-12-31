Pro Trend Tracker

NTF Pro (Proфессиональный индикатор следования за трендом) — это интеллектуальный инструмент анализа рыночных трендов, разработанный специально для современных финансовых рынков. Он сочетает традиционный технический анализ с алгоритмами искусственного интеллекта и предназначен для предоставления инвесторам высокоточного, многомерного анализа рыночной динамики. Благодаря оптимизации параметров в реальном времени, интеграции данных различных таймфреймов и оценке рыночных настроений, NTF Pro значительно повышает точность торговых решений, помогая пользователям определять разворотные точки и возможности продолжения тренда.

Для внутридневных трейдеров: Выявление трендов на таймфреймах от 1 до 15 минут с сигналами на основе всплесков объема.

Для свинг-трейдеров: Определение основных восходящих волн на недельных графиках и помощь в избежании рисков среднесрочных коррекций.

Назначение и функции трехцветных линий: Красная | Зеленая | Желтая