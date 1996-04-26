Volume Sentiment Breakout Channels MT4 Scanner

스페셜 오퍼: ALL TOOLS, 개당 $35입니다.

새로운 도구  첫 일주일 또는 처음 3회 구매까지 $30 에 제공됩니다! 

Trading Tools Channel on MQL5: MQL5 채널에 가입하고 제 최신 소식을 받아 보세요

Volume Sentiment Breakout Channels 는 동적 가격 채널 안에서 거래량 심리에 기반한 돌파 구역을 시각화해 주는 지표입니다. 단순히 가격 돌파를 기술적 이벤트로만 보는 것이 아니라, 매수/매도 거래량이 조정(콘솔리데이션) 구간에서 어떻게 분포하는지에 초점을 맞추어, 가격이 채널을 벗어날 때마다 매수자와 매도자 간의 통제권 이동을 표현합니다.

각 압축 구간 내부에서 이 지표는 영향력이 큰 영역을 식별하고, 매수측과 매도측의 우위 정도를 측정하며, 주문 흐름의 강도를 차트 상에서 실시간으로 지속적으로 업데이트합니다. 거래량 심리로 “가중치”가 부여된 채널을 가격이 상향 또는 하향 돌파할 때, 그 이벤트는 단순한 가격선의 터치나 이탈이 아니라 시장 확신의 변화로 표시됩니다.

MT5 버전 더 보기: Volume Sentiment Breakout Channels MT5 Scanner

MT4 버전 더 보기: Volume Sentiment Breakout Channels MT4 Scanner

더 많은 제품 보기: All Products

1. 핵심 아이디어와 구조

이 지표는 두 개의 주요 논리 레이어 위에 구축됩니다.

채널 탐지

변동성 기반 알고리즘이 지정된 조회 기간 동안의 고가와 저가를 정규화하여 가격 압축 구역을 탐지합니다. 이러한 구역은 “박스”로 표시되며, 축적(accumulation) 또는 분배(distribution) 단계로 해석됩니다. 각 박스의 수명은 가격 움직임에 따라 동적으로 결정되며, 돌파가 발생하기 전까지 각 단계를 완전히 추적할 수 있습니다.

거래량 심리 프로파일링

각 가격 채널은 여러 개의 “가격 티어(tier)”로 나뉩니다. 각 티어에서는 거래량이 집계되고, 캔들 방향(상승 또는 하락)에 따라 부호가 붙습니다. 이렇게 해서 어느 가격 구간이 매수자 또는 매도자에게 더 강하게 지배되고 있는지 보여 주는 세부적인 심리 맵이 형성됩니다. 색상과 색상 강도는 방향성과 참여도 모두를 반영합니다.

돌파가 발생하면 기존 박스는 닫히고 새 박스가 생성됩니다. 그 결과, 시장 단계(축적 – 돌파 – 새로운 단계) 사이의 통제권 전환이 차트에서 끊김 없이 표시됩니다.

2. 차트 상의 상세한 시각화

Volume Sentiment Breakout Channels 는 단순히 하나의 박스를 그리는 것이 아니라, 가격 구역을 여러 시각 레이어로 재구성합니다.

  • 메인 채널 박스는 축적 영역의 전체 상단·하단 경계를 나타냅니다.

  • 내부 배경 영역은 반투명 색상 영역으로 표시할 수 있어, 가격 움직임을 감싸는 “심리 채널”과 같은 느낌을 줍니다.

  • 박스의 상단과 하단 부분은 방향성 바이어스에 따라 색이 입혀집니다(보통 상단은 매도 압력을 나타내는 빨간색, 하단은 매수 압력을 나타내는 초록색)이며, 다양한 투명도 레벨을 이용해 참여 강도를 암시합니다.

  • 채널 중앙선은 점선으로 그려지며, 상단과 하단 경계 사이의 균형을 나타냅니다. 이는 채널 내부의 가격 구조를 보는 데 있어 중요한 기준 레벨입니다.

  • 추가적인 상·하단 경계선이 별도로 그려져, 매수자와 매도자에 의해 영향을 받는 영역을 구분해 주는 명확한 “채널 프레임”을 형성합니다.

박스 내부 맵 외에도, 지표는 오른쪽으로 확장되는 현재 프로파일을 그릴 수 있으며, 현재 활성 구역 주변 가격 수준에서 거래량과 거래량 심리가 어떻게 분포되어 있는지를 보여 줍니다. 이를 통해 시장 활동이 어디에 집중되고 있는지 빠르게 파악할 수 있습니다.

3. 유연한 채널 및 돌파 로직

이 지표는 채널을 정의하고 추적하는 방식을 유연하게 설정할 수 있습니다.

  • 처리할 봉 수의 제한: 지표가 계산할 최대 봉 수를 설정하여, 필요한 경우 최신 데이터에만 집중하거나 전체 이력을 사용할 수 있습니다.

  • 정규화 길이와 박스 탐지 길이:

    • 정규화 길이는 최근 고·저 범위를 계산하는 데 사용되며, 채널이 확장되거나 수축되는 방식에 영향을 줍니다.

    • 박스 탐지 길이는 조정(콘솔리데이션) 탐지에 대한 민감도를 결정합니다. 짧은 길이는 박스의 수가 많아지는 반면, 긴 길이는 더 크고 중요한 구역에 집중합니다.

  • 여러 가지 돌파 모드:
     지표는 종가, 고가/저가, 시가와 종가의 평균 등 다양한 방법으로 가격을 채널 경계와 비교할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 사용자는 자신의 분석 스타일에 맞는 “돌파” 정의를 선택할 수 있습니다.

박스가 활성 상태이고 가격이 상단 및 하단 경계 사이에 머물러 있는 동안에는 박스가 유지되며, 내부 심리 맵이 지속적으로 업데이트됩니다. 가격이 그 통제 구역 밖으로 이동하면 박스는 돌파된 것으로 표시되고, 해당 신호와 알림이 트리거됩니다.

4. 거래량 심리 맵과 설명 라벨

각 박스 내부에서, 지표는 여러 가격 티어로 구성된 프로파일을 구축합니다.

  • 각 티어는 해당 가격대를 통과한 총 거래량을 기록하며, 캔들 방향별로 나누어 집계합니다.

  • 각 티어의 심리 값은 정규화되어 색상의 강도로 변환됩니다.

    • 매수자가 우위인 티어는 초록색 계열로 채워지며, 색의 깊이는 강도에 비례합니다.

    • 매도자가 우위인 티어는 이에 상응하는 빨간색 계열을 사용합니다.

또한 지표는 다음과 같은 내용을 추가로 표시할 수 있습니다.

  • 현재 거래 영역에서의 현재 심리 라벨 (예: 현재 가격이 위치한 티어에서 매수와 매도의 상대적인 강도를 나타내는 백분율).

  • 채널 전체에 대한 전체 심리 라벨 (모든 티어의 집계를 기반으로, 채널 전체가 매수 쪽 또는 매도 쪽으로 기울어져 있는지를 나타냄).

표시 옵션을 통해 다음을 전환할 수 있습니다.

  • 상세 라벨,

  • 퍼센트 라벨,

  • 차트 오른쪽으로 확장되는 현재 심리 프로파일.

이 덕분에 Volume Sentiment Breakout Channels 는 최소한의 시각 요소(박스와 돌파 화살표만 표시)를 사용하는 미니멀한 도구로도, 시장 행동을 더 깊이 들여다보고자 할 때 사용하는 완전한 심리 맵으로도 활용될 수 있습니다.

5. 돌파, 신호 화살표 및 추세 추종선

채널이 돌파되면 다음과 같은 일이 발생합니다.

  • 지표는 상승 또는 하락 돌파 이벤트를 기록하고, 해당 캔들의 바로 위 또는 아래에 대응하는 화살표를 배치합니다(가시성을 높이기 위해 로컬 변동성을 사용해 위치를 조정).

  • 돌파 이후에는, 고점/저점의 시퀀스와 돌파 이후 경과한 봉 수에 기반하여 추세 추종선이 그려집니다. 이 선은 돌파 이후 추세의 궤적을 나타내며, 가격이 반대 방향으로 선을 돌파하면 자동으로 종료됩니다.

이를 통해 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 돌파 구간 전체와 이후 가격 움직임을 함께 되짚어 보기,

  • 준비 구역(박스), 트리거 순간(화살표), 돌파 이후 구간(추종선)을 쉽게 구분하기.

6. 이벤트 기반 알림 시스템

Volume Sentiment Breakout Channels 는 주요 상태를 중심으로 한 이벤트 기반 알림 시스템을 통합하고 있습니다.

