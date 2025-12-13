Market Hours MT5

Forex Vitals Market Hours (MT5) — Seans Aralık Kutuları + Canlı Seans Paneli (ÜCRETSİZ)

Forex’te işlem yapmak, hangi saatte işlem yaptığınıza göre çok farklıdır. Bu gösterge bunu görünür hale getirir: 4 ana seansın — Sydney, Tokyo, Londra, New York — her biri için En Yüksek/En Düşük (High/Low) aralık kutularını doğrudan grafiğinize çizer. Böylece her seansın aralığının nerede oluştuğunu ve seansların çakıştığı zamanlarda fiyatın nasıl davrandığını (ör. Londra/NY) anında görebilirsiniz.

Neler sunar

  • Renk kodlu seans aralık kutuları (her seans için High/Low)

  • İsteğe bağlı dolu kutular veya sade yalnızca çerçeve görünümü

  • Seans açılış dikey işaretleri (açılıştaki momentum değişimlerini yakalamak için harika)

  • Grafik üstü canlı panel: mevcut aktif seansı (ve Londra/NY gibi çakışmaları) gösterir

  • DST (yaz/kış saati) uyumlu seans zamanlaması (Londra / New York / Sydney)

  • Akıllı aracı kurum saati hizalaması (seansların doğru oturması için ofseti otomatik hesaplar)

  • Kullanılan seans saatleri (yerel saat)

Kullanılan seans saatleri (yerel saat)

  • Londra: 08:00–17:00 (DST uyumlu)

  • New York: 08:00–17:00 (DST uyumlu)

  • Sydney: 07:00–16:00 (DST uyumlu)

  • Tokyo: 09:00–18:00

Zaman Dilimleri (Timeframes)

Gün içi grafikler için tasarlanmıştır (M1–H1). (Netlik ve performans için seans kutuları/dikey çizgiler kasıtlı olarak yalnızca gün içi zaman dilimlerinde gösterilir.)

Girdiler (Inputs)

  • Draw_Session_Boxes — seans High/Low kutularını göster/gizle

  • Fill_Session_Boxes — arka plan dolgulu (true) veya yalnızca çerçeve (false)

  • Box_Line_Width — kenarlık kalınlığı

  • Show_Verticals — her seans açılışında dikey çizgi çiz

  • London_Color / NewYork_Color / Sydney_Color / Tokyo_Color / LonNY_Color / TokLon_Color / SydTok_Color — seans renklerini özelleştir


