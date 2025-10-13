ORP Dip Expert
- Uzman Danışmanlar
- William Mwangi Wamuyu
- Sürüm: 1.1
- Etkinleştirmeler: 5
ORP Dip Expert – Risk Primini Sahiplen: Düşüşten Alım Yapan Expert Advisor
Strateji Genel Bakış
ORP DipEA, sistematik olarak kurulu trendler içindeki geçici geri çekilmelerden faydalanmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmış disiplinli bir “düşüşte al, coşkuda azalt” stratejisini uygular.
EA (Expert Advisor) varsayılan olarak alış yönlü (long-biased) çalışır, ancak deneyimli yatırımcılar için isteğe bağlı kısa satış (short) özelliği de içerir.
Temel Felsefe
Strateji şu basit prensibe dayanır:
Korku fırsat yarattığında al, açgözlülük risk yarattığında sat.
Yükseliş trendlerinde geçici zayıflık dönemlerinde pozisyon açarak ve aşırı genişleme dönemlerinde kısmi kâr alarak, EA sabırlı ve sistematik yatırımcılara piyasanın ödediği “risk primini” hedefler.
Temel Özellikler
✅ Trend Takip Temeli
-
Çift Hareketli Ortalama (MA) Filtresi – hem yavaş (trend) hem de hızlı (geri çekilme referansı) ortalamaları kullanarak işlemlerin piyasa yönüyle uyumlu olmasını sağlar.
-
Otomatik Trend Algılama – yalnızca onaylanmış yükseliş trendlerinde alım yapar, yalnızca onaylanmış düşüş trendlerinde satış (aktifse) yapar.
-
Ters Trend İşlemi Yok – EA başarısızlıklarının en yaygın nedeninden kaçınır.
✅ ATR Tabanlı Uyarlanabilir Sistem
Tüm ana parametreler Average True Range (ATR) kullanılarak piyasa volatilitesine göre otomatik olarak ölçeklenir:
-
Giriş Tetikleyicileri – düşüş seviyeleri mevcut volatiliteye göre ayarlanır.
-
Zarar Durdur (Stop Loss) – volatil piyasalarda daha geniş, sakin piyasalarda daha dar.
-
Pozisyon Aralığı – yatay piyasalarda pozisyon yığılmasını önler.
-
Takip Eden Stop (Trailing Stop) – piyasa hareketine göre kârı korur.
✅ Akıllı Pozisyon Yönetimi
-
Piramitleme (Pyramid Scaling) – kazançlı pozisyonlara geri çekilmelerde ekleme yapar (ayarlanabilir).
-
Akıllı Aralık (Smart Spacing) – yeni girişler yalnızca fiyat yeterince hareket ettiğinde gerçekleşir.
-
Pozisyon Sınırları – aşırı maruziyeti önlemek için maksimum açık pozisyon sayısı.
-
Bağımsız Risk Kontrolü – her girişin kendi stop loss seviyesi vardır.
✅ RSI Onay Filtresi
-
Opsiyonel Momentum Kontrolü – giriş için RSI’ın aşırı satım seviyesine ulaşmasını gerektirir.
-
“Bıçağı Yakalama”yı Önler – güçlü ters momentumda erken girişleri engeller.
-
Esnek Yapılandırma – saf fiyat hareketiyle işlem yapmak için devre dışı bırakılabilir.
✅ Euforia Azaltma Sistemi
EA’nın benzersiz kâr alma mantığı, piyasanın aşırı genişlediği durumları tespit eder:
-
RSI Aşırı Alım Tespiti – momentumun aşırıya kaçtığı durumları algılar.
-
Fiyat Uzantısı Analizi – fiyat hareketli ortalamadan fazla uzaklaştığında kâr alır.
-
Kısmi Pozisyon Kapatma – trendde kalırken kâr alır.
-
Bekleme Dönemi (Cooldown) – aşırı kâr alma işlemlerini önler, trendin gelişmesine izin verir.
✅ Profesyonel Risk Yönetimi
-
Yüzde Bazlı Pozisyon Büyüklüğü – hesap büyümesine göre otomatik ölçeklenir.
-
Sabit Lot Alternatifi – sabit işlem boyutu tercih edenler için.
-
Dinamik Stop Loss – ATR tabanlı stop’lar volatiliteye uyum sağlar.
-
Opsiyonel Kâr Hedefleri (Take Profit) – otomatik kâr alma seviyeleri.
-
Trailing Stop Sistemi – trend devam ederken açık kârı korur.
-
Spread Filtresi – olumsuz piyasa koşullarında işlem açılmasını önler.
