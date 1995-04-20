Volume Sentiment Breakout Channels MT4 Scanner

Volume Sentiment Breakout Channels es un indicador que visualiza las zonas de ruptura basadas en el sentimiento del volumen dentro de canales de precio dinámicos. En lugar de considerar la ruptura únicamente como un evento técnico de precio, se centra en cómo se distribuye el volumen de compra/venta dentro de las áreas de consolidación, mostrando así el cambio de control entre compradores y vendedores cada vez que el precio sale del canal.

Dentro de cada zona de compresión, el indicador identifica áreas de alto impacto, mide el grado de dominio entre el lado comprador y vendedor y actualiza de forma continua la fuerza del flujo de órdenes directamente en el gráfico. Cuando el precio rompe por encima o por debajo de un canal “ponderado” por el sentimiento del volumen, el evento se muestra como un cambio en la convicción del mercado, y no solo como un toque o ruptura de una línea de precio.

Ver más sobre la versión MT5 en: Volume Sentiment Breakout Channels MT5 Scanner

Ver más sobre la versión MT4 en: Volume Sentiment Breakout Channels MT4 Scanner

Ver más productos en: All Products

1. Idea y estructura principales

El indicador se construye sobre dos capas lógicas principales:

Detección de canales

Un algoritmo basado en la volatilidad detecta zonas de compresión del precio normalizando máximos y mínimos durante un periodo de observación específico. Estas zonas se muestran como “cajas” que representan fases de acumulación o distribución. La vida útil de cada caja se determina dinámicamente en función del comportamiento del precio, lo que permite a los usuarios seguir cada fase por completo antes de que se produzca la ruptura.

Perfilado del sentimiento del volumen

Cada canal de precio se divide en varios “niveles de precio”. En cada nivel, el volumen se agrega y se signa según la dirección de la vela (alcista o bajista), formando un mapa detallado de sentimiento que muestra qué regiones de precio están más controladas por compradores o vendedores. El color y la intensidad del color reflejan tanto la dirección como el grado de participación.

Cuando se produce una ruptura, la caja antigua se cierra y se crea una nueva. Como resultado, la transición de control entre las fases de mercado (acumulación – ruptura – nueva fase) se muestra de forma continua en el gráfico.

2. Visualización detallada en el gráfico

Volume Sentiment Breakout Channels no sólo dibuja una única caja, sino que reestructura la zona de precios en varias capas visuales:

  • La caja principal del canal representa los límites superior e inferior completos de la zona de acumulación.

  • El área de fondo interna puede mostrarse como una región coloreada semitransparente, dando la sensación de un “canal de sentimiento” que envuelve el comportamiento del precio.

  • Las partes superior e inferior de la caja se colorean según el sesgo direccional (normalmente rojo en la parte superior —presión vendedora— y verde en la parte inferior —presión compradora—), combinadas con distintos niveles de transparencia para sugerir la intensidad de la participación.

  • La línea media del canal se dibuja como una línea discontinua, representando el equilibrio entre los límites superior e inferior; es un nivel de referencia importante para observar la estructura del precio dentro del canal.

  • Se trazan por separado líneas adicionales de los límites superior e inferior, creando un “marco de canal” claro que ayuda a distinguir las regiones influenciadas por compradores y vendedores.

Más allá del mapa interno de la caja, el indicador también puede dibujar un perfil actual que se extiende hacia la derecha, mostrando cómo se distribuyen el volumen y el sentimiento del volumen en los niveles de precio alrededor de la zona activa actual, lo que ayuda a los usuarios a ver rápidamente dónde se concentra la actividad del mercado.

3. Lógica flexible de canales y rupturas

El indicador permite una configuración flexible de cómo se definen y siguen los canales:

  • Límite del número de velas procesadas: los usuarios pueden establecer el número máximo de velas que el indicador calculará, centrándose sólo en los datos más recientes o en todo el historial según se necesite.

  • Longitud de normalización y longitud de detección de cajas:

    • La longitud de normalización se utiliza para calcular el rango reciente máximo–mínimo y afecta a cómo se expande o contrae el canal.

    • La longitud de detección de cajas determina la sensibilidad a la detección de consolidaciones: una longitud más corta crea más cajas, mientras que una longitud más larga se centra en zonas más amplias y destacadas.

  • Múltiples modos de ruptura:
     El indicador admite varias formas de comparar el precio con los límites del canal, por ejemplo, usando el precio de cierre, los extremos (máximo/mínimo) o la media entre apertura y cierre. Esto permite a los usuarios elegir la definición de “ruptura” que mejor se adapte a su estilo de análisis.

Mientras la caja esté activa y el precio se mantenga entre los límites superior e inferior, la caja se mantiene y su mapa interno de sentimiento se actualiza de forma continua. Cuando el precio se mueve fuera de esa zona de control, la caja se marca como rota y se activan las señales y alertas correspondientes.

4. Mapa de sentimiento del volumen y etiquetas explicativas

Dentro de cada caja, el indicador construye un perfil compuesto por múltiples niveles de precio:

  • Cada nivel registra el volumen total negociado que pasa por él, separado por la dirección de la vela.

  • El valor de sentimiento en cada nivel se normaliza y se convierte en intensidad de color:

    • Los niveles dominados por compradores se rellenan con tonos verdes, cuya profundidad corresponde a la intensidad.

    • Los niveles dominados por vendedores utilizan tonos rojos equivalentes.

