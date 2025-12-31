Pro Trend Tracker
- Indicadores
- Cheng Jian Xie
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
NTF Pro (Indicador Profissional de Acompanhamento de Tendência) é uma ferramenta inteligente de análise de tendência projetada especificamente para os mercados financeiros modernos. Ela combina análise técnica tradicional com algoritmos de inteligência artificial, com o objetivo de fornecer aos investidores uma avaliação multidimensional e de alta precisão da dinâmica do mercado. Através da otimização dinâmica de parâmetros em tempo real, integração de dados de múltiplos prazos e percepção do sentimento do mercado, o NTF Pro pode melhorar significativamente a precisão das decisões de negociação, ajudando os usuários a identificar pontos de reversão e oportunidades de continuação de tendência.
Para traders intradia: Captura tendências em gráficos de 1 a 15 minutos, complementado com alertas de aumento de volume.
Para investidores de swing: Identifica tendências de alta primárias em gráficos semanais e ajuda a evitar riscos de correções de médio prazo.
Função e finalidade das linhas tricolores: Vermelha | Verde | Amarela
A área acima da linha vermelha pertence ao território de alta (bullish), enquanto a área abaixo da linha verde pertence ao território de baixa (bearish).
Uma oportunidade de negociação é considerada presente apenas quando ambas as linhas compartilham a mesma cor.
Uma transição de verde para amarelo e depois para vermelho sinaliza o fim do momentum de baixa e o início do momentum de alta.
Uma transição de verde para amarelo e de volta para verde representa uma oportunidade para adicionar ou manter posições vendidas (short). O desaparecimento e subsequente reaparecimento da linha verde indica a persistência da força de venda, tornando-o um indicador de tendência robusto.