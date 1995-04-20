Volume Sentiment Breakout Channels MT4 Scanner

Volume Sentiment Breakout Channels é um indicador que visualiza zonas de rompimento com base no sentimento do volume dentro de canais de preço dinâmicos. Em vez de enxergar o rompimento apenas como um evento técnico de preço, ele foca em como o volume de compra/venda é distribuído nas áreas de consolidação, expressando assim a mudança de controle entre compradores e vendedores sempre que o preço sai do canal.

Dentro de cada zona de compressão, o indicador identifica áreas de alto impacto, mede o grau de dominância entre o lado comprador e o vendedor e atualiza continuamente a força do fluxo de ordens diretamente no gráfico. Quando o preço rompe acima ou abaixo de um canal “ponderado” pelo sentimento do volume, esse evento é exibido como uma mudança na convicção do mercado, e não apenas como um toque ou rompimento de uma linha de preço.

1. Ideia central e estrutura

O indicador é construído sobre duas camadas lógicas principais:

Detecção de canais

Um algoritmo baseado em volatilidade detecta zonas de compressão de preço normalizando máximas e mínimas ao longo de um período de observação específico. Essas zonas são exibidas como “caixas”, representando fases de acumulação ou distribuição. A vida útil de cada caixa é determinada dinamicamente com base no comportamento do preço, permitindo que o usuário acompanhe cada fase por completo antes do rompimento.

Perfil de sentimento do volume

Cada canal de preço é dividido em vários “degraus de preço”. Em cada degrau, o volume é agregado e assinado conforme a direção do candle (altista ou baixista), formando um mapa detalhado de sentimento que mostra quais regiões de preço estão mais fortemente sob controle de compradores ou vendedores. A cor e a intensidade da cor refletem tanto a direção quanto o nível de participação.

Quando ocorre um rompimento, a caixa antiga é encerrada e uma nova é criada. Como resultado, a transição de controle entre as fases de mercado (acumulação – rompimento – nova fase) é apresentada de forma contínua no gráfico.

2. Visualização detalhada no gráfico

Volume Sentiment Breakout Channels não apenas desenha uma única caixa, mas reestrutura a zona de preço em múltiplas camadas visuais:

  • A caixa principal do canal representa os limites superior e inferior completos da zona de acumulação.

  • A área de fundo interna pode ser exibida como uma região colorida semitransparente, dando a sensação de um “canal de sentimento” que envolve o comportamento do preço.

  • As partes superior e inferior da caixa são coloridas de acordo com o viés direcional (geralmente vermelho na parte superior — pressão vendedora — e verde na parte inferior — pressão compradora), combinadas com diferentes níveis de transparência para sugerir a intensidade da participação.

  • A linha central do canal é desenhada como uma linha tracejada, representando o equilíbrio entre os limites superior e inferior — um nível de referência importante para observar a estrutura do preço dentro do canal.

  • Linhas adicionais de limite superior e inferior são traçadas separadamente, criando uma “moldura de canal” clara que ajuda a distinguir as regiões influenciadas por compradores e vendedores.

Além do mapa interno da caixa, o indicador também pode desenhar um perfil atual estendido para a direita, mostrando como o volume e o sentimento do volume estão distribuídos nos níveis de preço ao redor da área ativa atual, ajudando o usuário a ver rapidamente onde o mercado concentra sua atividade.

3. Lógica flexível de canais e rompimentos

O indicador permite configurar de forma flexível como os canais são definidos e acompanhados:

  • Limite do número de barras processadas: o usuário pode definir o número máximo de barras que o indicador irá calcular, focando apenas nos dados mais recentes ou em todo o histórico, conforme necessário.

  • Comprimento de normalização e comprimento de detecção da caixa:

    • O comprimento de normalização é usado para calcular o intervalo recente de máxima e mínima e afeta como o canal se expande ou se contrai.

    • O comprimento de detecção da caixa determina a sensibilidade à detecção de consolidações: um comprimento menor gera mais caixas, enquanto um comprimento maior enfatiza zonas maiores e mais relevantes.

  • Múltiplos modos de rompimento:
     O indicador suporta várias formas de comparar o preço com os limites do canal, como usar o preço de fechamento, os extremos (máxima/mínima) ou a média entre abertura e fechamento. Isso permite que o usuário escolha a definição de “rompimento” que melhor se adapta ao seu estilo analítico.

Enquanto a caixa estiver ativa e o preço permanecer entre os limites superior e inferior, a caixa é mantida e seu mapa interno de sentimento é atualizado continuamente. Quando o preço se move para fora dessa zona de controle, a caixa é marcada como rompida e os sinais e alertas correspondentes são disparados.

4. Mapa de sentimento do volume e etiquetas explicativas

Dentro de cada caixa, o indicador constrói um perfil composto por vários degraus de preço:

  • Cada degrau registra o volume total negociado que passa por ele, separado pela direção do candle.

  • O valor de sentimento em cada degrau é normalizado e convertido em intensidade de cor:

    • Degraus dominados por compradores são preenchidos com tons de verde, cuja profundidade corresponde à intensidade.

    • Degraus dominados por vendedores usam tons de vermelho equivalentes.