  • 채널이 상방 또는 하방으로 돌파될 때 알림.

  • 새로운 심리 채널이 형성될 때 알림.

각 알림은 다음과 같이 구성할 수 있습니다.

  • 현재 차트에만 적용하거나, 스캐너와 함께 사용할 때 심볼 목록 전체에 적용.

  • 전달 방식 선택:

    • 플랫폼 알림,

    • 푸시 알림,

    • 이메일,

    • 사용자 지정 사운드 파일을 이용한 선택적 사운드 재생.

이를 통해 사용자는 화면을 계속 보고 있지 않아도 중요한 심리 구역을 추적하고, 새 채널이 나타나거나 기존 채널이 돌파될 때에만 집중할 수 있습니다.

7. 멀티 타임프레임 및 멀티 심볼 스캐너

또 다른 핵심 기능은 스캐너 패널과의 통합 기능입니다.

  • 스캐너는 차트에서 바로 켜거나 끌 수 있습니다.

  • 사용자는 모니터링할 타임프레임 목록(M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 등)을 정의합니다.

  • 모든 타임프레임에 대해 하나의 공통 파라미터 세트를 사용할 수도 있고, 타임프레임별로 개별 파라미터 세트를 지정할 수도 있습니다.

심볼 리스트는 다음에서 가져올 수 있습니다.

  • 현재 심볼만,

  • 마켓 워치에 표시된 제한된 수의 심볼,

  • 또는 사용자가 정의한 커스텀 리스트.

스캐너는 그리드 형태로 표시됩니다.

  • 셀 색상은 (강세/약세 바이어스나 주요 신호 유형 등) 중요한 상태/심리를 반영하도록 코드화됩니다.

  • 강세 및 약세 상태에 서로 다른 텍스트 색상을 사용하여, 한눈에 구분할 수 있습니다.

  • 셀을 클릭하면 배경색이 변경되어 “선택됨” 상태를 명확히 보여 줍니다.

사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 셀을 직접 클릭하여 해당 심볼과 타임프레임의 차트로 빠르게 전환하기.

  • 열 너비와 행 높이를 조정하고, 패널을 고정하거나 드래그 가능하게 설정하기.

  • 패널을 최소화했을 때도 스케일을 조정하여, 스캐너가 메인 차트 영역을 가리지 않도록 하기.

8. 표시 제어 및 사용자 경험

인터페이스가 과도하게 복잡해지는 것을 방지하기 위해, Volume Sentiment Breakout Channels 는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

  • 핫키 표시 모드:
     미리 정의한 핫키를 사용해 인디케이터 표시를 켜거나 끌 수 있습니다. 이를 통해 “깨끗한” 차트와 상세 분석 보기 사이를 빠르게 전환할 수 있습니다.

  • 존/박스 표시 옵션:
    모든 채널 존을 켜거나 끄거나, 더 미니멀한 레이아웃을 위해 화살표와 추세 추종선만 남겨 둘 수 있습니다.

  • 사용자 지정 가능한 색상, 글꼴, 크기:
    배경, 텍스트, 강세/약세 색상, 글꼴 및 글꼴 크기를 차트 테마와 개인적인 시각 선호도에 맞게 설정할 수 있습니다.

요약

Volume Sentiment Breakout Channels 는 다음 요소들을 결합합니다.

  • 변동성 기반 채널 탐지,

  • 각 박스 내부의 상세한 거래량 심리 매핑,

  • 추세 추종선을 포함한 돌파 신호,

  • 이벤트 기반 알림 시스템,

  • 그리고 멀티 타임프레임·멀티 심볼 스캐너.

이를 통해 축적 구역과 돌파 이벤트를 정적인 색상 블록에서 동적이고 지속적으로 업데이트되는 구조로 전환해 줍니다. 사용자는 가격이 어디에서 채널을 돌파했는지만이 아니라, 해당 가격 구간을 누가 지배하고 있는지, 그리고 각 움직임 단계 뒤에 어떤 정도의 주문 흐름이 있는지를 함께 확인할 수 있습니다.


