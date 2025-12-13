Forex Vitals Market Hours (MT5) — Seans Aralık Kutuları + Canlı Seans Paneli (ÜCRETSİZ)

Forex’te işlem yapmak, hangi saatte işlem yaptığınıza göre çok farklıdır. Bu gösterge bunu görünür hale getirir: 4 ana seansın — Sydney, Tokyo, Londra, New York — her biri için En Yüksek/En Düşük (High/Low) aralık kutularını doğrudan grafiğinize çizer. Böylece her seansın aralığının nerede oluştuğunu ve seansların çakıştığı zamanlarda fiyatın nasıl davrandığını (ör. Londra/NY) anında görebilirsiniz.

Neler sunar

Renk kodlu seans aralık kutuları (her seans için High/Low)

İsteğe bağlı dolu kutular veya sade yalnızca çerçeve görünümü

Seans açılış dikey işaretleri (açılıştaki momentum değişimlerini yakalamak için harika)

Grafik üstü canlı panel : mevcut aktif seansı (ve Londra/NY gibi çakışmaları) gösterir

DST (yaz/kış saati) uyumlu seans zamanlaması (Londra / New York / Sydney)

Akıllı aracı kurum saati hizalaması (seansların doğru oturması için ofseti otomatik hesaplar)

Kullanılan seans saatleri (yerel saat)

Kullanılan seans saatleri (yerel saat)

Londra: 08:00–17:00 (DST uyumlu)

New York: 08:00–17:00 (DST uyumlu)

Sydney: 07:00–16:00 (DST uyumlu)

Tokyo: 09:00–18:00

Zaman Dilimleri (Timeframes)

Gün içi grafikler için tasarlanmıştır (M1–H1). (Netlik ve performans için seans kutuları/dikey çizgiler kasıtlı olarak yalnızca gün içi zaman dilimlerinde gösterilir.)

Girdiler (Inputs)