Volume Sentiment Breakout Channels は、ダイナミックな価格チャネル内の出来高センチメントに基づいてブレイクアウトゾーンを可視化するインジケーターです。純粋なテクニカルなブレイクだけを見るのではなく、買い／売りの出来高がレンジ・コンソリデーション領域の中でどのように分布しているかに焦点を当て、価格がチャネルを離れるたびに、買い手と売り手の支配の移り変わりを表現します。 各圧縮ゾーンの内部で、インジケーターは影響度の高いエリアを特定し、買い方と売り方の優勢度合いを測定し、注文フローの強さをチャート上で継続的に更新します。出来高センチメントによって「重み付け」されたチャネルを価格が上抜けまたは下抜けしたとき、そのイベントは単なる価格ラインのタッチやブレイクではなく、市場コンビクション（確信）の変化として表示されます。

1. コアアイデアと構造

本インジケーターは、2 つの主要なロジックレイヤーに基づいて構築されています。

チャネル検出

ボラティリティに基づくアルゴリズムが、指定した過去期間における高値と安値を正規化することで価格圧縮ゾーンを検出します。これらのゾーンは「ボックス」として表示され、アキュムレーション（蓄積）またはディストリビューション（分配）フェーズを表します。各ボックスの寿命は価格の挙動に応じて動的に決定され、ブレイクが起こるまでの各フェーズを完全に追跡できるようになっています。

出来高センチメント・プロファイリング

各価格チャネルは複数の「価格ティア（階層）」に分割されます。各ティアでは出来高が集計され、ローソク足の方向（強気か弱気か）に応じて符号づけされます。これにより、どの価格帯が買い手または売り手により強く支配されているかを示す詳細なセンチメントマップが形成されます。色とその濃淡は、方向性と参加度の両方を反映します。

ブレイクアウトが発生すると、古いボックスはクローズされ、新しいボックスが生成されます。その結果、市場フェーズ（アキュムレーション – ブレイクアウト – 新フェーズ）間の支配の移行が、チャート上で途切れなく表示されます。

2. チャート上の詳細なビジュアライゼーション

Volume Sentiment Breakout Channels は単に 1 つのボックスを描画するだけではなく、価格ゾーンを複数の視覚レイヤーとして再構成します。

メインチャネルボックス は、アキュムレーションゾーンの上限と下限全体を表します。

内部背景エリア は半透明のカラー領域として表示することができ、価格挙動を包み込む「センチメントチャネル」のような印象を与えます。

ボックスの上部と下部 は方向バイアスに応じて着色されます（通常、上部は売り圧力を表す赤、下部は買い圧力を表す緑）で、透明度の違いによって参加強度を示唆します。

チャネルのミッドライン は破線で描画され、上限と下限のバランスを表します。これはチャネル内部の価格構造を見るうえで重要な基準レベルです。

さらに上限・下限の境界線が個別に描画され、買い方と売り方の影響を受ける領域を明確に区分する「チャネルフレーム」を形成します。

ボックス内部のマップに加え、インジケーターは右側に延長された現在のプロファイルも描画でき、現在のアクティブゾーン周辺の価格レベルにおける出来高と出来高センチメントの分布を表示します。これにより、市場参加がどこに集中しているかを素早く把握できます。

3. 柔軟なチャネルおよびブレイクアウトロジック

本インジケーターでは、チャネルの定義と追跡方法を柔軟に設定できます。

処理するバー本数の制限 ：インジケーターが計算するバーの最大本数を指定でき、必要に応じて直近データのみに集中するか、全履歴を対象とするかを選択できます。

正規化期間とボックス検出期間 ： 正規化期間は直近の高値–安値レンジを計算するために使用され、チャネルがどのように拡大・収縮するかに影響します。 ボックス検出期間はレンジ／コンソリデーション検出の感度を決定します。短い期間ではボックスが多く生成され、長い期間ではより大きく目立つゾーンにフォーカスします。

複数のブレイクアウトモード：

インジケーターは、終値、高値/安値、または始値と終値の平均値など、価格とチャネル境界を比較する複数の方法をサポートします。これにより、トレーダーは自分の分析スタイルに合った「ブレイクアウト」の定義を選ぶことができます。

ボックスがアクティブであり、価格が上限と下限の間に留まっている間は、ボックスは維持され、その内部センチメントマップが継続的に更新されます。価格がその支配ゾーンの外側に出ると、ボックスはブレイク済みとしてマークされ、対応するシグナルとアラートがトリガーされます。

4. 出来高センチメントマップと説明ラベル

各ボックス内で、インジケーターは複数の価格ティアからなるプロファイルを構築します。

各ティアは、その価格帯を通過した総取引量を記録し、ローソク足の方向別に分けます。

各ティアのセンチメント値は正規化され、色の濃淡として表現されます。 買いが優勢なティアは緑系の色で塗りつぶされ、その深さが強度に対応します。 売りが優勢なティアは同様の赤系の色が使われます。