추천 제품
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
지표
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
지표
MT5 버전  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator 는   Bill Williams 의 고급 프랙탈, 시장의 올바른 파동 구조를 구축하는 Valable ZigZag, 정확한 진입 수준을 표시하는 피보나치 수준과 같은 인기 있는 시장 분석 도구를 포함하는 하나의 지표 내에서 완전한 거래 시스템입니다. 시장과 이익을 취하는 장소로. 전략에 대한 자세한 설명 표시기 작업에 대한 지침 고문-거래 올빼미 도우미의 조수 개인 사용자 채팅 ->구입 후 나에게 쓰기,나는 개인 채팅에 당신을 추가하고 거기에 모든 보너스를 다운로드 할 수 있습니다 힘은 단순함에 있습니다! Owl Smart Levels   거래 시스템은 사용하기 매우 쉽기 때문에 전문가와 이제 막 시장을 연구하고 스스로 거래 전략을 선택하기 시작한 사람들 모두에게 적합합니다. 전략 및 지표에는 눈에 보이지 않는 비밀 공식 및 계산 방법이 없으며 모든 전략 지표는 공개되어 있습니다. Owl Smart Leve
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
지표
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
지표
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
지표
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
지표
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
지표
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex 지표 - 거래에 유용한 보조 도구입니다! - 지표는 자동으로 Fibo 수준과 로컬 추세선(빨간색)을 계산하여 차트에 배치합니다. - Fibonacci 수준은 가격이 반전될 수 있는 주요 영역을 나타냅니다. - 가장 중요한 수준은 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%입니다. - 역전 스캘핑이나 존 그리드 거래에 사용할 수 있습니다. - Auto FIBO Pro 지표를 사용하여 현재 시스템을 개선할 수 있는 기회도 많습니다. - Info Spread Swap Display가 있습니다. 현재 Spread와 Swap이 부착된 외환 쌍을 표시합니다. - 디스플레이에는 계정 잔액, 자본 및 마진도 표시됩니다. - 차트의 어느 모서리에서나 Info Spread Swap Display를 찾을 수 있습니다. 0 - 왼쪽 상단 모서리, 1 - 오른쪽 상단, 2 - 왼쪽 하단, 3 - 오른쪽 하단. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
지표
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
지표
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
지표
MT4용 Crypto_Forex 지표 "RSI SPEED" - 훌륭한 예측 도구, 재도색 불필요 - 이 지표는 물리학 방정식을 기반으로 계산됩니다. RSI SPEED는 RSI 자체의 1차 미분값입니다. - RSI SPEED는 주요 추세 방향으로 스캘핑 진입에 유용합니다. - HTF MA(그림 참조)와 같은 적절한 추세 지표와 함께 사용하세요. - RSI SPEED 지표는 RSI 자체의 방향이 얼마나 빨리 변하는지를 보여주며, 매우 민감합니다. - 모멘텀 거래 전략에는 RSI SPEED 지표 사용을 권장합니다. RSI SPEED 지표 값이 0보다 작으면 가격 모멘텀이 하락하고, 0보다 크면 가격 모멘텀이 상승합니다. - 모바일 및 PC 알림 기능이 내장되어 있습니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 본 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 정품입니다.
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
지표
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
지표
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
지표
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
지표
캔들의 종가를 예측하는 지표입니다. 지표는 주로 D1 차트에서 사용하기 위한 것이. 이 지표는 전통적인 외환 거래와 바이너리 옵션 거래 모두에 적합합니다. 지표는 독립형 거래 시스템으로 사용하거나 기존 거래 시스템에 추가로 사용할 수 있습니다. 이 표시기는 현재 양초를 분석하여 양초 본체 내부의 특정 강도 요인과 이전 양초의 매개변수를 계산합니다. 따라서 지표는 시장 움직임의 추가 방향과 현재 양초의 종가를 예측합니다. 이 방법 덕분에 지표는 단기 및 중장기 거래 모두에 적합합니다. 지표를 사용하면 시장 상황을 분석하는 동안 지표가 생성할 잠재적 신호의 수를 설정할 수 있습니다. 표시기 설정에는 이를 위한 특별한 매개변수가 있습니다. 또한 인디케이터는 새로운 신호에 대해 차트의 메시지 형태, 이메일 및 PUSH 알림 형태로 알릴 수 있습니다. 구매 후 저에게 꼭 써주세요! 나는 당신에게 지표와 거래에 대한 나의 추천을 줄 것입니다! 또한 보너스를 받으세요!
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
지표
SimSim Arrow Momentum은 표준 "모멘텀" 지표이지만 화살표 버전이 있습니다. MetaTrader 5 버전 지표 매개변수는 표준 매개변수와 비슷하지만, 델타라는 매개변수가 하나 더 있습니다. 델타 = 0 - 100 100 값을 기준으로 한 편차입니다. 100 지표의 수준을 변경하면 더하기와 빼기가 가능합니다. 이 지표는 가격이 레벨 라인인 100 +- 델타를 교차할 때 신호를 생성합니다. "CONTROL DEAL"을 활성화하면 지표 신호에 따라 거래가 자동으로 시작됩니다. 이 표시기는 신뢰할 수 있는 신호 장치로서 원래 목적에 맞게 사용할 수 있습니다. 그러나 이의 2차 목적은 " CONTROL DEAL " 유틸리티에 대한 신호 제공자 역할을 하는 것입니다. 지표와 유틸리티의 공생 덕분에 신호를 볼 수 있을 뿐만 아니라, 신호에 따라 거래를 할 수도 있습니다. 이러한 신호를 효과적으로 활용하려면 무료 유틸리티인 SimSim Control Deal 를 다운로드하
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
지표
Trend Oscillator - 고급 맞춤형 Crypto_Forex 지표, 효율적인 거래 도구입니다! - 고급 새로운 계산 방법 사용 - 매개변수 "계산 가격"에 대한 20가지 옵션. - 지금까지 개발된 가장 매끄러운 오실레이터. - 상승 추세는 녹색, 하락 추세는 빨간색. - 과매도 값: 5 미만, 과매도 값: 95 이상. - 이 지표로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많습니다. - PC 및 모바일 알림. ................................................................................................................................................ 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
MTF Stochastic
Sergey Deev
지표
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
지표
SMC Venom Model BPR 지표는 Smart Money(SMC) 개념 내에서 일하는 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 가격 차트에서 두 가지 주요 패턴을 자동으로 식별합니다. FVG (공정 가치 갭)는 3개의 캔들의 조합으로, 첫 번째와 세 번째 캔들 사이에 갭이 있습니다. 이는 볼륨 지원이 없는 레벨 사이에 구역을 형성하여 종종 가격 수정으로 이어집니다. BPR (균형 가격 범위)은 두 개의 FVG 패턴의 조합으로, "브리지"를 형성합니다. 이는 가격이 낮은 볼륨 활동으로 움직일 때 브레이크아웃과 레벨로의 복귀 구역으로, 캔들 사이에 갭을 생성합니다. 이러한 패턴은 거래자가 차트에서 거래량과 가격 역학을 분석하여 주요 지지/저항 수준, 돌파 구역 및 진입 지점을 식별하는 데 도움이 되며, 여기서 대형 시장 참여자와 일반 참여자 간의 상호 작용이 발생합니다. 이 지표는 사각형과 화살표 형태로 패턴을 시각화하며 유연한 경고 설정도 지원합니다. 주요 특징: 패턴 표시 모드:
Support and Resistance Custom
Wen Cheng Wen
5 (1)
지표
Support and Resistance is a very important reference for trading.  This indicator provides customized support and resistance levels, automatic draw line and play music functions.  In addition to the custom RS, the default RS includes Pivot Point, Fibonacci, integer Price, MA, Bollinger Bands. Pivot Point is a resistance and support system. It has been widely used at froex,stocks, futures, treasury bonds and indexes. It is an effective support resistance analysis system. Fibonacci also known as t
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
지표
Crypto_Forex 지표 "Morning Star pattern" for MT4. - 지표 "Morning Star pattern"은 가격 액션 거래에 매우 강력한 지표입니다. 다시 칠할 필요 없고 지연도 없습니다. - 지표는 차트에서 강세 Morning Star 패턴을 감지합니다. 차트에 파란색 화살표 신호가 있습니다(그림 참조). - PC, 모바일 및 이메일 알림이 있습니다. - 또한 형제인 약세 "Evening Star pattern" 지표도 사용할 수 있습니다(아래 링크를 따라가세요). - 지표 "Morning Star pattern"은 지지/저항 수준과 결합하기에 매우 좋습니다. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과 지표를 확인하세요! 이것은 이 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
