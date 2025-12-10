Volume Sentiment Breakout Channels MT4 Scanner

Volume Sentiment Breakout Channels , dinamik fiyat kanalları içindeki hacim duyarlılığına dayalı kırılma bölgelerini görselleştiren bir göstergedir. Kırılmayı yalnızca basit bir teknik fiyat olayı olarak ele almak yerine, alış/satış hacminin konsolidasyon bölgeleri içinde nasıl dağıldığına odaklanır ve fiyat kanaldan çıktığında alıcılar ile satıcılar arasındaki kontrol değişimini ortaya koyar.

Her bir sıkışma bölgesinin içinde gösterge, yüksek etkili alanları tanımlar, alış ve satış tarafı arasındaki baskınlık derecesini ölçer ve emir akışının gücünü doğrudan grafikte sürekli günceller. Fiyat, hacim duyarlılığıyla “ağırlıklandırılmış” bir kanalı yukarı ya da aşağı yönde kırdığında, bu olay yalnızca bir fiyat çizgisine dokunuş veya onun kırılması olarak değil, piyasa inancındaki bir değişim olarak gösterilir.

1. Temel fikir ve yapı

Gösterge iki ana mantık katmanı üzerine inşa edilmiştir:

Kanal tespiti

Volatiliteye dayalı bir algoritma, belirli bir geri bakış periyodu boyunca en yüksek ve en düşük değerleri normalize ederek fiyat sıkışma bölgelerini tespit eder. Bu bölgeler, birikim (accumulation) veya dağıtım (distribution) aşamalarını temsil eden “kutular” olarak gösterilir. Her kutunun ömrü, fiyat davranışına göre dinamik olarak belirlenir; böylece kırılma gerçekleşmeden önce her faz tamamen izlenebilir.

Hacim duyarlılığı profilleme

Her fiyat kanalı, birden fazla “fiyat kademesine” bölünür. Her kademede hacim toplanır ve mum yönüne (boğa veya ayı) göre işaretlenir; böylece hangi fiyat bölgelerinin alıcılar veya satıcılar tarafından daha güçlü şekilde kontrol edildiğini gösteren ayrıntılı bir duyarlılık haritası oluşur. Renk ve renk yoğunluğu hem yönü hem de katılım düzeyini yansıtır.

Bir kırılma meydana geldiğinde eski kutu kapatılır ve yenisi oluşturulur. Bunun sonucunda piyasa aşamaları (birikim – kırılma – yeni faz) arasındaki kontrol geçişi, grafikte kesintisiz bir şekilde gösterilir.

2. Grafikte ayrıntılı görselleştirme

Volume Sentiment Breakout Channels yalnızca tek bir kutu çizmekle kalmaz, fiyat bölgesini birden fazla görsel katmana yeniden yapılandırır:

  • Ana kanal kutusu, birikim bölgesinin tam üst ve alt sınırlarını temsil eder.

  • Dahili arka plan alanı, yarı saydam renklendirilmiş bir bölge olarak görüntülenebilir ve fiyat davranışını saran bir “duyarlılık kanalı” hissi verir.

  • Kutunun üst ve alt kısımları, yönsel eğilime göre renklendirilir (genellikle üst taraf kırmızı – satış baskısı, alt taraf yeşil – alış baskısı) ve katılım yoğunluğunu ima etmek için farklı şeffaflık seviyeleriyle birleştirilir.

  • Kanal orta çizgisi, kesik çizgi olarak çizilir ve üst ve alt sınırlar arasındaki dengeyi temsil eder; bu da kanal içi fiyat yapısını görmek için önemli bir referans seviyesidir.

  • Ek üst ve alt sınır çizgileri ayrı ayrı çizilir ve alıcıların ve satıcıların etkilediği bölgeleri ayırt etmeye yardımcı olan net bir “kanal çerçevesi” oluşturur.

Kutunun iç haritasına ek olarak, gösterge sağ tarafa doğru uzanan bir mevcut profil de çizebilir; bu profil, mevcut aktif bölge etrafındaki fiyat seviyelerinde hacim ve hacim duyarlılığının nasıl dağıldığını gösterir ve piyasadaki faaliyetin nerede yoğunlaştığını hızlıca görmeyi sağlar.