Girdi Parametreleri
Genel Ayarlar
|Parametre
|Varsayılan
|Açıklama
|MagicNumber
|850123
|Bu EA’ya ait işlemlerin benzersiz kimliği
|AllowShorts
|false
|Düşüş trendlerinde satışa izin verir (false = yalnızca alış)
Risk & Pozisyon Boyutu
|Parametre
|Varsayılan
|Açıklama
|UseRiskPercent
|true
|true = işlem başına risk yüzdesi, false = sabit lot
|RiskPerTradePercent
|0,50%
|Her girişte riske edilen sermaye yüzdesi
|FixedLots
|0,10
|Sabit lot boyutu (UseRiskPercent = false iken)
Trend & Giriş Parametreleri
|Parametre
|Varsayılan
|Açıklama
|SlowMAPeriod
|200
|Uzun vadeli trend filtresi (EMA)
|FastMAPeriod
|20
|Kısa vadeli geri çekilme referans ortalaması (EMA)
|ATRPeriod
|14
|ATR volatilite hesaplama periyodu
|DipATRMultiple
|1,3
|Giriş tetikleyicisi: fiyat < FastMA – (ATR × bu değer)
|AddStepATR
|1,0
|Ek girişler arasındaki minimum ATR mesafesi
|RSIPeriod
|14
|RSI hesaplama periyodu
|RSIFearLevel
|35
|Giriş için RSI ≤ bu seviye (0 veya negatif = devre dışı)
Zarar Durdur & Kâr Alma
|Parametre
|Varsayılan
|Açıklama
|StopATRMultiple
|2,5
|Başlangıç stop mesafesi = ATR × bu değer
|TPAtrMultiple
|3,0
|Kâr hedefi = ATR × bu değer (0 = devre dışı)
|TrailATRMultiple
|2,0
|Takip stop mesafesi = ATR × bu değer (0 = devre dışı)
Euforia Azaltma
|Parametre
|Varsayılan
|Açıklama
|RSITrimLevel
|70
|RSI ≥ bu seviyedeyken pozisyon azaltılır
|EuphoriaATRMultiple
|1,5
|Fiyat ≥ FastMA + (ATR × bu değer) olduğunda azaltır
|TrimFraction
|0,50
|Toplam pozisyonun kapatılacak yüzdesi (0,50 = %50)
|TrimCooldownBars
|10
|İki kâr alma işlemi arasında beklenmesi gereken minimum bar sayısı
Güvenlik & Emir Yürütme
|Parametre
|Varsayılan
|Açıklama
|MaxPositions
|3
|Maksimum açık pozisyon sayısı (her yön için)
|MaxSpreadPoints
|30
|Spread bu değeri aşarsa işlem yapılmaz
|TF
|H1
|Sinyal üretimi için kullanılan zaman dilimi
Avantajlar
✓ Martingale veya Grid Stratejisi Yok – yalnızca kazanan pozisyonlara ekleme yapar.
✓ Volatiliteye Uyum Sağlar – ATR tabanlı mantık hem sakin hem dalgalı piyasalarda çalışır.
✓ Sistematik Kâr Koruma – trendi bozmadan kârı güvenceye alır.
✓ Tam Şeffaf Mantık – gizli algoritma veya yapay zekâ yoktur.
✓ Esnek Yapılandırma – temkinli veya agresif stil için ayarlanabilir.
✓ Çoklu Zaman Dilimi Uyumluluğu – M15’ten Günlük grafiğe kadar çalışır.
✓ Sermaye Koruma Odaklı – spread filtresi, pozisyon limiti ve ATR stop’ları içerir.
✓ Tam Otomasyon – duygusal kararları ortadan kaldırır.
Önerilen Kullanım
Uygun Enstrümanlar
-
Ana döviz pariteleri (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, vb.)
-
Düşük spreadli çapraz pariteler
-
Ana endeksler (US30, NAS100, SPX500, vb.)
-
Altın ve gümüş (trend varsa)
En İyi Zaman Dilimleri
-
H1 (önerilen) – sinyal kalitesi ve işlem sıklığı arasında denge
-
H4 – daha az işlem, daha büyük hareketler
-
M30 – daha aktif, sık izleme gerektirir
-
Günlük – swing trading yaklaşımı, minimum bakım
Hesap Gereksinimleri
-
Minimum $500 (mikro hesap, temkinli ayarlarla)
-
$2000+ önerilir (standart hesap için)
-
ECN/düşük spread broker önerilir
Optimizasyon İpuçları
-
Trend piyasalar: DipATRMultiple (1.5–2.0) artırın, MaxPositions yükseltin.
-
Yatay piyasalar: DipATRMultiple (1.0–1.3) azaltın, MaxPositions düşürün.
-
Yüksek volatilite: RiskPerTradePercent azaltın, StopATRMultiple artırın.
-
Düşük volatilite: RiskPerTradePercent hafif artırılabilir.
Bu EA’yı Farklı Kılan Nedir
Çoğu “düşüşte al” EA’si başarısız olur çünkü:
-
Sabit pip değerleri kullanır, volatilite değiştiğinde bozulur.
-
Akıllı kâr alma mekanizması yoktur, kazançları geri verir.
-
Trend yönünü filtrelemez.
-
Kaybeden pozisyonlara ekleme yapar.
ORP DipEA bu hataların hepsini çözer:
-
Her şey ATR volatilitesine göre ölçeklenir.
-
Özel euforia tespiti sistematik kâr almayı sağlar.
-
Sıkı trend filtreleri ters işlemleri önler.
-
Sadece kazanan pozisyonlara ekleme yapar.
Önemli Notlar
⚠️ Risk Uyarısı
Tüm işlemler ciddi kayıp riski içerir. Bu EA yalnızca belirli bir stratejiyi uygular – kâr garantisi vermez.
📊 Backtest Önerilir
Canlı işlemlerden önce, kendi broker’ınızda kaliteli veriyle geriye dönük test yapın.
🎯 Demo Hesapta Test Şarttır
Gerçek sermayeyi riske etmeden önce en az 2 hafta boyunca demo hesapta çalıştırın.
💻 VPS Kullanımı Önerilir
Kesintisiz çalışma ve fırsat kaçırmamak için VPS (Sanal Sunucu) kullanın.
Destek & Güncellemeler
-
MT4 platform güncellemeleriyle uyumlu düzenli güncellemeler
-
Kurulum ve yapılandırma desteği
-
Kullanıcı geri bildirimlerine dayalı sürekli geliştirme
© 2025, William Mwangi Wamuyu
MQL5 Profili: https://www.mql5.com/en/users/qzn86hjbvc
Akıllıca işlem yap. Sistematik işlem yap. Risk primine sahip ol.