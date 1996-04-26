Volume Sentiment Breakout Channels MT4 Scanner

스페셜 오퍼: ALL TOOLS , 개당 $35입니다.

새로운 도구 는 첫 일주일 또는 처음 3회 구매까지 $30 에 제공됩니다! Trading Tools Channel on MQL5: MQL5 채널에 가입하고 제 최신 소식을 받아 보세요

Volume Sentiment Breakout Channels 는 동적 가격 채널 안에서 거래량 심리에 기반한 돌파 구역을 시각화해 주는 지표입니다. 단순히 가격 돌파를 기술적 이벤트로만 보는 것이 아니라, 매수/매도 거래량이 조정(콘솔리데이션) 구간에서 어떻게 분포하는지에 초점을 맞추어, 가격이 채널을 벗어날 때마다 매수자와 매도자 간의 통제권 이동을 표현합니다. 각 압축 구간 내부에서 이 지표는 영향력이 큰 영역을 식별하고, 매수측과 매도측의 우위 정도를 측정하며, 주문 흐름의 강도를 차트 상에서 실시간으로 지속적으로 업데이트합니다. 거래량 심리로 “가중치”가 부여된 채널을 가격이 상향 또는 하향 돌파할 때, 그 이벤트는 단순한 가격선의 터치나 이탈이 아니라 시장 확신의 변화로 표시됩니다.

1. 핵심 아이디어와 구조

이 지표는 두 개의 주요 논리 레이어 위에 구축됩니다.

채널 탐지

변동성 기반 알고리즘이 지정된 조회 기간 동안의 고가와 저가를 정규화하여 가격 압축 구역을 탐지합니다. 이러한 구역은 “박스”로 표시되며, 축적(accumulation) 또는 분배(distribution) 단계로 해석됩니다. 각 박스의 수명은 가격 움직임에 따라 동적으로 결정되며, 돌파가 발생하기 전까지 각 단계를 완전히 추적할 수 있습니다.

거래량 심리 프로파일링

각 가격 채널은 여러 개의 “가격 티어(tier)”로 나뉩니다. 각 티어에서는 거래량이 집계되고, 캔들 방향(상승 또는 하락)에 따라 부호가 붙습니다. 이렇게 해서 어느 가격 구간이 매수자 또는 매도자에게 더 강하게 지배되고 있는지 보여 주는 세부적인 심리 맵이 형성됩니다. 색상과 색상 강도는 방향성과 참여도 모두를 반영합니다.

돌파가 발생하면 기존 박스는 닫히고 새 박스가 생성됩니다. 그 결과, 시장 단계(축적 – 돌파 – 새로운 단계) 사이의 통제권 전환이 차트에서 끊김 없이 표시됩니다.

2. 차트 상의 상세한 시각화

Volume Sentiment Breakout Channels 는 단순히 하나의 박스를 그리는 것이 아니라, 가격 구역을 여러 시각 레이어로 재구성합니다.

메인 채널 박스 는 축적 영역의 전체 상단·하단 경계를 나타냅니다.

내부 배경 영역 은 반투명 색상 영역으로 표시할 수 있어, 가격 움직임을 감싸는 “심리 채널”과 같은 느낌을 줍니다.

박스의 상단과 하단 부분 은 방향성 바이어스에 따라 색이 입혀집니다(보통 상단은 매도 압력을 나타내는 빨간색, 하단은 매수 압력을 나타내는 초록색)이며, 다양한 투명도 레벨을 이용해 참여 강도를 암시합니다.

채널 중앙선 은 점선으로 그려지며, 상단과 하단 경계 사이의 균형을 나타냅니다. 이는 채널 내부의 가격 구조를 보는 데 있어 중요한 기준 레벨입니다.

추가적인 상·하단 경계선이 별도로 그려져, 매수자와 매도자에 의해 영향을 받는 영역을 구분해 주는 명확한 “채널 프레임”을 형성합니다.