O indicador pode ainda exibir:

  • Uma etiqueta de sentimento atual na região de negociação ativa, por exemplo uma porcentagem que reflete a força relativa entre compra e venda no degrau de preço onde o preço atual se encontra.

  • Uma etiqueta de sentimento geral para todo o canal, indicando se o canal como um todo está inclinado para compra ou venda com base na agregação de todos os degraus.

As opções de exibição permitem alternar entre:

  • Etiquetas detalhadas,

  • Etiquetas em porcentagem,

  • O perfil de sentimento atual estendido para o lado direito do gráfico.

Graças a isso, Volume Sentiment Breakout Channels pode ser usado tanto como uma ferramenta de visualização minimalista (apenas caixas e setas de rompimento) quanto como um mapa completo de sentimento quando é necessária uma visão mais profunda do comportamento do mercado.

5. Rompimentos, setas de sinal e linhas seguidoras de tendência

Quando um canal é rompido:

  • O indicador registra um evento de rompimento de alta ou de baixa e anexa a seta correspondente logo acima ou abaixo do candle relevante (a posição é ajustada usando a volatilidade local para melhor visibilidade).

  • Após o rompimento, é desenhada uma linha seguidora de tendência com base na sequência de máximas/mínimas e no número de barras desde o rompimento. Essa linha atua como um rastro da tendência pós-rompimento e é encerrada automaticamente quando o preço cruza na direção oposta.

Isso permite ao usuário:

  • Rever toda a fase de rompimento juntamente com o comportamento posterior do preço,

  • Distinguir facilmente a zona de preparação (caixa), o momento do gatilho (seta) e o trecho pós-rompimento (linha de acompanhamento).

6. Sistema de alertas baseado em eventos

Volume Sentiment Breakout Channels integra um sistema de alertas centrado em estados-chave:

  • Alertas quando ocorre um rompimento para cima ou para baixo.

  • Alertas quando é formado um novo canal de sentimento.

Cada alerta pode ser configurado para:

  • Aplicar-se apenas ao gráfico atual ou a toda a lista de símbolos quando usado em conjunto com o scanner.

  • Escolher o método de entrega:

    • Notificação da plataforma,

    • Notificação push,

    • E-mail,

    • E reprodução opcional de som com um arquivo de áudio personalizado.

Isso permite que o usuário acompanhe zonas importantes de sentimento sem precisar ficar olhando para a tela o tempo todo, concentrando-se apenas nos momentos em que um novo canal aparece ou um canal existente é rompido.

7. Scanner multi–timeframe e multi–símbolo

Outra característica importante é a capacidade de integração com um painel de scanner:

  • O scanner pode ser ligado ou desligado diretamente no gráfico.

  • O usuário define a lista de timeframes a monitorar (por exemplo M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1).

  • Um único conjunto de parâmetros comuns pode ser usado para todos os timeframes ou conjuntos separados podem ser atribuídos a cada timeframe.

A lista de símbolos pode ser obtida de:

  • Apenas o símbolo atual,

  • Um número limitado de símbolos da Janela de Observação de Mercado,

  • Ou uma lista personalizada definida pelo usuário.

O scanner é exibido como uma grade:

  • As células são coloridas para refletir estados/sentimento relevantes (por exemplo, viés altista/baixista ou tipos de sinais principais).

  • Cores de texto diferentes para estados altistas e baixistas ajudam a distingui-los de relance.

  • Uma cor de fundo diferente quando uma célula é clicada fornece um estado “selecionado” claramente visível.

O usuário pode:

  • Clicar diretamente em uma célula para alternar rapidamente o gráfico para o símbolo e timeframe correspondentes.

  • Ajustar a largura das colunas e a altura das linhas, manter o painel fixo ou torná-lo arrastável.

  • Ajustar a escala quando minimizado, de modo que o scanner não cubra a parte principal do gráfico.

8. Controlo de exibição e experiência do utilizador

Para evitar sobrecarregar a interface, Volume Sentiment Breakout Channels fornece:

  • Modo de exibição por tecla de atalho:
     O indicador pode ser mostrado ou ocultado usando uma tecla de atalho predefinida. Isso ajuda o usuário a alternar rapidamente entre um gráfico “limpo” e uma visão analítica detalhada.

  • Opções de exibição de zonas/caixas:
    É possível ativar ou desativar todas as zonas do canal, ou manter apenas as setas e as linhas seguidoras de tendência para um layout mais minimalista.

  • Cores, fontes e tamanhos personalizáveis:
    Fundos, texto, cores altistas/baixistas, fontes e tamanhos de fonte podem ser configurados para combinar com o tema do gráfico e as preferências visuais individuais.

Resumo

Volume Sentiment Breakout Channels combina:

  • A detecção de canais baseada em volatilidade,

  • O mapeamento detalhado do sentimento do volume dentro de cada caixa,

  • Sinais de rompimento com linhas seguidoras de tendência,

  • Um sistema de alertas orientado a eventos,

  • E um scanner multi–timeframe e multi–símbolo,

transformando zonas de acumulação e eventos de rompimento de blocos coloridos estáticos em uma estrutura dinâmica, continuamente atualizada. O usuário pode ver não apenas onde o preço rompeu o canal, mas também quem está controlando aquela região de preço e quão forte é o fluxo de ordens subjacente por trás de cada fase do movimento.


