Pro Trend Tracker

NTF Pro (Indicador Profissional de Acompanhamento de Tendência) é uma ferramenta inteligente de análise de tendência projetada especificamente para os mercados financeiros modernos. Ela combina análise técnica tradicional com algoritmos de inteligência artificial, com o objetivo de fornecer aos investidores uma avaliação multidimensional e de alta precisão da dinâmica do mercado. Através da otimização dinâmica de parâmetros em tempo real, integração de dados de múltiplos prazos e percepção do sentimento do mercado, o NTF Pro pode melhorar significativamente a precisão das decisões de negociação, ajudando os usuários a identificar pontos de reversão e oportunidades de continuação de tendência.

Para traders intradia: Captura tendências em gráficos de 1 a 15 minutos, complementado com alertas de aumento de volume.

Para investidores de swing: Identifica tendências de alta primárias em gráficos semanais e ajuda a evitar riscos de correções de médio prazo.

Função e finalidade das linhas tricolores: Vermelha | Verde | Amarela