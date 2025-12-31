Pro Trend Tracker

**NTF Pro (Indicateur Professionnel de Suivi de Tendance)**





NTF Pro est un outil intelligent d'analyse des tendances, conçu spécifiquement pour les marchés financiers modernes. Il intègre l'analyse technique traditionnelle à des algorithmes d'intelligence artificielle, dans le but de fournir aux investisseurs une évaluation à haute précision et multidimensionnelle de la dynamique du marché. Grâce à l'optimisation dynamique des paramètres en temps réel, l'intégration de données multi-périodes et la perception du sentiment du marché, NTF Pro peut améliorer significativement la précision des décisions de trading, aidant les utilisateurs à identifier les points de retournement du marché et les opportunités de continuation de tendance.





**Pour les traders intraday :** Capture les tendances sur les graphiques de 1 à 15 minutes, complétée par des alertes de pics de volume.

**Pour les investisseurs swing :** Identifie les impulsions haussières majeures sur les graphiques hebdomadaires et aide à éviter les risques de corrections à moyen terme.





**Fonction et utilité des lignes tricolores : Rouge | Vert | Jaune**

* La zone **au-dessus de la ligne rouge** appartient au territoire haussier (bull), tandis que la zone **en dessous de la ligne verte** appartient au territoire baissier (bear).

* Une opportunité de trading claire n'est considérée présente que lorsque **les deux lignes partagent la même couleur**.

* Une transition du **Vert au Jaune puis au Rouge** signale la fin de la pression baissière et le début d'une dynamique haussière.

* Une transition du **Vert au Jaune puis de retour au Vert** représente une opportunité d'ajouter ou de maintenir des positions courtes (vendeuses). La disparition puis la réapparition de la ligne verte indique la persistance de la pression vendeuse, ce qui en fait un indicateur de tendance robuste.