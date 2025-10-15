Tma NRP
- Indicateurs
- Sinan Durkan
- Version: 1.1
- Mise à jour: 15 octobre 2025
- Activations: 5
What is TMA NRP 12 Indicator?
TMA NRP 12 is a versatile trading indicator designed for advanced technical analysis. It's based on TMA (Triangular Moving Average) bands and enhanced with additional indicators including 100 MA, 5 EMA, and 26 EMA.
What Does It Do?
-
TMA Bands: Displays price movements as bands at 1.618 and 2.618 standard deviation levels
-
Multi-Signal System: Detects trading opportunities through 5 different signal groups
-
Trend Analysis: Determines trend direction using 100 MA
-
Confirmation Mechanism: Confirms signals on candle close to minimize false signals
Features and Functions
-
5 Signal Categories:
-
TP3 Signals: TMA bands crossing 26 EMA
-
TP2 Signals: 5 EMA crossing TMA + candle at 26 EMA levels
-
4Lot Signals: TMA bands crossing 100 MA
-
TP4 Signals: 100 MA crossing TMA bands
-
TP1 Signals: 5 EMA crossing TMA + candle at 5 EMA levels
-
-
Alert Systems:
-
Pop-up alerts
-
Email notifications
-
Push notifications
-
Group-based alert settings
-
-
Customization Options:
-
Timeframe settings
-
TMA period and deviation values
-
MA method selection (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
-
Visual customizations
-
Advantages
-
No Repainting: Signals confirmed on candle close
-
Multi-Timeframe Support: Works on all timeframes
-
Comprehensive Signal System: 5 signal levels for different risk profiles
-
User-Friendly Interface: On/off button and signal labels
-
Flexible Structure: All parameters customizable by user
Developer: I TRADE FC
Contact: https://t.me/i_trade_fc
Version: 1.00
Compatibility: MetaTrader 4