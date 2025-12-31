Pro Trend Tracker

NTF Pro (Indicador Profesional de Seguimiento de Tendencias) es una herramienta inteligente de análisis de tendencias diseñada específicamente para los mercados financieros modernos. Combina el análisis técnico tradicional con algoritmos de inteligencia artificial, con el objetivo de proporcionar a los inversores una evaluación multidimensional y de alta precisión de la dinámica del mercado. Gracias a la optimización de parámetros en tiempo real, la integración de datos de múltiples marcos temporales y la percepción del sentimiento del mercado, NTF Pro puede mejorar significativamente la precisión de las decisiones comerciales, ayudando a los usuarios a identificar puntos de giro del mercado y oportunidades de continuación de tendencias.

Para operadores intradía: Captura tendencias en gráficos de 1 a 15 minutos, complementado con alertas de aumento de volumen.

Para inversores de swing: Identifica tendencias alcistas principales en gráficos semanales y ayuda a evitar riesgos de correcciones a mediano plazo.

Función y propósito de las líneas tricolores: Roja | Verde | Amarilla