지표
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Bermaui Bands
Muhammad Elbermawi
4.97 (68)
지표
Bermaui Bands(BB)는 범위 및 추세 가격 움직임 사이를 필터링하는 데 도움이 되는 기술 분석 도구입니다. 이 지표의 이면에 있는 아이디어는 다음 단계에서 설명할 수 있습니다. 표준 편차를 0과 100 사이에서 이동하는 오실레이터로 계산합니다. 나는 그것을 Bermaui Deviation 퍼센트(BD %)라고 명명하겠습니다. "BD %"가 0에 가까우면 변동성이 극심합니다. 또한 "BD %"가 100에 가까우면 변동성이 매우 낮습니다. 높은 변동성은 추세 시장에 대한 큰 가능성을 의미하고 낮은 변동성은 횡보 또는 범위 시장을 의미합니다. 중간선은 표준편차가 SMA에 따라 계산되기 때문에 단순 이동 평균(SMA)입니다. Upper Bermaui Band를 얻으려면 계산에서 동일한 수의 막대를 사용하여 단순 이동 평균에 "BD %"를 추가하십시오. The Lower Bermaui Bands를 얻으려면 계산에서 동일한 수의 막대가 있는 단순 이동 평균에서 "BD %"를 빼십시오
Mirror
Stanislav Korotky
지표
This indicator predicts rate changes based on the chart display principle. It uses the idea that the price fluctuations consist of "action" and "reaction" phases, and the "reaction" is comparable and similar to the "action", so mirroring can be used to predict it. The indicator has three parameters: predict - the number of bars for prediction (24 by default); depth - the number of past bars that will be used as mirror points; for all depth mirroring points an MA is calculated and drawn on the ch
RSI Divergence with FVG Signal MT4
Cao Minh Quang
지표
The   RSI Divergence + FVG Signal   indicator combines   Relative Strength Index (RSI) Divergence   with   Fair Value Gap (FVG)   detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbal
Market Bias Indicator
Prabagaran E
지표
Title : Market Bias Indicator - Oscillator-Based Trading Tool Introduction : Discover the potential of the "Market Bias Indicator," a revolutionary oscillator-based trading tool designed for precise market analysis. If you're in search of a robust alternative to traditional bias indicators, your quest ends here. Market Bias Indicator offers unparalleled accuracy in identifying market sentiment and is your gateway to confident trading decisions. Recommended Trading Pairs : Market Bias Indicator i
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
지표
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
지표
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
StdATR Squeeze Channel
Libertas LLC
지표
"The Squeeze indicator attempts to identify periods of consolidation in a market. In general the market is either in a period of quiet consolidation or vertical price discovery. By identifying these calm periods, we have a better opportunity of getting into trades with the potential for larger moves. Once a market enters into a "squeeze," we watch the overall market momentum to help forecast the market direction and await a release of market energy." The StdATR Squeeze Channel combines standard
HeikenAshi Smoothed Alerts
Do Thi Phuong Anh
지표
What are Heiken Ashi Candles? Heiken Ashi, derived from the Japanese term 'Heikin Ashi,' translates to average price bars. It's an indicator depicting price bars on a chart. Formula for Heiken Ashi candles: - Heiken Ashi opening price: (previous candle's opening + closing price) / 2 - Closing price Heiken Ashi: (opening + high + low + closing) / 4 - Heiken Ashi peak: Max of high, opening, or closing price - Heiken Ashi bottom price: Min of low, opening, or closing price How to Read Heiken A
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
지표
거래 단말기의 현재 창에 늑대 파도를 검색하여 표시하도록 설계되었습니다. 거래에 늑대 파도를 사용하는 상인을위한 훌륭한 지표. 거래 전략에서의 적용은 효율성과 수익성을 크게 증가시킬 것입니다. 표시기에 대한 정보 다른 늑대 웨이브 지표와는 달리,웨이브 고원지 외환 지표는 크게 그 효과를 증가 기능을 가지고 있습니다: 첫 번째는 열린 창 5 점 매개 변수(진정한 값)정보 지원을 제공합니다,즉 늑대 파도가 나타난 차트의 창을 확장합니다. 예를 들어,유로화 차트가 열려 있고 각각에 웨이브 월드 표시기가 설치되어있는 경우 유로화 모델이 감지되면 해당 차트가 자동으로 다른 차트의 맨 위에 포 그라운드로 가져 오므로 많은 상품을 거래 할 때 매우 편리합니다.  두 번째 기능은 맥 디에 내장 된 발산 분석,사용자가 자신을 선택할 수있는 매개 변수(기본 설정(12,26,9))입니다. 그런데 일반적인 오실레이터의 값은 작업 창에 표시되지 않으며 점을 형성 할 때 가격 라벨의 색상에만 반영됩니다
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
지표
Gann Made Easy 는 mr.의 이론을 사용하여 최고의 거래 원칙을 기반으로 하는 전문적이고 사용하기 쉬운 Forex 거래 시스템입니다. W.D. 간. 이 표시기는 Stop Loss 및 Take Profit Levels를 포함하여 정확한 BUY 및 SELL 신호를 제공합니다. PUSH 알림을 사용하여 이동 중에도 거래할 수 있습니다. 거래 팁, 보너스, GANN MADE EA를 무료로 받으시려면 구매 후 저에게 연락주세요! 아마도 Gann 거래 방법에 대해 이미 여러 번 들었을 것입니다. 일반적으로 Gann의 이론은 초보자 거래자뿐만 아니라 이미 거래 경험이 있는 사람들에게도 매우 복잡한 것입니다. Gann의 거래 방식은 이론적으로 적용하기 쉽지 않기 때문입니다. 나는 그 지식을 연마하고 Forex 지표에 최고의 원칙을 적용하기 위해 몇 년을 보냈습니다. 표시기는 적용하기가 매우 쉽습니다. 차트에 첨부하고 간단한 거래 권장 사항을 따르기만 하면 됩니다. 지표는 지속적으로 시장
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (3)
지표
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 80 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 5th Jan -10th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
지표
현재 20% 할인 ! 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 대시보드 소프트웨어는 28개의 통화 쌍에서 작동합니다. 2가지 주요 지표(Advanced Currency Strength 28 및 Advanced Currency Impulse)를 기반으로 합니다. 전체 Forex 시장에 대한 훌륭한 개요를 제공합니다. 고급 통화 강도 값, 통화 이동 속도 및 모든(9) 시간대의 28 Forex 쌍에 대한 신호를 보여줍니다. 추세 및/또는 스캘핑 기회를 정확히 파악하기 위해 차트의 단일 지표를 사용하여 전체 시장을 볼 수 있을 때 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오! 잠재적인 거래를 식별하고 확인하면서 강력한 통화와 약한 통화를 더욱 쉽게 식별할 수 있도록 이 지표에 기능을 내장했습니다. 이 표시기는 통화의 강세 또는 약세가 증가 또는 감소하는지 여부와 모든 시간대에서 수행되는 방식을 그래픽으로 보여줍니다. 추가된 새로운 기능은 현재 시장 조건 변화에 적응하는
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
지표
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
지표
F-16 비행기 지표를 소개합니다. 이것은 귀하의 거래 경험을 혁신하도록 설계된 최첨단 MT4 도구입니다. F-16 전투기의 비할 데 없는 속도와 정밀성에 영감을 받아이 지표는 고급 알고리즘과 최첨단 기술을 결합하여 금융 시장에서 압도적인 성능을 제공합니다. F-16 비행기 지표를 사용하면 실시간 분석을 제공하고 매우 정확한 거래 신호를 생성하여 경쟁을 앞서갈 수 있습니다. 다양한 자산 클래스에서 수익 기회를 식별하는 데 필요한 동적 기능을 갖추고 있어 확신을 가지고 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스로 구성된 F-16 비행기 지표는 인기있는 MetaTrader 4 플랫폼과 완벽하게 통합되어 원활하고 효율적인 거래 과정을 보장합니다. 초보자 트레이더든 경험 많은 전문가든 이 지표를 쉽게 사용자 정의하여 고유한 거래 스타일과 선호도에 맞출 수 있습니다. F-16 비행기 지표의 강력함을 경험해 보세요. 이 지표는 시장 트렌드를 정확하고 민첩하게 탐색하며
