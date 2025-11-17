ARM Gold Session Breakout PRO
ARM Gold Session Breakout PRO — пробой азиатской сессии по золоту
ARM Gold Session Breakout PRO — это профессиональный торговый робот для MetaTrader 5,
разработанный специально для XAUUSD (золото).
Стратегия торгует пробой диапазона азиатской сессии с фиксированным соотношением
Риск/Профит ≈ 1:2, без мартингейла, без сетки, без усреднения.
Идея простая и прозрачная:
-
Построить диапазон азиатской сессии (ночной флэт);
-
Выставить отложенные Buy Stop / Sell Stop на пробой этого диапазона;
-
Открывать сделки только в сторону тренда старшего таймфрейма;
-
Закрывать сделки строго по Stop Loss и Take Profit.
Это понятная, прозрачная система, которую легко объяснить инвестору
и контролировать в режиме реального времени.
🔍 Ключевые особенности
-
✅ Инструмент: XAUUSD (Gold)
-
✅ Рекомендуемый таймфрейм: M15
-
✅ Стратегия: пробой азиатского диапазона
-
✅ Соотношение риск/прибыль: ≈ 1:2
-
✅ Без мартингейла, без сеток, без усреднения
-
✅ Один торговый сетап в день
-
✅ Риск задаётся в % от баланса/эквити
-
✅ Работает на хеджинговых счетах MetaTrader 5
🧠 Встроенные фильтры и защита
1. Тренд-фильтр (EMA)
Робот использует EMA старшего таймфрейма (по умолчанию EMA 200 на H1):
-
Покупки только если цена выше EMA (бычий тренд)
-
Продажи только если цена ниже EMA (медвежий тренд)
-
Если цена слишком близко к EMA (флэт, “мёртвая зона”) — торговля пропускается
2. Волатильностный фильтр (ATR)
Робот может использовать ATR на H1, чтобы не торговать слишком узкие диапазоны:
-
Если азиатский диапазон меньше динамического минимума (основанного на ATR),
день пропускается.
3. Проверка спреда, стоп-уровней и маржи
Перед установкой ордеров робот проверяет:
-
максимальный допустимый спред (в пунктах);
-
минимальное расстояние до стоп-уровней StopsLevel;
-
наличие достаточной маржи через OrderCalcMargin .
Если условия не выполняются (слишком большой спред, стопы слишком близко,
недостаточно маржи), робот пропускает торговлю в этот день,
а не забивает лог ошибками.
⚙ Рекомендуемые настройки
Таймфрейм:
-
Чарт XAUUSD, M15.
Основные параметры по умолчанию:
-
RangeStartHour = 0
-
RangeEndHour = 7
-
TradeEndHour = 22
-
MinRangePoints = 500
-
MaxRangePoints = 5000
-
EntryBufferPoints = 50
-
SLRangeMultiplier = 1.0
-
RR = 2.0
-
UseRiskPercent = true
-
RiskPercent = 1.0 (по умолчанию)
-
UseTrendFilter = true
-
TrendTF = H1
-
TrendEMAPeriod = 200
-
UseATRMinRange = true
-
ATRTimeframe = H1
-
ATRPeriod = 14
-
ATRMinMult = 1.0
Можно подготовить 3 пресета:
-
Conservative — RiskPercent = 0.5
-
Default — RiskPercent = 1.0
-
Aggressive — RiskPercent = 1.5–2.0
📌 Требования к счёту и брокеру
-
Счёт: MetaTrader 5, hedging
-
Инструмент: XAUUSD
-
Рекомендуемое плечо: от 1:100
-
Минимальный разумный депозит: от 1 000 USD (в зависимости от риска)
🚀 Как запустить робота
-
Откройте график XAUUSD, M15
-
Прикрепите к графику ARM Gold Session Breakout PRO
-
Установите желаемый риск ( RiskPercent )
-
Включите автоторговлю и дайте роботу работать по своей логике
⚠ Важное предупреждение
-
Любой алгоритм может переживать периоды просадки
-
Прошлые результаты не гарантируют будущих
-
Всегда тестируйте на демо перед запуском на реальном счёте
-
Рекомендуется использовать умеренный риск: 0.5–1.0% на сделку