박스 내부 맵 외에도, 지표는 오른쪽으로 확장되는 현재 프로파일을 그릴 수 있으며, 현재 활성 구역 주변 가격 수준에서 거래량과 거래량 심리가 어떻게 분포되어 있는지를 보여 줍니다. 이를 통해 시장 활동이 어디에 집중되고 있는지 빠르게 파악할 수 있습니다.

3. 유연한 채널 및 돌파 로직

이 지표는 채널을 정의하고 추적하는 방식을 유연하게 설정할 수 있습니다.

처리할 봉 수의 제한 : 지표가 계산할 최대 봉 수를 설정하여, 필요한 경우 최신 데이터에만 집중하거나 전체 이력을 사용할 수 있습니다.

정규화 길이와 박스 탐지 길이 : 정규화 길이는 최근 고·저 범위를 계산하는 데 사용되며, 채널이 확장되거나 수축되는 방식에 영향을 줍니다. 박스 탐지 길이는 조정(콘솔리데이션) 탐지에 대한 민감도를 결정합니다. 짧은 길이는 박스의 수가 많아지는 반면, 긴 길이는 더 크고 중요한 구역에 집중합니다.

여러 가지 돌파 모드:

지표는 종가, 고가/저가, 시가와 종가의 평균 등 다양한 방법으로 가격을 채널 경계와 비교할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 사용자는 자신의 분석 스타일에 맞는 “돌파” 정의를 선택할 수 있습니다.

박스가 활성 상태이고 가격이 상단 및 하단 경계 사이에 머물러 있는 동안에는 박스가 유지되며, 내부 심리 맵이 지속적으로 업데이트됩니다. 가격이 그 통제 구역 밖으로 이동하면 박스는 돌파된 것으로 표시되고, 해당 신호와 알림이 트리거됩니다.

4. 거래량 심리 맵과 설명 라벨

각 박스 내부에서, 지표는 여러 가격 티어로 구성된 프로파일을 구축합니다.

각 티어는 해당 가격대를 통과한 총 거래량을 기록하며, 캔들 방향별로 나누어 집계합니다.

각 티어의 심리 값은 정규화되어 색상의 강도로 변환됩니다. 매수자가 우위인 티어는 초록색 계열로 채워지며, 색의 깊이는 강도에 비례합니다. 매도자가 우위인 티어는 이에 상응하는 빨간색 계열을 사용합니다.



또한 지표는 다음과 같은 내용을 추가로 표시할 수 있습니다.

현재 거래 영역에서의 현재 심리 라벨 (예: 현재 가격이 위치한 티어에서 매수와 매도의 상대적인 강도를 나타내는 백분율).

채널 전체에 대한 전체 심리 라벨 (모든 티어의 집계를 기반으로, 채널 전체가 매수 쪽 또는 매도 쪽으로 기울어져 있는지를 나타냄).

표시 옵션을 통해 다음을 전환할 수 있습니다.

상세 라벨,

퍼센트 라벨,

차트 오른쪽으로 확장되는 현재 심리 프로파일.

이 덕분에 Volume Sentiment Breakout Channels 는 최소한의 시각 요소(박스와 돌파 화살표만 표시)를 사용하는 미니멀한 도구로도, 시장 행동을 더 깊이 들여다보고자 할 때 사용하는 완전한 심리 맵으로도 활용될 수 있습니다.

5. 돌파, 신호 화살표 및 추세 추종선

채널이 돌파되면 다음과 같은 일이 발생합니다.

지표는 상승 또는 하락 돌파 이벤트를 기록하고, 해당 캔들의 바로 위 또는 아래에 대응하는 화살표를 배치합니다(가시성을 높이기 위해 로컬 변동성을 사용해 위치를 조정).

돌파 이후에는, 고점/저점의 시퀀스와 돌파 이후 경과한 봉 수에 기반하여 추세 추종선이 그려집니다. 이 선은 돌파 이후 추세의 궤적을 나타내며, 가격이 반대 방향으로 선을 돌파하면 자동으로 종료됩니다.

이를 통해 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.

돌파 구간 전체와 이후 가격 움직임을 함께 되짚어 보기,

준비 구역(박스), 트리거 순간(화살표), 돌파 이후 구간(추종선)을 쉽게 구분하기.