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
지표
Game Changer는 모든 금융 상품에 사용하도록 설계된 혁신적인 추세 지표로, 메타트레이더를 강력한 추세 분석기로 탈바꿈시켜 줍니다. 이 지표는 재작성이나 지연 현상이 발생하지 않습니다. 모든 시간대에서 작동하며 추세 파악을 지원하고, 잠재적 반전 신호를 제공하며, 트레일링 스톱 메커니즘으로 활용되고, 신속한 시장 반응을 위한 실시간 알림을 제공합니다. 숙련된 투자자, 전문가, 또는 우위를 점하려는 초보자 등 누구나 이 도구를 통해 자신감과 원칙을 바탕으로, 그리고 근본적인 추세 역학에 대한 명확한 이해를 바탕으로 거래할 수 있습니다. 구매 후 바로 연락 주시면 개인 보너스를 드립니다! 강력한 지지선과 추세 스캐너 지표를 무료로 받으실 수 있습니다. 개인 메시지로 알려주세요 저는 텔레그램에서 EA나 특별 세트를 판매하지 않습니다. Mql5에서만 사용 가능하며, 세트 파일은 제 블로그에서만 볼 수 있습니다 . 사기꾼을 조심하시고 다른 사람에게서 세트를 구매하지 마세요 설정 추세
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
지표
M1 SNIPER 는 사용하기 쉬운 거래 지표 시스템입니다. M1 시간대에 맞춰 설계된 화살표 지표입니다. 이 지표는 M1 시간대 스캘핑을 위한 단독 시스템으로 사용할 수 있으며, 기존 거래 시스템의 일부로도 사용할 수 있습니다. 이 거래 시스템은 M1 시간대 거래용으로 특별히 설계되었지만, 다른 시간대에도 사용할 수 있습니다. 원래는 XAUUSD와 BTCUSD 거래를 위해 이 방법을 설계했지만, 다른 시장 거래에도 유용하다는 것을 알게 되었습니다. 이 지표의 신호는 추세 방향과 반대로 거래될 수 있습니다. 저는 지표의 신호를 활용하여 양방향으로 거래할 수 있도록 돕는 특별한 거래 기법을 알려드립니다. 이 방법은 특별한 동적 지지선과 저항선 가격 영역을 활용하는 것을 기반으로 합니다. 구매하시면 M1 SNIPER 화살표 지표를 바로 다운로드하실 수 있습니다. 또한, 아래 스크린샷에 표시된 Apollo Dynamic SR 지표는 M1 SNIPER 도구를 사용하는 모든 사용자에게 무료로
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
지표
Dynamic Forex28 Navigator - 차세대 외환 거래 도구. 현재 49% 할인. Dynamic Forex28 Navigator는 오랫동안 인기 있는 지표의 진화형으로, 세 가지의 힘을 하나로 결합했습니다. 고급 통화 Strength28 지표(695개 리뷰) + 고급 통화 IMPULSE with ALERT(520개 리뷰) + CS28 콤보 신호(보너스). 지표에 대한 자세한 정보 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 차세대 Strength 지표는 무엇을 제공합니까?  원래 지표에서 좋아했던 모든 것이 새로운 기능과 더 높은 정확도로 강화되었습니다. 주요 기능: 독점적인 통화 Strength 공식.  모든 시간대에 걸쳐 부드럽고 정확한 강도선. 추세와 정확한 진입을 식별하는 데 이상적입니다. 역동적인 시장 피보나치 수준(시장 피보나치).  이 지표에만 있는 고유한 기능. 가격 차트가 아닌 통화 강도에 피보나치가 적용됩니다.
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
지표
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
RFI levels PRO
Roman Podpora
지표
사전 지표       시장 반전 수준과 영역을 파악하여   가격이 해당 수준으로 되돌아올 때까지 기다렸다가 새로운 추세의 시작점에서 진입할 수 있도록 해줍니다. 즉, 추세의 끝에서 진입하는 것이 아닙니다. 그는 보여준다       반전 수준       시장이 방향 전환을 확인하고 추가적인 움직임을 형성하는 지점입니다. 이 지표는 차트를 다시 그릴 필요 없이 작동하며, 모든 금융 상품에 최적화되어 있고, 특정 금융 상품과 함께 사용할 때 최대의 잠재력을 발휘합니다.       트렌드 라인즈 프로       지시자. 모든 계측기에 적용 가능한 가역 구조 스캐너 모든 거래 상품을 자동으로 추적하고 모든 R-반전 패턴을 즉시 식별하여 LOGIC AI 신호가 이미 존재하는 위치와 기타 유용한 정보를 표시합니다. 로직 AI – 진입점을 표시해주는 도우미 시장 진입에 가장 적합한 시점을 판단하는 지능형 신호입니다. TPSproSYSTEM 알고리즘을 사용하여 가격 변동, 추세 및 주요 시장 참
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
지표
현재 26% 할인 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 지표는 우리가 독점 기능과 새로운 공식을 통합했기 때문에 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 단 하나의 차트로 28 Forex 쌍의 통화 강도를 읽을 수 있습니다! 새로운 추세 또는 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 사용 설명서: 여기를 클릭  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 그것이 첫 번째, 원본입니다! 쓸모없는 지망생 클론을 사지 마십시오. 더 스페셜  강력한 통화 모멘텀을 보여주는 하위 창의 화살표 GAP가 거래를 안내합니다! 기본 또는 호가 통화가 과매도/과매도 영역(외부 시장 피보나치 수준)에 있을 때 개별 차트의 기본 창에 경고 표시가 나타납니다. 통화 강도가 외부 범위에서 떨어질 때 풀백/반전 경고. 교차 패턴의 특별 경고 추세를 빠르게 볼 수 있는 다중 시간
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
지표
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
지표
시장의 두 가지 기본 원칙에 기반한 일중 전략. 알고리즘은 추가 필터를 사용하여 거래량 및 가격 파동 분석을 기반으로 합니다. 지표의 지능형 알고리즘은 두 가지 시장 요인이 하나로 결합될 때만 신호를 제공합니다. 지표는 더 높은 시간 프레임의 데이터를 사용하여 M1 차트에서 특정 범위의 파도를 계산합니다. 그리고 파동을 확인하기 위해 지표는 볼륨 분석을 사용합니다. 이 표시기는 준비된 거래 시스템입니다. 트레이더가 필요로 하는 모든 것은 신호를 따르는 것입니다. 또한 지표는 자신의 거래 시스템의 기초가 될 수 있습니다. 거래는 분 차트에서만 수행됩니다. 지표가 MTF 원리를 사용한다는 사실에도 불구하고 지표 알고리즘은 가능한 한 안정적입니다. 구매 후 반드시 저에게 편지를 보내주세요! 내 거래 설정 및 권장 사항을 공유하겠습니다!
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
지표
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
지표
MT5 버전은 여기에서 이용 가능합니다: https://www.mql5.com/en/market/product/50048 텔레그램 채널 & 그룹: https://t.me/bluedigitsfx V.I.P 그룹 접속: 유료 제품 구매 증빙을 메시지로 보내주세요 추천 브로커: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — MT4용 강력한 반전 및 돌파 감지 시스템 초보자와 전문가 모두를 위한, 시장 구조 변화, 돌파 및 추세 반전을 쉽고 명확하게 감지할 수 있는 올인원 논리 재도색 방지(Non-Repaint) 인디케이터입니다. 이 인디케이터는 "123" 패턴을 따릅니다: 1단계: 잠재적 과매수/과매도 지점에서 큰 화살표로 새로운 고점 또는 저점을 식별 2단계: 구조가 깨졌음을 신호로 보내 추세 반전 가능성을 확인 3단계: 작은 화살표와 지지/저항 점으로 진입 신호를 확정 참고: 큰 화살표는 봉이 종료될
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
지표
소개       Quantum Breakout PRO   , 브레이크아웃 존 거래 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 지표! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발한   Quantum Breakout PRO는   혁신적이고 역동적인 브레이크아웃 영역 전략으로 거래 여정을 새로운 차원으로 끌어올리도록 설계되었습니다. Quantum Breakout Indicator는 5개의 이익 목표 영역이 있는 브레이크아웃 영역의 신호 화살표와 브레이크아웃 상자를 기반으로 한 손절 제안을 제공합니다. 초보자 거래자와 전문 거래자 모두에게 적합합니다. Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 중요한! 구매 후 설치 매뉴얼을 받으려면 개인 메시지를 보내주십시오. 추천: 기간: M15 통화쌍: GBPJPY, EURJPY, USDJPY,NZDUSD, XAUUSD 계정 유형: 스프레드가 매우 낮은 ECN, Raw 또는 Razo
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
지표
다시 색을 칠하지 않고 거래에 진입할 수 있는 정확한 신호를 제공하는 MT4용 지표입니다. 외환, 암호화폐, 금속, 주식, 지수 등 모든 금융 자산에 적용할 수 있습니다. 매우 정확한 추정값을 제공하고 매수와 매도의 가장 좋은 시점을 알려줍니다. 하나의 시그널로 수익을 내는 지표의 예와 함께 비디오 (6:22)시청하십시오! 대부분의 거래자는 Entry Points Pro 지표의 도움으로 첫 거래 주 동안 트레이딩 결과를 개선합니다. 저희의   Telegram Group 을 구독하세요! Entry Points Pro 지표의 좋은점. 재도색이 없는 진입 신호 신호가 나타나고 확인되면(시그널 캔들이 완성된 경우) 신호는 더 이상 사라지지 않습니다. 여타 보조지표의 경우 신호를 표시한 다음 제거되기 때문에 큰 재정적 손실로 이어집니다. 오류 없는 거래 게시 알고리즘을 통해 트레이드(진입 또는 청산)를 할 이상적인 순간을 찾을 수 있으며, 이를 통해 이를 사용하는 모든 거래자의 성공률이
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
지표
