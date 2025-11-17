ARM Gold Session Breakout PRO — пробой азиатской сессии по золоту

ARM Gold Session Breakout PRO — это профессиональный торговый робот для MetaTrader 5,

разработанный специально для XAUUSD (золото).

Стратегия торгует пробой диапазона азиатской сессии с фиксированным соотношением

Риск/Профит ≈ 1:2, без мартингейла, без сетки, без усреднения.

Идея простая и прозрачная:

Построить диапазон азиатской сессии (ночной флэт); Выставить отложенные Buy Stop / Sell Stop на пробой этого диапазона; Открывать сделки только в сторону тренда старшего таймфрейма; Закрывать сделки строго по Stop Loss и Take Profit.

Это понятная, прозрачная система, которую легко объяснить инвестору

и контролировать в режиме реального времени.

🔍 Ключевые особенности

✅ Инструмент: XAUUSD (Gold)

✅ Рекомендуемый таймфрейм: M15

✅ Стратегия: пробой азиатского диапазона

✅ Соотношение риск/прибыль: ≈ 1:2

✅ Без мартингейла, без сеток, без усреднения

✅ Один торговый сетап в день

✅ Риск задаётся в % от баланса/эквити

✅ Работает на хеджинговых счетах MetaTrader 5

🧠 Встроенные фильтры и защита

1. Тренд-фильтр (EMA)

Робот использует EMA старшего таймфрейма (по умолчанию EMA 200 на H1):

Покупки только если цена выше EMA (бычий тренд)

Продажи только если цена ниже EMA (медвежий тренд)

Если цена слишком близко к EMA (флэт, “мёртвая зона”) — торговля пропускается

2. Волатильностный фильтр (ATR)

Робот может использовать ATR на H1, чтобы не торговать слишком узкие диапазоны:

Если азиатский диапазон меньше динамического минимума (основанного на ATR),

день пропускается.

3. Проверка спреда, стоп-уровней и маржи

Перед установкой ордеров робот проверяет:

максимальный допустимый спред (в пунктах);

минимальное расстояние до стоп-уровней StopsLevel ;

наличие достаточной маржи через OrderCalcMargin .

Если условия не выполняются (слишком большой спред, стопы слишком близко,

недостаточно маржи), робот пропускает торговлю в этот день,

а не забивает лог ошибками.

⚙ Рекомендуемые настройки

Таймфрейм:

Чарт XAUUSD, M15.

Основные параметры по умолчанию:

RangeStartHour = 0

RangeEndHour = 7

TradeEndHour = 22

MinRangePoints = 500

MaxRangePoints = 5000

EntryBufferPoints = 50

SLRangeMultiplier = 1.0

RR = 2.0

UseRiskPercent = true

RiskPercent = 1.0 (по умолчанию)

UseTrendFilter = true

TrendTF = H1

TrendEMAPeriod = 200

UseATRMinRange = true

ATRTimeframe = H1

ATRPeriod = 14

ATRMinMult = 1.0

Можно подготовить 3 пресета:

Conservative — RiskPercent = 0.5

Default — RiskPercent = 1.0

Aggressive — RiskPercent = 1.5–2.0

📌 Требования к счёту и брокеру

Счёт: MetaTrader 5, hedging

Инструмент: XAUUSD

Рекомендуемое плечо: от 1:100

Минимальный разумный депозит: от 1 000 USD (в зависимости от риска)

🚀 Как запустить робота

Откройте график XAUUSD, M15 Прикрепите к графику ARM Gold Session Breakout PRO Установите желаемый риск ( RiskPercent ) Включите автоторговлю и дайте роботу работать по своей логике

⚠ Важное предупреждение