さらにインジケーターは、次のような表示も行えます。

現在の取引領域における 現在センチメントラベル （例：現在価格が位置するティアでの買いと売りの相対的な強さを表すパーセンテージ）。

チャネル全体に対する全体センチメントラベル（すべてのティアを集計した結果に基づき、チャネル全体が買い寄りか売り寄りかを示す）。

表示オプションでは、以下を切り替えることができます。

詳細ラベル、

パーセンテージラベル、

チャート右側に延長された現在センチメントプロファイル。

これにより、Volume Sentiment Breakout Channels は、ボックスとブレイクアウト矢印だけを表示するミニマルな可視化ツールとしても、より深い市場行動の把握が必要なときの完全なセンチメントマップとしても利用できます。

5. ブレイクアウト、シグナル矢印、トレンド追従ライン

チャネルがブレイクしたとき：

インジケーターは上方向または下方向のブレイクアウトイベントを記録し、該当するローソク足のすぐ上または下に対応する矢印を表示します（視認性を高めるため、ローカルボラティリティに基づき位置を調整）。

ブレイク後、トレンド追従ラインが描画されます。これは高値/安値のシーケンスと、ブレイク発生からのバー本数に基づき、ブレイク後のトレンドの軌跡として機能し、価格が反対方向にクロスすると自動的に終了します。

これにより、ユーザーは次のことが可能になります。

ブレイクアウトフェーズ全体とその後の価格挙動をまとめて振り返ること、

準備ゾーン（ボックス）、トリガーの瞬間（矢印）、ブレイク後の区間（追従ライン）を容易に区別すること。

6. イベントベースのアラートシステム

Volume Sentiment Breakout Channels には、主要な状態を中心に構築されたイベント駆動型のアラートシステムが統合されています。

チャネルが上方向または下方向にブレイクしたときのアラート。

新しいセンチメントチャネルが形成されたときのアラート。

各アラートは次のように設定できます。

現在のチャートのみに適用するか、スキャナーと併用してシンボルリスト全体に適用するか。

配信方法の選択： プラットフォーム通知、 プッシュ通知、 メール、 カスタムサウンドファイルを用いた任意のサウンド再生。



これにより、ユーザーは常に画面を見続ける必要なく重要なセンチメントゾーンを追跡でき、新しいチャネルが現れたときや既存のチャネルがブレイクしたときだけに集中できます。

7. マルチタイムフレーム・マルチシンボルスキャナー

もう一つの重要な機能は、スキャナーパネルとの連携機能です。

スキャナーはチャート上で直接オン／オフを切り替えることができます。

ユーザーは監視したいタイムフレームのリスト（例：M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1）を定義します。

すべてのタイムフレームに共通のパラメータセットを使用することも、タイムフレームごとに別々のパラメータセットを割り当てることもできます。

シンボルリストは次のいずれかから取得できます。

現在のシンボルのみ、

マーケットウォッチからの限定されたシンボル数、

またはユーザー定義のカスタムリスト。

スキャナーはグリッドとして表示されます。

各セルは、重要な状態／センチメント（例：強気／弱気バイアスや主要シグナル種別）を反映する色でコード化されます。

強気と弱気の状態に別々のテキストカラーを使うことで、一目で区別しやすくなります。

セルをクリックしたときに背景色を切り替えることで、「選択済み」状態を明確に示します。

ユーザーは次のことができます。

セルをクリックして、対応するシンボルとタイムフレームのチャートへ素早く切り替える。

列幅と行の高さを調整し、パネルを固定またはドラッグ可能に設定する。

パネルを最小化した状態でもスケールを調整し、スキャナーがチャートの主要部分を覆わないようにする。

8. 表示コントロールとユーザーエクスペリエンス

インターフェースの過度な情報量を避けるために、Volume Sentiment Breakout Channels には次の機能が用意されています。

ホットキー表示モード：

事前に設定したホットキーでインジケーターの表示／非表示を切り替えられます。これにより、「クリーンな」チャートと詳細な分析ビューを素早く行き来できます。

ゾーン／ボックス表示オプション：

すべてのチャネルゾーンをオン／オフしたり、よりミニマルなレイアウトのために矢印とトレンド追従ラインのみを残したりできます。

カスタマイズ可能な色・フォント・サイズ：

背景、テキスト、強気／弱気カラー、フォント、フォントサイズなどを、チャートテーマや個々の視覚的好みに合わせて設定できます。

まとめ

Volume Sentiment Breakout Channels は、次の要素を組み合わせています。

ボラティリティに基づくチャネル検出、

各ボックス内部の詳細な出来高センチメントマッピング、

トレンド追従ラインを伴うブレイクアウトシグナル、

イベント駆動型のアラートシステム、

およびマルチタイムフレーム・マルチシンボルスキャナー。

これにより、アキュムレーションゾーンとブレイクアウトイベントを、静的な色付きブロックから、動的で継続的に更新される構造へと変換します。ユーザーは、価格がどこでチャネルをブレイクしたかだけでなく、その価格帯を誰が支配しているのか、そして各フェーズの背後にどれほど強い注文フローが存在しているのかを確認できます。