트렌드 라인즈 프로       이 지표는 시장이 실제로 어떤 방향으로 전환되는지 파악하는 데 도움이 됩니다. 실제 추세 반전 지점과 주요 시장 참여자들이 다시 진입하는 지점을 보여줍니다. 보시다시피       BOS 라인       복잡한 설정이나 불필요한 노이즈 없이 더 높은 시간대의 추세 변화와 주요 레벨을 확인할 수 있습니다. 신호는 차트에 다시 그려지지 않고 캔들이 마감된 후에도 계속 표시됩니다. 지표가 보여주는 내용: 실제 변화       추세(BOS 라인) 한 번 신호가 나타나면 그 신호는 계속 유효합니다! 이는 신호를 발생시킨 후 변경될 수 있는 리페인팅 방식의 지표와 중요한 차이점입니다. 리페인팅 방식의 지표는 잠재적으로 자금 손실로 이어질 수 있습니다. 이제 더욱 높은 확률과 정확도로 시장에 진입할 수 있습니다. 또한 화살표가 나타난 후 목표가(익절)에 도달하거나 반전 신호가 나타날 때까지 캔들스틱 색상이 계속 바뀌는 기능도 있습니다. 반복 항목          
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
지표
이 인디케이터는 각 지점에서 볼륨을 분석하고 해당 볼륨에 대한 시장의 피로 레벨을 계산합니다. 이 인디케이터는 세 개의 라인으로 구성됩니다: 강세 볼륨 피로 라인 약세 볼륨 피로 라인 시장 추세를 나타내는 라인. 이 라인은 시장이 강세인지 약세인지에 따라 색이 변합니다. 원하는 시작 지점에서 시장을 분석할 수 있습니다. 볼륨 피로 라인에 도달하면 다음 분석을 시작할 새 지점을 식별하세요. 트렌드와 수정 모두 분석할 수 있습니다. 좋은 접근 방법은 트렌드 라인에 도달하거나 고점 또는 저점에 도달할 때마다 인디케이터를 이동시키는 것입니다. 트렌드 라인과 볼륨 피로 라인 간의 거리가 클수록 해당 방향의 볼륨이 더 큽니다. 트렌드 라인은 주문을 열기 위한 장소로 사용할 수 있으며, 피로 라인은 수익을 얻는 데 사용됩니다. 이 시스템은 정말 독특하지만 매우 직관적입니다. 시장에는 비슷한 제품이 없습니다. 사용에 제한이 없습니다. 모든 시장과 모든 시간 프레임에서 적용할 수 있습니다. 중요:
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
지표
현재 33% 할인! 초보자나 전문 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 보조지표는 우리가 다수의 독창적 기능과 새로운 공식을 통합한 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 이 업데이트를 통해 이중 시간대를 표시할 수 있습니다. 더 높은 TF를 표시할 수 있을 뿐만 아니라 차트 TF와 더 높은 TF 모두를 표시할 수 있습니다: 중첩 영역 표시. 모든 Supply Demand 트레이더들이 좋아할 것입니다. :) 중요한 정보 공개 Advanced Supply Demand의 잠재력을 극대화하려면 다음을 방문하십시오. https://www.mql5.com/ko/blogs/post/720245   진입 또는 목표의 명확한 트리거 포인트를 정확히 찾아냄으로 해서 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 새로운 알고리즘을 기반으로 매수자와 매도자 간의 잠재적인 불균형을 훨씬 더 쉽게 분간할 수 있습니다. 왜냐하면 가장 강한 공급영역과 가장 강한 수요 영역과 과거에 어떻게 진행 되었는지를(이전
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
지표
현재 26% 할인!! 이 지표는 두 주요 지표( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT )의 슈퍼 조합입니다. TICK-UNITS에 대한 통화 강도 값과 28개 Forex 쌍에 대한 경고 신호를 보여줍니다. 11개의 다른 틱 단위를 사용할 수 있습니다. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30초입니다. 두 번째 타이머 내에 최소 1틱이 있으면 하위 창의 Tick-Unit 막대가 표시되고 왼쪽으로 이동합니다. 단 하나의 차트로 28 Forex 페어를 스캘핑할 수 있습니다! 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 스캘핑이 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 그것은 1분보다 낮은 기간에 작동하는 시장의 첫 번째 통화 강도 지표입니다! 그것은 시장에 빠르게 들어오고 나가고 시장에서 작은 핍을 잘라내기를 원하는 빠른 스캘퍼를 위한 것입니다. 사
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
지표
현재 20% 할인! 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 표시기는 Exotic Pairs Commodities, Indexes 또는 Futures와 같은 기호에 대한 통화 강도를 표시하는 데 특화되어 있습니다. 금, 은, 석유, DAX, US30, MXN, TRY, CNH 등의 진정한 통화 강도를 보여주기 위해 9번째 줄에 모든 기호를 추가할 수 있습니다. 이것은 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 우리는 많은 독점 기능과 새로운 공식을 통합했습니다. 새로운 추세 또는 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 사용 설명서: 여기를 클릭 https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 모든 시간대에 작동합니다. TREND를 빠르게 확인할 수 있습니다! 새로운 기본 알고리즘을 기반으로 설계되어 잠재적인 거래를 더욱 쉽게 식별하고 확인할 수 있습니다. 8개의
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
지표
Day Trader Master 는 데이 트레이더를 위한 완벽한 거래 시스템입니다. 시스템은 두 개의 지표로 구성됩니다. 하나의 지표는 매수 및 매도를 위한 화살표 신호입니다. 얻을 수 있는 화살표 표시기입니다. 2차 지표를 무료로 드립니다. 두 번째 지표는 이러한 화살표와 함께 사용하도록 특별히 설계된 추세 지표입니다. 표시기는 반복하지 않고 늦지 않습니다! 이 시스템을 사용하는 것은 매우 간단합니다. 2색 선으로 표시되는 현재 추세 방향의 화살표 신호를 따라가기만 하면 됩니다. 파란색은 구매 추세입니다. 빨간색은 판매 추세입니다. 파란색 화살표는 매수 신호입니다. 빨간색 화살표는 매도 신호입니다. 추세선의 색상과 일치하려면 화살표의 색상과 신호의 방향이 필요합니다. 화살표 표시기는 주로 시간 간격 M5 및 M15에서 일중 거래를 위해 만들어졌습니다. 그러나 기술적으로 시스템은 다른 시간 간격으로 사용할 수 있습니다. 표시기에는 PUSH 메시지 기능이 있는 팝업 경고가 장착되어 있
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
지표
평균 회귀 거래에 대한 전문적이고 정량적인 접근 방식을 구현하는 고유한 지표입니다. 이는 가격이 예측 가능하고 측정 가능한 방식으로 평균으로 전환되고 반환된다는 사실을 이용하여 비정량적 거래 전략을 훨씬 능가하는 명확한 진입 및 퇴장 규칙을 허용합니다. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 명확한 거래 신호 놀랍도록 쉬운 거래 사용자 정의 가능한 색상 및 크기 성능 통계 구현 대부분의 거래 전략을 능가합니다. 적절한 SL 및 TP 레벨을 표시합니다. 이메일/음향/시각 알림을 구현합니다. 작동 원리 이 지표는 더 높은 기간에서 완전히 사용자 정의 가능한 이동 평균 주변의 표준 편차를 측정하고 추세 추종 접근 방식을 사용하여 정확하게 거래를 찾습니다. 거래는 현재 차트의 가격 동작을 살펴보고 선택한 더 높은 기간에서 계산된 평균 가격대로 가격이 돌아오면 닫힙니다. 코딩 방식 때문에 지
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
지표
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Display
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
지표
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. 기간 한정 특가: 지원 및 저항 스크리너 지표는 단 100달러에 평생 제공됩니다. (원래 가격 50 달러) (제안 연장) Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다.   여기를 클릭하십시오. L
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
지표
추측을 멈추세요. 통계적 우위로 트레이딩을 시작하세요. 주식 지수는 외환과 다르게 거래됩니다. 정해진 세션이 있고, 야간에 갭이 발생하며, 예측 가능한 통계적 패턴을 따릅니다. 이 지표는 DAX, S&P 500, 다우존스와 같은 지수를 자신 있게 거래하는 데 필요한 확률 데이터를 제공합니다. 무엇이 다른가 대부분의 지표는 무엇이 일어났는지 보여줍니다. 이 지표는 다음에 무엇이 일어날 가능성이 있는지 보여줍니다. 매 거래일마다 지표는 100일간의 과거 데이터를 기준으로 현재 설정을 분석합니다. 유사한 갭, 유사한 시가 위치를 가진 날을 찾고, 가격이 주요 레벨에 도달한 빈도를 정확히 계산합니다. 갭이 메워질지, 어제 고점이 테스트될지 더 이상 추측할 필요가 없습니다. 실제 데이터에 기반한 정확한 백분율을 얻게 됩니다. 모든 입력 설명이 포함된 전체 매뉴얼: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370 훌륭한 설정을 찾는 데 도움이 되는 전략 가이드: ht
제작자의 제품 더 보기
SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
4.63 (8)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SuperTrend ATR Multiplier with Scanner for MT5 를 소개합니다 – 시장 트렌드를 앞서기 위해 설계된 다기능 강력한 도구로, 사용자 맞춤형 기능과 실시간 알림을 제공합니다. Kivanc Ozbilgic 의 신뢰할 수 있는 SuperTrend 로직을 기반으로 한 이 지표는 정확한 트렌드 신호를 제공합니다. ATR 계산 방법을 RMA (상대 이동 평균)와 SMA (단순 이동 평균) 중에서 선택하여 최대한의 유연성을 제공할 수 있습니다. 기본 설정으로 ATR 기간은 10, 배수는 3
FREE
