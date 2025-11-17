ARM Gold Session Breakout PRO

ARM Gold Session Breakout PRO — пробой азиатской сессии по золоту

ARM Gold Session Breakout PRO — это профессиональный торговый робот для MetaTrader 5,
разработанный специально для XAUUSD (золото).

Стратегия торгует пробой диапазона азиатской сессии с фиксированным соотношением
Риск/Профит ≈ 1:2, без мартингейла, без сетки, без усреднения.

Идея простая и прозрачная:

  1. Построить диапазон азиатской сессии (ночной флэт);

  2. Выставить отложенные Buy Stop / Sell Stop на пробой этого диапазона;

  3. Открывать сделки только в сторону тренда старшего таймфрейма;

  4. Закрывать сделки строго по Stop Loss и Take Profit.

Это понятная, прозрачная система, которую легко объяснить инвестору
и контролировать в режиме реального времени.

🔍 Ключевые особенности

  • ✅ Инструмент: XAUUSD (Gold)

  • ✅ Рекомендуемый таймфрейм: M15

  • ✅ Стратегия: пробой азиатского диапазона

  • ✅ Соотношение риск/прибыль: ≈ 1:2

  • Без мартингейла, без сеток, без усреднения

  • Один торговый сетап в день

  • ✅ Риск задаётся в % от баланса/эквити

  • ✅ Работает на хеджинговых счетах MetaTrader 5

🧠 Встроенные фильтры и защита

1. Тренд-фильтр (EMA)
Робот использует EMA старшего таймфрейма (по умолчанию EMA 200 на H1):

  • Покупки только если цена выше EMA (бычий тренд)

  • Продажи только если цена ниже EMA (медвежий тренд)

  • Если цена слишком близко к EMA (флэт, “мёртвая зона”) — торговля пропускается

2. Волатильностный фильтр (ATR)
Робот может использовать ATR на H1, чтобы не торговать слишком узкие диапазоны:

  • Если азиатский диапазон меньше динамического минимума (основанного на ATR),
    день пропускается.

3. Проверка спреда, стоп-уровней и маржи

Перед установкой ордеров робот проверяет:

  • максимальный допустимый спред (в пунктах);

  • минимальное расстояние до стоп-уровней StopsLevel;

  • наличие достаточной маржи через OrderCalcMargin .

Если условия не выполняются (слишком большой спред, стопы слишком близко,
недостаточно маржи), робот пропускает торговлю в этот день,
а не забивает лог ошибками.

⚙ Рекомендуемые настройки

Таймфрейм:

  • Чарт XAUUSD, M15.

Основные параметры по умолчанию:

  • RangeStartHour = 0

  • RangeEndHour = 7

  • TradeEndHour = 22

  • MinRangePoints = 500

  • MaxRangePoints = 5000

  • EntryBufferPoints = 50

  • SLRangeMultiplier = 1.0

  • RR = 2.0

  • UseRiskPercent = true

  • RiskPercent = 1.0 (по умолчанию)

  • UseTrendFilter = true

  • TrendTF = H1

  • TrendEMAPeriod = 200

  • UseATRMinRange = true

  • ATRTimeframe = H1

  • ATRPeriod = 14

  • ATRMinMult = 1.0

Можно подготовить 3 пресета:

  • Conservative — RiskPercent = 0.5

  • Default — RiskPercent = 1.0

  • Aggressive — RiskPercent = 1.5–2.0

📌 Требования к счёту и брокеру

  • Счёт: MetaTrader 5, hedging

  • Инструмент: XAUUSD

  • Рекомендуемое плечо: от 1:100

  • Минимальный разумный депозит: от 1 000 USD (в зависимости от риска)

🚀 Как запустить робота

  1. Откройте график XAUUSD, M15

  2. Прикрепите к графику ARM Gold Session Breakout PRO

  3. Установите желаемый риск ( RiskPercent )

  4. Включите автоторговлю и дайте роботу работать по своей логике

⚠ Важное предупреждение

  • Любой алгоритм может переживать периоды просадки

  • Прошлые результаты не гарантируют будущих

  • Всегда тестируйте на демо перед запуском на реальном счёте

  • Рекомендуется использовать умеренный риск: 0.5–1.0% на сделку