3. Esnek kanal ve kırılma mantığı

Gösterge, kanalların nasıl tanımlanacağı ve takip edileceği konusunda esnek yapılandırmalar sunar:

  • İşlenen bar sayısında sınır: kullanıcılar, göstergenin hesaplayacağı maksimum bar sayısını belirleyerek yalnızca en son veriye veya gerekirse tüm geçmişe odaklanabilirler.

  • Normalize etme süresi ve kutu tespit süresi:

    • Normalize etme süresi, son yüksek–düşük aralığını hesaplamak için kullanılır ve kanalın nasıl genişleyip daraldığını etkiler.

    • Kutu tespit süresi, konsolidasyon tespitine olan duyarlılığı belirler: daha kısa süre daha fazla kutu oluştururken, daha uzun süre daha büyük ve daha belirgin bölgelere odaklanır.

  • Birden fazla kırılma modu:
     Gösterge, fiyatı kanal sınırlarıyla karşılaştırmak için kapanış fiyatı, ekstrem değerler (yüksek/düşük) veya açılış ve kapanışın ortalaması gibi farklı yöntemleri destekler. Bu sayede kullanıcılar, kendi analitik tarzlarına uygun “kırılma” tanımını seçebilirler.

Kutu aktifken ve fiyat üst ve alt sınırlar arasında kaldığı sürece, kutu korunur ve iç duyarlılık haritası sürekli güncellenir. Fiyat bu kontrol bölgesinin dışına çıktığında, kutu kırılmış olarak işaretlenir ve ilgili sinyal ve uyarılar tetiklenir.

4. Hacim duyarlılık haritası ve açıklayıcı etiketler

Her kutu içinde gösterge, birden fazla fiyat kademesinden oluşan bir profil oluşturur:

  • Her kademe, üzerinden geçen toplam işlem hacmini, mum yönüne göre ayrılmış halde kaydeder.

  • Her kademedeki duyarlılık değeri normalize edilir ve renk yoğunluğuna dönüştürülür:

    • Alıcıların baskın olduğu kademeler, yoğunluğa karşılık gelen yeşil tonlarıyla doldurulur.

    • Satıcıların baskın olduğu kademelerde eşdeğer kırmızı tonları kullanılır.

Gösterge ayrıca şunları da gösterebilir:

  • Aktif işlem bölgesinde, örneğin mevcut fiyatın bulunduğu fiyat kademesindeki alış ve satış gücünün göreli oranını yansıtan yüzde cinsinden bir mevcut duyarlılık etiketi.

  • Tüm kanal için, tüm kademelerin toplamına dayalı olarak kanalın genel olarak alım mı yoksa satım yönüne mi eğildiğini gösteren bir genel duyarlılık etiketi.

Görüntüleme seçenekleriyle şu unsurlar açılıp kapatılabilir:

  • Ayrıntılı etiketler,

  • Yüzdelik etiketler,

  • Grafiğin sağ tarafına uzatılan mevcut duyarlılık profili.

Bu sayede Volume Sentiment Breakout Channels, yalnızca kutular ve kırılma okları ile minimal bir görselleştirme aracı olarak da, piyasa davranışına daha derin bir bakış gerektiğinde tam kapsamlı bir duyarlılık haritası olarak da kullanılabilir.

5. Kırılmalar, sinyal okları ve trend takip çizgileri

Bir kanal kırıldığında:

  • Gösterge, yukarı veya aşağı yönlü bir kırılma olayını kaydeder ve ilgili oku, ilgili mumun hemen üstüne veya altına ekler (konum, daha iyi görünürlük için yerel volatiliteye göre ayarlanır).

  • Kırılmadan sonra, yüksek/düşük dizisine ve kırılmanın gerçekleşmesinden bu yana geçen bar sayısına dayalı bir trend takip çizgisi çizilir. Bu çizgi, kırılma sonrası trendin izini sürer ve fiyatın ters yönde bu çizgiyi kesmesiyle otomatik olarak sonlanır.

Bu, kullanıcıların şunları yapmasına olanak tanır:

  • Tüm kırılma fazını, sonrasındaki fiyat hareketiyle birlikte gözden geçirmek,

  • Hazırlık bölgesini (kutu), tetikleme anını (ok) ve kırılma sonrası segmenti (takip çizgisi) kolayca ayırt etmek.

6. Olay tabanlı uyarı sistemi

Volume Sentiment Breakout Channels, kilit durumlar etrafında kurgulanmış bir olay merkezli uyarı sistemi içerir:

  • Fiyat kanalın yukarı veya aşağı yönlü kırılması durumunda uyarılar.