Supertrend Fakeout MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supertrend Fakeout 지표는 기존의 Supertrend 지표를 개선한 버전으로, 더 신뢰할 수 있는 추세 신호를 제공하도록 설계되었습니다. Fakeout Index Limit 와 Fakeout ATR Mult 와 같은 고급 기능을 통합하여 단기 가격 변동이나 시장 노이즈로 인해 발생하는 잘못된 추세 반전을 필터링하는 데 도움을 줍니다. MT4 버전에 대해 자세히 알아보기:  Supertrend Fakeout MT4 다른 제품 보기:   모든 제품 작동 원리 Supertrend Fakeout 지표는
FREE
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me 다중 시간 프레임의 체적 주문 블록 지표는 주요 시장 참가자들이 주문을 축적하는 중요한 가격 영역을 식별하여 시장 행동에 대한 더 깊은 통찰을 원하는 트레이더들을 위해 설계된 강력한 도구입니다. 이 영역들은 체적 주문 블록으로 알려져 있으며, 잠재적 지지 및 저항 구역으로 작용해 정보에 입각한 거래 결정에 중요한 이점을 제공합니다. MT5 버전 보기:   Volumetric Order Blocks MT5 Multi Timeframe See more products at:   https://www.mql5.com
Volumatic VIDyA MT4
Duc Hoan Nguyen
4.5 (4)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) 는 트렌드를 추적하고 각 트렌드 단계에서 매수 및 매도 압력을 분석하기 위해 설계된 고급 지표입니다. 가변 지수 동적 평균(Variable Index Dynamic Average)을 핵심 동적 평활화 기술로 활용하여 이 도구는 주요 시장 구조 수준에서 가격 및 거래량 역학에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. MT5 버전 보기:  Volumatic VIDyA MT5 다른 제품 보기:    모든 제품 To use iCustom
Fibonacci Confluence Toolkit MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Fibonacci Confluence Toolkit Multi-Timeframe 은(는) 전문 트레이더를 위해 설계된 고급 기술적 분석 도구로, 주요 시장 신호와 패턴을 결합하여 잠재적인 가격 반전 영역을 식별하는 데 도움을 줍니다. 타임프레임 선택기 대시보드를 통한 다중 타임프레임 표시 기능을 갖춘 이 툴킷은 시장 역학에 대한 포괄적이고 통찰력 있는 시각을 제공하여 정확하고 시기적절한 거래 결정을 내릴 수 있게 합니다. MT5 버전 더 보기:  Fibonacci Confluence Toolkit MT5 Mul
Kalman Trend Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Kalman Trend Levels 는 최첨단 칼만 필터 기술을 활용하여 강력한 분석 신호를 제공하는 고급 추세 추적 지표입니다. 정확성과 적응성을 위해 설계된 이 도구는 중요한 지지 및 저항 영역을 식별할 뿐만 아니라 시장의 모멘텀 및 추세 변화를 분석하는 종합적인 접근 방식을 제공합니다. MT5 버전 보기:  Kalman Trend Levels MT5 다른 제품 보기:   All Products See more detailed explanation of Kalman Filter logic in this in
Follow Line MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (7)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Follow Line MT5와 스캐너로 거래에서 앞서 나가세요. 이 고급 변동성 기반 지표는 진지한 트레이더를 위해 설계되었습니다. 이 도구는 Bollinger 밴드의 강력한 기능과 맞춤 설정을 결합하여 가격 움직임에 대한 정확한 통찰력을 제공합니다. See more MT4 version at:   Follow Line MT4 with Scanner See more products at:   https://www.mql5.com/en/users/ndhsfy/seller Follow Line의 핵심은 가격이 1
FREE
Inversion Fair Value Gaps MT4 Multi TF
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me ICT의 Inversion Fair Value Gap (IFVG) 개념을 Inversion Fair Value Gaps Indicator 로 활용해보세요! 이 첨단 도구는 Fair Value Gap(FVG)을 한 단계 끌어올려, 역전된 FVG 영역을 식별하고 표시합니다. 이러한 영역은 가격 조정 후 형성되는 주요 지지 및 저항 구역입니다. 스캘퍼, 스윙 트레이더 또는 장기 투자자이든 상관없이 IFVG 지표는 실시간 의사결정을 위한 귀중한 통찰력을 제공합니다. MT5 버전 보기:   Inversion Fair V
Scalping EA Breakout Top and Bot MT5
Duc Hoan Nguyen
3.86 (7)
Experts
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me 뛰어난 기능부터 시작해 보겠습니다. EA에는 뉴스 필터와 RSI 필터가 장착되어 있습니다. 낮은 위험(일부 통화 쌍은 10% 미만, 심지어 5%의 하락률을 보입니다). 이 EA는 마팅게일이나 그리드 기능을 사용하지 않습니다. EA는 원하는 경우 수동 거래를 위한 시각적 영역을 표시할 수 있습니다. 우선, EA를 완전히 이해하려면 링크에서 자세한 지침을 읽어보세요. 스캘핑 EA 브레이크아웃 탑 및 봇 MT5에 대한 자세한 소개 이 EA가 도움이 되는지 여부를 결정하기 전에 데모를 다운로드하여 확인하십시오. Sca
Liquidity Pools MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Liquidity Pools 지표는 고급 도구로, 빈번하게 윅이 닿는 고점 및 저점을 분석하고 각 구역에서 거래된 재방문 횟수와 거래량을 분석하여 잠재적인 유동성 구역을 차트에 식별하고 표시합니다. 이 도구는 거래자에게 유동성이 쌓이는 시장 역학에 대한 종합적인 뷰를 제공하여 잠재적인 전환점을 예측하고 주요 지지 및 저항 수준을 식별하는 데 도움을 줍니다. MT5 버전 보기:   Liquidity Pools MT5 다른 제품 보기:   모든 제품 주요 특징 및 혜택 1. 정확한 유동성 구역 식별 고영향 구역 강
RSI Kernel Optimized MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (4)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me 혁신적인 RSI Kernel Optimized with Scanner를 소개합니다. 이 최첨단 도구는 강력한 커널 밀도 추정(KDE) 알고리즘을 통합하여 전통적인 RSI 분석을 재정의합니다. 이 고급 지표는 실시간으로 시장 트렌드에 대한 인사이트를 제공할 뿐만 아니라, 여러 통화쌍과 시간 프레임을 동시에 스캔할 수 있는 대시보드를 포함하고 있습니다. 이 도구가 당신의 거래 도구 상자에 필수적인 이유를 살펴보겠습니다. See more MT5 version at:   RSI Kernel Optimized with
OA SnR Power MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me 개요 OA SnR Power는 트레이더가 지지와 저항 레벨의 강도를 식별하고 평가하도록 설계된 강력한 도구입니다. 거래량, 반등 빈도 및 재테스트 횟수와 같은 주요 요소를 통합하여 이 지표는 시장의 주요 가격 영역에 대한 종합적인 뷰를 제공합니다. 더 많은 제품 보기:   모든 제품 OA SnR Power의 작동 원리 고점과 저점 식별 이 지표는 지역 고점과 저점을 계산하기 위해 지능형 알고리즘을 사용합니다. 사용자는 영역 폭 설정을 조정하여 잠재적인 지지 및 저항 수준을 정확하게 탐지할 수 있습니다. 주요
FREE
Fibonacci Trend MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
지표
스페셜 오퍼 : ALL TOOLS , 각 $35 에 구매 가능! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me 변동성이 큰 트레이딩 환경에서 강력하고 직관적인 분석 도구는 신속하게 기회를 포착하는 데 도움이 됩니다. Fibonacci Trend Scanner는 전통적인 피보나치(Fibonacci) 지표 기능과 SuperTrend를 통합할 뿐만 아니라, 통화쌍 스캔, 멀티 타임프레임 모니터링, 그리고 추세가 상승세에서 하락세로(또는 반대로) 전환될 때 인텔리전트 알림을 제공하도록 기능을 확장하였습니다. See more MT4 version at:   Fibonacci Trend MT4 Scanner See more products a
Volumetric Order Blocks MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me 다중 시간 프레임의 체적 주문 블록 지표는 주요 시장 참가자들이 주문을 축적하는 중요한 가격 영역을 식별하여 시장 행동에 대한 더 깊은 통찰을 원하는 트레이더들을 위해 설계된 강력한 도구입니다. 이 영역들은 체적 주문 블록으로 알려져 있으며, 잠재적 지지 및 저항 구역으로 작용해 정보에 입각한 거래 결정에 중요한 이점을 제공합니다. MT4 버전 보기:   Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe See more products at:   https://www.mql5.com
Volumatic VIDyA MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumatic VIDYA (Variable Index Dynamic Average) 는 트렌드를 추적하고 각 트렌드 단계에서 매수 및 매도 압력을 분석하기 위해 설계된 고급 지표입니다. 가변 지수 동적 평균(Variable Index Dynamic Average)을 핵심 동적 평활화 기술로 활용하여 이 도구는 주요 시장 구조 수준에서 가격 및 거래량 역학에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. MT4 버전 보기:  Volumatic VIDyA MT4 다른 제품 보기:    모든 제품 To use iCustom
Trendlines with Breaks Scanner MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner 는 트레이더가 중요한 트렌드를 식별하고 실시간으로 돌파를 감지하도록 설계된 첨단 거래 도구입니다. 피벗 포인트를 기반으로 자동 생성된 추세선을 사용하여 이 지표는 트레이더가 정밀하고 자신 있게 거래 기회를 포착할 수 있도록 돕습니다. MT5 버전 보기:  Trendlines with Breaks Scanner MT5 다른 제품 보기:   All Products 주요 기능 1. 실시간 돌파 감지 돌파 알림: 가격이 추세선을 돌파하면 즉시 알림을 받습니다. 통
