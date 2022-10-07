Auto risk manager PRO

Otomatik risk yöneticisi PRO, sipariş kontrolü için bir yardımcı programdır. Emirlerin manuel olarak mı yoksa danışmanlar tarafından mı açıldığına bakılmaksızın, belirlenen kar veya zarar yüzdesine ulaşıldığında danışman tüm pozisyonları kapatacak, bekleyen emirleri (gerekirse) silecek ve bağımsız olarak grafik pencerelerini kapatacaktır (danışmanların yeni emirler açmasına izin vermeyecektir) işlemler). Bu yardımcı program, özellikle danışmanları kullanarak veya aynı anda birkaç döviz çiftinde manuel olarak işlem yapan yatırımcılar için yararlı olacaktır. EA, hesabınızdaki bir veya tüm açık pozisyonlar için ek bir zarar durdurma veya kar alma aracı olarak kullanılabilir. Profit_Percent ve Loss_Percent hem negatif hem de pozitif değerlere sahip olabilir. İnceleme için Otomatik risk yöneticisi Ücretsiz'in ücretsiz bir sürümü oluşturuldu https://www.mql5.com/ru/market/product/118967?source=Site.

  • Çalışıyoruz - doğru - çalışıyoruz ya da çalışıyoruz - çalışmıyoruz. 
  • Profit_Percent = 10 - toplam kârın yüzdesi (tüm açık emirlere ulaştıktan sonra kapatılacaktır) negatif değerlere sahip olabilir, örneğin: depozitoda "-%13" kâr vardır (düşüş). Düşüş seviyesi "-%9"a ulaştığında işlemlerin kapanmasını ayarlayabilirsiniz. 
  • Loss_Percent = -10 - toplam kaybın yüzdesi (buna ulaştıktan sonra tüm açık emirler kapatılacaktır) pozitif değerlere sahip olabilir, örneğin: depozitoda "%9" kâr vardır, ancak sizin yaptığınız yönde bir hareket vardır gerekmemesi mümkün. "%7" ayarlayabilirsiniz ve toplam kar %7'ye düşerse danışman tüm emirleri kapatacaktır. 
  • StopLimitOrders = doğru/yanlış - siparişleri kapatırken, bekleyen siparişleri silin (doğru) veya silmeyin (yanlış) 
  • CloseOrders = doğru/yanlış - Kapanış emirleri. 
  • Slippage = 5 - kayma 
  • TimerSecond = 1 - depozitodaki değişikliklerin kaç saniye sonra kontrol edileceği (donanım kaynaklarından tasarruf etmek için yapılır).

Önemli! Yardımcı program bir danışman olduğundan, çalışması için terminalde otomatik ticaretin etkinleştirilmesi gerekir.


Grid Martin
Igor Chugay
Uzman Danışmanlar
Grid Martin is a fully automatic system. The advisor works according to the grid strategy with the possible use of martingale. Work = true Risk = 0.1 - lot T akeProfit = 100 - take profit Delta = 100 - grid step MartinKof = 1 - martingale coefficient MaxSpred = 35 - maximum spread Magic =123 - magic number Slipage = 5 - slippage Period_1 = PERIOD_D1 - indicator timeframe for opening the first deal.
SkalpAUDNZD
Igor Chugay
Uzman Danışmanlar
SkalpAUDNZD is a highly accurate and reliable advisor for trading the AUDNZD currency pair( time frame М5) . The advisor does not have dangerous technologies such as martingay, grids and averaging and is therefore safe for a trading account. Orders are closed using a signal or take profit and stop loss; the advisor forcibly closes orders on the opening day. The advisor opens only one order at a time and all orders are protected by a fixed Stop Loss. The advisor is easy to use, as it has few para
Auto risk manager easy
Igor Chugay
Yardımcı programlar
Auto risk manager easy demo version of the utility for order control. Regardless of whether orders are opened manually or by advisors, when the specified percentage of profit or loss is reached, the advisor will close all positions, delete (if necessary) pending orders and independently close the chart windows (will not allow advisors to open new transactions). The utility will be especially useful for traders who trade using advisors or manually on several currency pairs at the same time. The
FREE
StableRisk Manager
Igor Chugay
Yardımcı programlar
StableRisk Manager, emir kontrolü için tasarlanmış bir yardımcı programdır. Emirler manuel olarak veya başka Uzman Danışmanlar (Expert Advisors) tarafından açılsa da, belirlenen kâr veya zarar yüzdesine ulaşıldığında EA tüm pozisyonları kapatır, gerekirse bekleyen emirleri siler ve grafik pencerelerini otomatik olarak kapatarak diğer EA’ların yeni işlemler açmasını engeller. Bu araç, özellikle birden fazla döviz çiftinde aynı anda Uzman Danışmanlarla veya manuel olarak işlem yapan yatırımcılar