El indicador también puede mostrar:

  • Una etiqueta de sentimiento actual en la región de negociación activa, por ejemplo un porcentaje que refleje la fuerza relativa entre compra y venta en el nivel de precio donde se sitúa el precio actual.

  • Una etiqueta de sentimiento global para todo el canal, que indique si el canal en su conjunto se inclina hacia la compra o la venta, en función de la agregación de todos los niveles.

Las opciones de visualización permiten activar o desactivar:

  • Etiquetas detalladas,

  • Etiquetas porcentuales,

  • El perfil de sentimiento actual extendido hacia el lado derecho del gráfico.

Gracias a esto, Volume Sentiment Breakout Channels puede utilizarse como una herramienta de visualización minimalista (solo cajas y flechas de ruptura) o como un mapa de sentimiento completo cuando se necesita una visión más profunda del comportamiento del mercado.

5. Rupturas, flechas de señal y líneas seguidoras de tendencia

Cuando un canal se rompe:

  • El indicador registra un evento de ruptura al alza o a la baja y adjunta la flecha correspondiente justo encima o debajo de la vela relevante (la posición se ajusta utilizando la volatilidad local para una mejor visibilidad).

  • Después de la ruptura, se dibuja una línea seguidora de tendencia basada en la secuencia de máximos/mínimos y en el número de velas transcurridas desde la ruptura. Esta línea actúa como un rastro de la tendencia posterior a la ruptura y se termina automáticamente cuando el precio la cruza en sentido contrario.

Esto permite a los usuarios:

  • Revisar toda la fase de ruptura junto con el comportamiento posterior del precio,

  • Distinguir fácilmente la zona de preparación (caja), el momento de disparo (flecha) y el tramo posterior a la ruptura (línea de seguimiento).

6. Sistema de alertas basado en eventos

Volume Sentiment Breakout Channels integra un sistema de alertas centrado en eventos clave:

  • Alertas cuando se produce una ruptura al alza o a la baja.

  • Alertas cuando se forma un nuevo canal de sentimiento.

Cada alerta puede configurarse para:

  • Aplicarse solo al gráfico actual o a toda la lista de símbolos cuando se utiliza junto con el escáner.

  • Elegir el método de entrega:

    • Notificación de la plataforma,

    • Notificación push,

    • Correo electrónico,

    • Y reproducción opcional de un sonido con un archivo de audio personalizado.

Esto permite a los usuarios seguir las zonas de sentimiento importantes sin estar mirando constantemente la pantalla, centrándose solo en los momentos en los que aparece un nuevo canal o se rompe uno existente.

7. Escáner multi–marco temporal y multi–símbolo

Otra característica clave es la capacidad de integrarse con un panel de escáner:

  • El escáner se puede activar o desactivar directamente en el gráfico.

  • Los usuarios definen la lista de marcos temporales que desean supervisar (por ejemplo, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1).

  • Se puede utilizar un único conjunto de parámetros común para todos los marcos temporales, o asignar conjuntos de parámetros separados a cada marco.

La lista de símbolos puede tomarse de:

  • Solo el símbolo actual,

  • Un número limitado de símbolos de la ventana “Observación del mercado”,

  • O una lista personalizada definida por el usuario.

El escáner se muestra como una cuadrícula:

  • Las celdas se codifican por color para reflejar estados/sentimientos relevantes (por ejemplo, sesgo alcista/bajista o tipos de señales clave).

  • Colores de texto diferenciados para estados alcistas y bajistas facilitan distinguirlos de un vistazo.

  • Un color de fondo diferente cuando se hace clic en una celda indica claramente el estado “seleccionado”.

Los usuarios pueden:

  • Hacer clic directamente en una celda para cambiar rápidamente el gráfico al símbolo y marco temporal correspondientes.

  • Ajustar el ancho de las columnas y la altura de las filas, fijar el panel o hacerlo desplazable.

  • Ajustar la escala cuando el panel está minimizado para que el escáner no cubra la parte principal del gráfico.

8. Control de visualización y experiencia de usuario

Para evitar sobrecargar la interfaz, Volume Sentiment Breakout Channels ofrece:

  • Modo de visualización con tecla rápida:
     El indicador puede mostrarse u ocultarse mediante una tecla rápida predefinida. Esto ayuda a los usuarios a cambiar rápidamente entre un gráfico “limpio” y una vista analítica detallada.

  • Opciones de visualización de zonas/cajas:
    Los usuarios pueden activar o desactivar todas las zonas del canal, o dejar solo las flechas y líneas seguidoras de tendencia para un diseño más minimalista.

  • Colores, fuentes y tamaños personalizables:
    Fondos, texto, colores alcistas/bajistas, tipos de letra y tamaños de fuente pueden configurarse para adaptarse al tema del gráfico y a las preferencias visuales individuales.

Resumen

Volume Sentiment Breakout Channels combina:

  • La detección de canales basada en la volatilidad,

  • Un mapeo detallado del sentimiento del volumen dentro de cada caja,

  • Señales de ruptura con líneas seguidoras de tendencia,

  • Un sistema de alertas impulsado por eventos,

  • Y un escáner multi–marco temporal y multi–símbolo,

para transformar las zonas de acumulación y los eventos de ruptura de bloques de color estáticos en una estructura dinámica y continuamente actualizada. Los usuarios pueden ver no solo dónde rompió el precio el canal, sino también quién controla esa región de precio y cuán fuerte es el flujo de órdenes subyacente detrás de cada fase del movimiento.


