ORP Dip Expert – Risk Primini Sahiplen: Düşüşten Alım Yapan Expert Advisor

Strateji Genel Bakış

ORP DipEA, sistematik olarak kurulu trendler içindeki geçici geri çekilmelerden faydalanmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmış disiplinli bir “düşüşte al, coşkuda azalt” stratejisini uygular.

EA (Expert Advisor) varsayılan olarak alış yönlü (long-biased) çalışır, ancak deneyimli yatırımcılar için isteğe bağlı kısa satış (short) özelliği de içerir.

Temel Felsefe

Strateji şu basit prensibe dayanır:

Korku fırsat yarattığında al, açgözlülük risk yarattığında sat.

Yükseliş trendlerinde geçici zayıflık dönemlerinde pozisyon açarak ve aşırı genişleme dönemlerinde kısmi kâr alarak, EA sabırlı ve sistematik yatırımcılara piyasanın ödediği “risk primini” hedefler.

Temel Özellikler

✅ Trend Takip Temeli

Çift Hareketli Ortalama (MA) Filtresi – hem yavaş (trend) hem de hızlı (geri çekilme referansı) ortalamaları kullanarak işlemlerin piyasa yönüyle uyumlu olmasını sağlar.

Otomatik Trend Algılama – yalnızca onaylanmış yükseliş trendlerinde alım yapar, yalnızca onaylanmış düşüş trendlerinde satış (aktifse) yapar.

Ters Trend İşlemi Yok – EA başarısızlıklarının en yaygın nedeninden kaçınır.

✅ ATR Tabanlı Uyarlanabilir Sistem

Tüm ana parametreler Average True Range (ATR) kullanılarak piyasa volatilitesine göre otomatik olarak ölçeklenir:

Giriş Tetikleyicileri – düşüş seviyeleri mevcut volatiliteye göre ayarlanır.

Zarar Durdur (Stop Loss) – volatil piyasalarda daha geniş, sakin piyasalarda daha dar.

Pozisyon Aralığı – yatay piyasalarda pozisyon yığılmasını önler.

Takip Eden Stop (Trailing Stop) – piyasa hareketine göre kârı korur.

✅ Akıllı Pozisyon Yönetimi

Piramitleme (Pyramid Scaling) – kazançlı pozisyonlara geri çekilmelerde ekleme yapar (ayarlanabilir).

Akıllı Aralık (Smart Spacing) – yeni girişler yalnızca fiyat yeterince hareket ettiğinde gerçekleşir.

Pozisyon Sınırları – aşırı maruziyeti önlemek için maksimum açık pozisyon sayısı.

Bağımsız Risk Kontrolü – her girişin kendi stop loss seviyesi vardır.

✅ RSI Onay Filtresi

Opsiyonel Momentum Kontrolü – giriş için RSI’ın aşırı satım seviyesine ulaşmasını gerektirir.

“Bıçağı Yakalama”yı Önler – güçlü ters momentumda erken girişleri engeller.

Esnek Yapılandırma – saf fiyat hareketiyle işlem yapmak için devre dışı bırakılabilir.

✅ Euforia Azaltma Sistemi

EA’nın benzersiz kâr alma mantığı, piyasanın aşırı genişlediği durumları tespit eder:

RSI Aşırı Alım Tespiti – momentumun aşırıya kaçtığı durumları algılar.

Fiyat Uzantısı Analizi – fiyat hareketli ortalamadan fazla uzaklaştığında kâr alır.

Kısmi Pozisyon Kapatma – trendde kalırken kâr alır.

Bekleme Dönemi (Cooldown) – aşırı kâr alma işlemlerini önler, trendin gelişmesine izin verir.

✅ Profesyonel Risk Yönetimi

Yüzde Bazlı Pozisyon Büyüklüğü – hesap büyümesine göre otomatik ölçeklenir.

Sabit Lot Alternatifi – sabit işlem boyutu tercih edenler için.

Dinamik Stop Loss – ATR tabanlı stop’lar volatiliteye uyum sağlar.

Opsiyonel Kâr Hedefleri (Take Profit) – otomatik kâr alma seviyeleri.

Trailing Stop Sistemi – trend devam ederken açık kârı korur.

Spread Filtresi – olumsuz piyasa koşullarında işlem açılmasını önler.

Girdi Parametreleri

Genel Ayarlar

Parametre Varsayılan Açıklama MagicNumber 850123 Bu EA’ya ait işlemlerin benzersiz kimliği AllowShorts false Düşüş trendlerinde satışa izin verir (false = yalnızca alış)

Risk & Pozisyon Boyutu

Parametre Varsayılan Açıklama UseRiskPercent true true = işlem başına risk yüzdesi, false = sabit lot RiskPerTradePercent 0,50% Her girişte riske edilen sermaye yüzdesi FixedLots 0,10 Sabit lot boyutu (UseRiskPercent = false iken)

Trend & Giriş Parametreleri

Parametre Varsayılan Açıklama SlowMAPeriod 200 Uzun vadeli trend filtresi (EMA) FastMAPeriod 20 Kısa vadeli geri çekilme referans ortalaması (EMA) ATRPeriod 14 ATR volatilite hesaplama periyodu DipATRMultiple 1,3 Giriş tetikleyicisi: fiyat < FastMA – (ATR × bu değer) AddStepATR 1,0 Ek girişler arasındaki minimum ATR mesafesi RSIPeriod 14 RSI hesaplama periyodu RSIFearLevel 35 Giriş için RSI ≤ bu seviye (0 veya negatif = devre dışı)