Three Bar Reversal Pattern MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me 삼중 반전 패턴 지표 는 트레이더들에게 강력한 도구를 제공하여 가격 차트에 삼중 반전 패턴을 자동으로 식별하고 강조 표시합니다. 이 지표는 잠재적인 트렌드 반전을 탐지하는 데 유용하며, 통합된 트렌드 지표를 통해 신호 정확도를 향상시킬 수 있습니다. MT5 버전 보기: Three Bar Reversal Pattern MT5 다른 제품 보기:   모든 제품 주요 특징 자동 패턴 감지: 이 지표는 삼중 반전 패턴을 스캔하며, 명확한 시각적 신호로 표시하여 잠재적인 트렌드 반전 포인트를 인식하는 데 도움을 줍니다.
RSI Kernel Optimized with Scanner for MT5
Duc Hoan Nguyen
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me MT5용 혁신적인 RSI Kernel Optimized with Scanner를 소개합니다. 이 최첨단 도구는 강력한 커널 밀도 추정(KDE) 알고리즘을 통합하여 전통적인 RSI 분석을 재정의합니다. 이 고급 지표는 실시간으로 시장 트렌드에 대한 인사이트를 제공할 뿐만 아니라, 여러 통화쌍과 시간 프레임을 동시에 스캔할 수 있는 대시보드를 포함하고 있습니다. 이 도구가 당신의 거래 도구 상자에 필수적인 이유를 살펴보겠습니다. See more MT4 version at:  RSI Kernel Optimized M
Supertrend Fakeout MT4
Duc Hoan Nguyen
4.25 (4)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supertrend Fakeout 지표는 기존의 Supertrend 지표를 개선한 버전으로, 더 신뢰할 수 있는 추세 신호를 제공하도록 설계되었습니다. Fakeout Index Limit 와 Fakeout ATR Mult 와 같은 고급 기능을 통합하여 단기 가격 변동이나 시장 노이즈로 인해 발생하는 잘못된 추세 반전을 필터링하는 데 도움을 줍니다. MT5 버전에 대해 자세히 알아보기:  Supertrend Fakeout MT5 다른 제품 보기:   모든 제품 작동 원리 Supertrend Fakeout 지표는
FREE
Fibonacci Confluence Toolkit MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Fibonacci Confluence Toolkit Multi-Timeframe 은(는) 전문 트레이더를 위해 설계된 고급 기술적 분석 도구로, 주요 시장 신호와 패턴을 결합하여 잠재적인 가격 반전 영역을 식별하는 데 도움을 줍니다. 타임프레임 선택기 대시보드를 통한 다중 타임프레임 표시 기능을 갖춘 이 툴킷은 시장 역학에 대한 포괄적이고 통찰력 있는 시각을 제공하여 정확하고 시기적절한 거래 결정을 내릴 수 있게 합니다. MT4 버전 더 보기:  Fibonacci Confluence Toolkit MT4 Mul
Market Structure Trend Targets MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me I. 소개 Market Structure Trend Targets Scanner 는 시장 동향을 분석하고, 돌파 지점을 식별하며, 동적 스톱로스를 통해 위험을 관리하는 강력한 도구입니다. 이전 고점과 저점을 추적하여 돌파를 포착함으로써 이 도구는 트레이더가 직관적으로 시장 동향과 잠재적인 반전을 신속하게 인식하도록 도와줍니다. 더 많은 MT5 버전을 보려면:  Market Structure Trend Targets MT5 Scanner 더 많은 제품을 보려면:   모든 제품 II. 주요 특징 순차 번호 매김을
Supply Demand Retest and Break MT5 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Supply Demand Retest and Break Multi Timeframe , 이 도구는 강한 모멘텀 캔들에 기반하여 공급 및 수요 영역을 그리며,   timeframe selector   기능을 사용하여 여러 시간대에서 이러한 영역을 식별할 수 있게 합니다. 재테스트 및 브레이크 라벨과 맞춤형 검증 및 스타일링 옵션을 통해 이 도구는 효과적인 거래 분석을 지원합니다. MT4 버전 자세히 보기:  Supply Demand Retest and Break MT4 Multi Timeframe 더 많은 제품
SuperTrend AI Clustering MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me MetaTrader 4 (MT4) 용의 혁신적인 거래 도구인 SuperTrend AI Clustering with Scanner 로 AI의 힘을 발견하세요. 이 지표는 K-means 클러스터링과 널리 알려진 SuperTrend 지표를 결합하여 시장 분석을 재정의하고, 거래자가 트렌드와 신호를 탐색할 때 유리한 위치를 차지할 수 있도록 합니다. See more MT5 version at:   SuperTrend AI Clustering MT5 with Scanner See more products at:   ht
SMC System MT5
Duc Hoan Nguyen
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me SMC 는 유동성 영역, 기관 주문 위치, 그리고 시장의 주요 전환점을 식별하는 데 도움을 주는 거래 접근 방식입니다. SMC 원칙을 활용하면 트레이더는 시장을 더 효과적으로 탐색하고 최적의 진입 및 종료 지점을 찾을 수 있습니다. SMC System  지표는 이러한 개념을 자동화하여 아래와 같은 주요 가격 행동 요소로 차트를 빠르게 표시할 수 있게 해줍니다: 실시간 시장 구조  (내부 및 스윙 BOS / CHoCH) 주문 블록  (강세 및 약세) 프리미엄 및 할인 영역 동일 고점 및 동일 저점 공정 가치 갭(
Inversion Fair Value Gaps MT5
Duc Hoan Nguyen
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me ICT의 Inversion Fair Value Gap (IFVG) 개념을 Inversion Fair Value Gaps Indicator 로 활용해보세요! 이 첨단 도구는 Fair Value Gap(FVG)을 한 단계 끌어올려, 역전된 FVG 영역을 식별하고 표시합니다. 이러한 영역은 가격 조정 후 형성되는 주요 지지 및 저항 구역입니다. 스캘퍼, 스윙 트레이더 또는 장기 투자자이든 상관없이 IFVG 지표는 실시간 의사결정을 위한 귀중한 통찰력을 제공합니다. MT4 버전 보기:  Inversion Fair Va
Follow Line MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
2.33 (3)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Follow Line 와 스캐너로 거래에서 앞서 나가세요. 이 고급 변동성 기반 지표는 진지한 트레이더를 위해 설계되었습니다. 이 도구는 Bollinger 밴드의 강력한 기능과 맞춤 설정을 결합하여 가격 움직임에 대한 정확한 통찰력을 제공합니다. See more MT5 version at:   Follow Line MT5 with Scanner See more products at:   https://www.mql5.com/en/users/ndhsfy/seller Follow Line의 핵심은 가격이 1 표준
FREE
SnR Retest and Break MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me 끊임없이 변화하는 금융 거래 환경에서 지원 및 저항 수준을 정확하게 식별하고 분석하는 것은 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 필수적입니다. SnR Retest and Break Multi-Timeframe , 거래 분석을 향상시키기 위해 설계된 지원 및 저항 지표입니다. 혁신적인 Timeframe Selector 기능을 활용하여 이 도구는 여러 시간대에 걸친 시장 동향에 대한 포괄적인 보기를 제공하고, 정확한 거래 선택을 돕습니다. 더 많은 MT5 버전 보기:  SnR Retest and Break MT5
Trendlines with Breaks Scanner MT5
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Trendlines with Breaks Scanner 는 트레이더가 중요한 트렌드를 식별하고 실시간으로 돌파를 감지하도록 설계된 첨단 거래 도구입니다. 피벗 포인트를 기반으로 자동 생성된 추세선을 사용하여 이 지표는 트레이더가 정밀하고 자신 있게 거래 기회를 포착할 수 있도록 돕습니다. MT4 버전 보기:  Trendlines with Breaks Scanner MT4 다른 제품 보기:   All Products 주요 기능 1. 실시간 돌파 감지 돌파 알림: 가격이 추세선을 돌파하면 즉시 알림을 받습니다. 통
AI Channels MT4
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me AI Channels 지표는 클러스터링 분석의 강력한 머신 러닝 기술인 롤링 K-평균 클러스터링 을 활용하여 실시간으로 기초 가격 트렌드에 대한 통찰을 제공합니다. 이 지표는 클러스터링된 가격 데이터를 기반으로 적응형 채널을 생성하여, 트레이더가 트렌드 방향과 시장 상황에 대한 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 지표 설정에는 트레일링 스탑 옵션 도 포함되어 있어 리스크 관리에 추가적인 유연성을 제공합니다. MT5 버전 보기:     AI Channels MT5 다른 제품 보기:     모든 제품
FREE
OA SnR Power MT4
Duc Hoan Nguyen
지표
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me 개요 OA SnR Power는 트레이더가 지지와 저항 레벨의 강도를 식별하고 평가하도록 설계된 강력한 도구입니다. 거래량, 반등 빈도 및 재테스트 횟수와 같은 주요 요소를 통합하여 이 지표는 시장의 주요 가격 영역에 대한 종합적인 뷰를 제공합니다. 더 많은 제품 보기:   모든 제품 OA SnR Power의 작동 원리 고점과 저점 식별 이 지표는 지역 고점과 저점을 계산하기 위해 지능형 알고리즘을 사용합니다. 사용자는 영역 폭 설정을 조정하여 잠재적인 지지 및 저항 수준을 정확하게 탐지할 수 있습니다. 주요
FREE
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변