6. 이벤트 기반 알림 시스템

Volume Sentiment Breakout Channels 는 주요 상태를 중심으로 한 이벤트 기반 알림 시스템을 통합하고 있습니다.

채널이 상방 또는 하방으로 돌파될 때 알림.

새로운 심리 채널이 형성될 때 알림.

각 알림은 다음과 같이 구성할 수 있습니다.

현재 차트에만 적용하거나, 스캐너와 함께 사용할 때 심볼 목록 전체에 적용.

전달 방식 선택: 플랫폼 알림, 푸시 알림, 이메일, 사용자 지정 사운드 파일을 이용한 선택적 사운드 재생.



이를 통해 사용자는 화면을 계속 보고 있지 않아도 중요한 심리 구역을 추적하고, 새 채널이 나타나거나 기존 채널이 돌파될 때에만 집중할 수 있습니다.

7. 멀티 타임프레임 및 멀티 심볼 스캐너

또 다른 핵심 기능은 스캐너 패널과의 통합 기능입니다.

스캐너는 차트에서 바로 켜거나 끌 수 있습니다.

사용자는 모니터링할 타임프레임 목록(M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 등)을 정의합니다.

모든 타임프레임에 대해 하나의 공통 파라미터 세트를 사용할 수도 있고, 타임프레임별로 개별 파라미터 세트를 지정할 수도 있습니다.

심볼 리스트는 다음에서 가져올 수 있습니다.

현재 심볼만,

마켓 워치에 표시된 제한된 수의 심볼,

또는 사용자가 정의한 커스텀 리스트.

스캐너는 그리드 형태로 표시됩니다.

셀 색상은 (강세/약세 바이어스나 주요 신호 유형 등) 중요한 상태/심리를 반영하도록 코드화됩니다.

강세 및 약세 상태에 서로 다른 텍스트 색상을 사용하여, 한눈에 구분할 수 있습니다.

셀을 클릭하면 배경색이 변경되어 “선택됨” 상태를 명확히 보여 줍니다.

사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.

셀을 직접 클릭하여 해당 심볼과 타임프레임의 차트로 빠르게 전환하기.

열 너비와 행 높이를 조정하고, 패널을 고정하거나 드래그 가능하게 설정하기.

패널을 최소화했을 때도 스케일을 조정하여, 스캐너가 메인 차트 영역을 가리지 않도록 하기.

8. 표시 제어 및 사용자 경험

인터페이스가 과도하게 복잡해지는 것을 방지하기 위해, Volume Sentiment Breakout Channels 는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

핫키 표시 모드:

미리 정의한 핫키를 사용해 인디케이터 표시를 켜거나 끌 수 있습니다. 이를 통해 “깨끗한” 차트와 상세 분석 보기 사이를 빠르게 전환할 수 있습니다.

존/박스 표시 옵션:

모든 채널 존을 켜거나 끄거나, 더 미니멀한 레이아웃을 위해 화살표와 추세 추종선만 남겨 둘 수 있습니다.

사용자 지정 가능한 색상, 글꼴, 크기:

배경, 텍스트, 강세/약세 색상, 글꼴 및 글꼴 크기를 차트 테마와 개인적인 시각 선호도에 맞게 설정할 수 있습니다.

요약

Volume Sentiment Breakout Channels 는 다음 요소들을 결합합니다.

변동성 기반 채널 탐지,

각 박스 내부의 상세한 거래량 심리 매핑,

추세 추종선을 포함한 돌파 신호,

이벤트 기반 알림 시스템,

그리고 멀티 타임프레임·멀티 심볼 스캐너.

이를 통해 축적 구역과 돌파 이벤트를 정적인 색상 블록에서 동적이고 지속적으로 업데이트되는 구조로 전환해 줍니다. 사용자는 가격이 어디에서 채널을 돌파했는지만이 아니라, 해당 가격 구간을 누가 지배하고 있는지, 그리고 각 움직임 단계 뒤에 어떤 정도의 주문 흐름이 있는지를 함께 확인할 수 있습니다.