ORP Dip Expert – Expert Advisor d’Achat sur Repli (Risk Premium Dip-Buying EA)

Vue d’Ensemble de la Stratégie

L’ORP DipEA met en œuvre une stratégie disciplinée de type « acheter la baisse, alléger l’euphorie », conçue pour les traders souhaitant exploiter systématiquement les replis temporaires au sein de tendances établies.

L’EA est par défaut orienté à l’achat (long), mais inclut une fonction de vente à découvert optionnelle pour les traders expérimentés.

Philosophie Fondamentale

La stratégie repose sur un principe simple :

Acheter lorsque la peur crée des opportunités, vendre lorsque la cupidité crée des risques.

En entrant sur des faiblesses temporaires dans les tendances haussières et en prenant des bénéfices partiels lors de situations de sur-extension, l’EA cherche à capturer la « prime de risque » que le marché accorde aux traders patients et disciplinés.

Caractéristiques Principales

✅ Base de Suivi de Tendance

Double Moyenne Mobile (MA) – combine une MA lente (tendance) et une MA rapide (référence du repli) pour garantir que les trades suivent la direction du marché.

Détection Automatique de la Tendance – achète uniquement en tendance haussière confirmée, vend (si activé) uniquement en tendance baissière confirmée.

Aucun Trade Contre-Tendance – évite la cause la plus fréquente d’échec des EAs.

✅ Système Adaptatif Basé sur l’ATR

Tous les paramètres clés s’ajustent automatiquement à la volatilité du marché à l’aide de l’Average True Range (ATR) :

Déclencheurs d’Entrée – les niveaux de repli s’ajustent automatiquement selon la volatilité.

Stop Loss – plus large sur marchés volatils, plus serré en conditions calmes.

Espacement des Positions – évite les accumulations pendant les phases de range.

Stops Suiveurs – sécurisent les profits proportionnellement au mouvement du marché.

✅ Gestion Intelligente des Positions

Échelonnement en Pyramide – ajoute des positions gagnantes lors de replis prolongés (paramétrable).

Espacement Intelligent – nouvelles entrées uniquement après un mouvement de prix suffisant.

Limite de Positions – nombre maximal de positions simultanées pour éviter la surexposition.

Contrôle du Risque Indépendant – chaque entrée possède son propre stop loss.

✅ Filtre de Confirmation RSI

Contrôle de Momentum Optionnel – exige une condition de survente RSI pour entrer.

Évite le « couteau qui tombe » – empêche les entrées contre un momentum fort.

Configuration Flexible – peut être désactivé pour un trading purement basé sur le prix.

✅ Système d’Allègement d’Euphorie

La logique unique de prise de profit de l’EA identifie les conditions de marché sur-étendues :

Détection RSI de Surachat – identifie un momentum excessif.

Analyse de l’Extension du Prix – allège la position quand le prix s’éloigne trop de la MA.

Clôture Partielle – prend des profits tout en maintenant une exposition à la tendance.

Période de Refroidissement – empêche les réductions trop fréquentes et laisse le trend se développer.

✅ Gestion Professionnelle du Risque

Taille de Position Basée sur le Pourcentage – s’ajuste automatiquement à la croissance du compte.

Alternative en Lots Fixes – pour ceux qui préfèrent des tailles constantes.

Stops Dynamiques – les stops ATR s’adaptent à la volatilité changeante.

Objectifs de Profit Optionnels – niveaux de prise de profit prédéfinis.

Trailing Stop – protège les profits en cours.

Filtre de Spread – bloque les trades pendant des conditions d’exécution défavorables.

Paramètres d’Entrée

Paramètres Généraux

Paramètre Valeur par Défaut Description MagicNumber 850123 Identifiant unique des trades de cet EA AllowShorts false Active la vente à découvert (false = long uniquement)

Risque et Taille de Position

Paramètre Valeur par Défaut Description UseRiskPercent true true = % de risque par trade, false = lots fixes RiskPerTradePercent 0,50 % Pourcentage du capital risqué par entrée FixedLots 0,10 Taille de lot si UseRiskPercent = false

Paramètres de Tendance et d’Entrée

Paramètre Valeur par Défaut Description SlowMAPeriod 200 Période de MA pour le filtre de tendance long terme FastMAPeriod 20 Période de MA rapide (référence du repli) ATRPeriod 14 Période de calcul de l’ATR DipATRMultiple 1,3 Déclencheur d’entrée : prix < FastMA – (ATR × valeur) AddStepATR 1,0 Distance minimale entre entrées supplémentaires (en ATR) RSIPeriod 14 Période du RSI RSIFearLevel 35 RSI ≤ ce niveau pour entrée (0 ou négatif = désactivé)