  • Yeni bir duyarlılık kanalının oluşması durumunda uyarılar.

Her uyarı şu şekilde yapılandırılabilir:

  • Yalnızca mevcut grafiğe uygulanacak şekilde veya tarayıcıyla birlikte kullanıldığında tüm sembol listesine uygulanacak şekilde.

  • İletim yöntemini seçmek için:

    • Platform bildirimi,

    • Push bildirimi,

    • E-posta,

    • Ve isteğe bağlı olarak, özel bir ses dosyasıyla ses çalma.

Bu sayede kullanıcılar, sürekli ekran başında durmak zorunda kalmadan önemli duyarlılık bölgelerini takip edebilir ve yalnızca yeni bir kanal oluştuğunda veya mevcut bir kanal kırıldığında dikkatlerini yoğunlaştırabilirler.

7. Çoklu zaman dilimi ve çoklu sembol tarayıcı

Bir diğer önemli özellik, bir tarayıcı paneli ile entegrasyon yeteneğidir:

  • Tarayıcı, doğrudan grafikte açılıp kapatılabilir.

  • Kullanıcılar, izlemek istedikleri zaman dilimleri listesini tanımlar (örneğin M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1).

  • Tüm zaman dilimleri için ortak bir parametre seti kullanılabilir veya her zaman dilimi için ayrı parametre setleri atanabilir.

Sembol listesi şu kaynaklardan alınabilir:

  • Yalnızca mevcut sembol,

  • Market Watch penceresindeki sınırlı sayıda sembol,

  • Veya kullanıcı tanımlı özel bir liste.

Tarayıcı bir ızgara şeklinde görüntülenir:

  • Hücreler, önemli durumları/duyarlılıkları yansıtacak şekilde renk kodludur (örneğin boğa/ayı eğilimi veya ana sinyal türleri).

  • Boğa ve ayı durumları için farklı metin renkleri kullanılması, bunları ilk bakışta ayırt etmeyi kolaylaştırır.

  • Bir hücre tıklandığında arka plan renginin değişmesi, “seçili” durumu net bir şekilde gösterir.

Kullanıcılar şunları yapabilir:

  • Bir hücreye tıklayarak grafiği ilgili sembol ve zaman dilimine hızlıca geçirmek,

  • Sütun genişliği ve satır yüksekliğini ayarlamak, paneli sabitlemek veya sürüklenebilir hale getirmek,

  • Tarayıcı küçültüldüğünde ölçeği ayarlayarak ana grafik alanının üzerini kaplamamasını sağlamak.

8. Görüntü kontrolü ve kullanıcı deneyimi

Arayüzün aşırı yüklenmesini önlemek için Volume Sentiment Breakout Channels şu özellikleri sunar:

  • Kısayol tuşu ile görüntüleme modu:
     Gösterge, önceden tanımlanmış bir kısayol tuşu ile gösterilip gizlenebilir. Bu, “temiz” bir grafik ve ayrıntılı analitik görünüm arasında hızlıca geçiş yapmaya yardımcı olur.

  • Bölge/kutu görüntüleme seçenekleri:
    Tüm kanal bölgeleri açılıp kapatılabilir veya daha sade bir düzen için sadece oklar ve trend takip çizgileri bırakılabilir.

  • Özelleştirilebilir renkler, yazı tipleri ve boyutlar:
    Arka planlar, metin, boğa/ayı renkleri, yazı tipleri ve yazı tipi boyutları grafik teması ve kişisel görsel tercihler ile uyumlu olacak şekilde yapılandırılabilir.

Özet

Volume Sentiment Breakout Channels şu unsurları bir araya getirir:

  • Volatiliteye dayalı kanal tespiti,

  • Her kutu içinde ayrıntılı hacim duyarlılık haritalaması,

  • Trend takip çizgileri ile kırılma sinyalleri,

  • Olay odaklı bir uyarı sistemi,

  • Ve çoklu zaman dilimi, çoklu sembol tarayıcı,

böylece birikim bölgeleri ve kırılma olaylarını, statik renkli bloklardan dinamik ve sürekli güncellenen bir yapıya dönüştürür. Kullanıcılar, fiyatın kanalı nerede kırdığını görmekle kalmaz, aynı zamanda bu fiyat bölgesini kimin kontrol ettiğini ve hareketin her aşamasının arkasındaki emir akışının ne kadar güçlü olduğunu da görebilir.