Zarar Durdur & Kâr Alma

Parametre Varsayılan Açıklama StopATRMultiple 2,5 Başlangıç stop mesafesi = ATR × bu değer TPAtrMultiple 3,0 Kâr hedefi = ATR × bu değer (0 = devre dışı) TrailATRMultiple 2,0 Takip stop mesafesi = ATR × bu değer (0 = devre dışı)

Euforia Azaltma

Parametre Varsayılan Açıklama RSITrimLevel 70 RSI ≥ bu seviyedeyken pozisyon azaltılır EuphoriaATRMultiple 1,5 Fiyat ≥ FastMA + (ATR × bu değer) olduğunda azaltır TrimFraction 0,50 Toplam pozisyonun kapatılacak yüzdesi (0,50 = %50) TrimCooldownBars 10 İki kâr alma işlemi arasında beklenmesi gereken minimum bar sayısı

Güvenlik & Emir Yürütme

Parametre Varsayılan Açıklama MaxPositions 3 Maksimum açık pozisyon sayısı (her yön için) MaxSpreadPoints 30 Spread bu değeri aşarsa işlem yapılmaz TF H1 Sinyal üretimi için kullanılan zaman dilimi

Avantajlar

✓ Martingale veya Grid Stratejisi Yok – yalnızca kazanan pozisyonlara ekleme yapar.

✓ Volatiliteye Uyum Sağlar – ATR tabanlı mantık hem sakin hem dalgalı piyasalarda çalışır.

✓ Sistematik Kâr Koruma – trendi bozmadan kârı güvenceye alır.

✓ Tam Şeffaf Mantık – gizli algoritma veya yapay zekâ yoktur.

✓ Esnek Yapılandırma – temkinli veya agresif stil için ayarlanabilir.

✓ Çoklu Zaman Dilimi Uyumluluğu – M15’ten Günlük grafiğe kadar çalışır.

✓ Sermaye Koruma Odaklı – spread filtresi, pozisyon limiti ve ATR stop’ları içerir.

✓ Tam Otomasyon – duygusal kararları ortadan kaldırır.

Önerilen Kullanım

Uygun Enstrümanlar

Ana döviz pariteleri (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, vb.)

Düşük spreadli çapraz pariteler

Ana endeksler (US30, NAS100, SPX500, vb.)

Altın ve gümüş (trend varsa)

En İyi Zaman Dilimleri

H1 (önerilen) – sinyal kalitesi ve işlem sıklığı arasında denge

H4 – daha az işlem, daha büyük hareketler

M30 – daha aktif, sık izleme gerektirir

Günlük – swing trading yaklaşımı, minimum bakım

Hesap Gereksinimleri

Minimum $500 (mikro hesap, temkinli ayarlarla)

$2000+ önerilir (standart hesap için)

ECN/düşük spread broker önerilir

Optimizasyon İpuçları

Trend piyasalar: DipATRMultiple (1.5–2.0) artırın, MaxPositions yükseltin.

Yatay piyasalar: DipATRMultiple (1.0–1.3) azaltın, MaxPositions düşürün.

Yüksek volatilite: RiskPerTradePercent azaltın, StopATRMultiple artırın.

Düşük volatilite: RiskPerTradePercent hafif artırılabilir.

Bu EA’yı Farklı Kılan Nedir

Çoğu “düşüşte al” EA’si başarısız olur çünkü:

Sabit pip değerleri kullanır, volatilite değiştiğinde bozulur.

Akıllı kâr alma mekanizması yoktur, kazançları geri verir.

Trend yönünü filtrelemez.

Kaybeden pozisyonlara ekleme yapar.

ORP DipEA bu hataların hepsini çözer:

Her şey ATR volatilitesine göre ölçeklenir.

Özel euforia tespiti sistematik kâr almayı sağlar.

Sıkı trend filtreleri ters işlemleri önler.

Sadece kazanan pozisyonlara ekleme yapar.

Önemli Notlar

⚠️ Risk Uyarısı

Tüm işlemler ciddi kayıp riski içerir. Bu EA yalnızca belirli bir stratejiyi uygular – kâr garantisi vermez.

📊 Backtest Önerilir

Canlı işlemlerden önce, kendi broker’ınızda kaliteli veriyle geriye dönük test yapın.

🎯 Demo Hesapta Test Şarttır

Gerçek sermayeyi riske etmeden önce en az 2 hafta boyunca demo hesapta çalıştırın.

💻 VPS Kullanımı Önerilir

Kesintisiz çalışma ve fırsat kaçırmamak için VPS (Sanal Sunucu) kullanın.

Destek & Güncellemeler

MT4 platform güncellemeleriyle uyumlu düzenli güncellemeler

Kurulum ve yapılandırma desteği

Kullanıcı geri bildirimlerine dayalı sürekli geliştirme

© 2025, William Mwangi Wamuyu

MQL5 Profili: https://www.mql5.com/en/users/qzn86hjbvc