Stop Loss & Take Profit

Paramètre Valeur par Défaut Description StopATRMultiple 2,5 Distance du stop initial = ATR × valeur TPAtrMultiple 3,0 Objectif de profit = ATR × valeur (0 = désactivé) TrailATRMultiple 2,0 Distance du trailing stop = ATR × valeur (0 = désactivé)

Allègement d’Euphorie

Paramètre Valeur par Défaut Description RSITrimLevel 70 Allègement lorsque RSI ≥ ce niveau EuphoriaATRMultiple 1,5 Allègement lorsque prix ≥ FastMA + (ATR × valeur) TrimFraction 0,50 Pourcentage de la position totale clôturé (0,50 = 50 %) TrimCooldownBars 10 Nombre minimum de bougies entre deux allègements

Sécurité & Exécution

Paramètre Valeur par Défaut Description MaxPositions 3 Nombre maximum de positions simultanées par direction MaxSpreadPoints 30 Pas de trade si le spread dépasse cette valeur TF H1 Unité de temps utilisée pour la génération des signaux

Avantages

✓ Aucun Martingale ni Grid Trading – n’ajoute que sur positions gagnantes, jamais sur pertes.

✓ Adaptation à la Volatilité – la logique basée sur l’ATR fonctionne sur tous les marchés.

✓ Protection Systématique des Profits – capture les gains lors de sur-extensions sans quitter la tendance.

✓ Logique Transparente – aucune boîte noire ni réseau neuronal.

✓ Configuration Flexible – convient aux styles prudents ou agressifs.

✓ Compatible Multi-Timeframe – de M15 à D1.

✓ Protection du Capital – filtres de spread, limites de position, stops ATR.

✓ Automatisation Complète – élimine les décisions émotionnelles.

Utilisation Recommandée

Instruments Idéaux

Paires majeures de Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)

Paires croisées avec spread modéré

Indices principaux (US30, NAS100, SPX500, etc.)

Or et argent (lorsqu’une tendance est présente)

Unités de Temps Recommandées

H1 (recommandé) – bon équilibre entre qualité du signal et fréquence des trades

H4 – moins de trades, mouvements plus amples

M30 – plus actif, nécessite surveillance accrue

D1 – approche swing trading, faible maintenance

Exigences de Compte

Minimum 500 $ (micro-compte, paramètres prudents)

2000 $+ recommandé pour un compte standard

Broker ECN / faible spread recommandé

Conseils d’Optimisation

Marchés Tendance : augmenter DipATRMultiple (1.5–2.0), MaxPositions plus haut

Marchés Range : réduire DipATRMultiple (1.0–1.3), MaxPositions plus bas

Haute Volatilité : diminuer RiskPerTradePercent , augmenter StopATRMultiple

Basse Volatilité : augmenter légèrement RiskPerTradePercent

Ce qui Rend Cet EA Différent

La plupart des EAs d’achat sur repli échouent parce qu’ils :

Utilisent des valeurs fixes qui ne s’adaptent pas à la volatilité

Ne prennent pas leurs profits intelligemment

Ignorent la direction de la tendance

Renforcent des positions perdantes

ORP DipEA résout tous ces problèmes :

Tous les paramètres s’ajustent selon la volatilité ATR

Détection d’euphorie propriétaire pour prises de profits systématiques

Filtres de tendance stricts

Ajout uniquement sur positions gagnantes

Notes Importantes

⚠️ Avertissement sur le Risque

Le trading comporte un risque substantiel de perte. Cet EA est un outil d’exécution de stratégie ; il ne garantit aucun profit.

📊 Backtest Recommandé

Effectuez toujours un backtest avec des données de qualité sur votre broker avant le trading réel.

🎯 Essai Démo Obligatoire

Testez-le au moins 2 semaines sur compte démo avant d’utiliser du capital réel.

💻 VPS Recommandé

Pour un fonctionnement 24/7 fiable, utilisez un VPS (serveur virtuel privé).

Support & Mises à Jour

Mises à jour régulières pour compatibilité MT4

Support réactif pour configuration et installation

Suivi des retours utilisateurs pour amélioration continue

© 2025, William Mwangi Wamuyu

Profil MQL5 : https://www.mql5.com/en/users/qzn86hjbvc

Tradez intelligemment. Tradez systématiquement. Capturez la prime de risque.



