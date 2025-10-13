ORP Dip Expert
ORP Dip Expert – Expert Advisor d’Achat sur Repli (Risk Premium Dip-Buying EA)
Vue d’Ensemble de la Stratégie
L’ORP DipEA met en œuvre une stratégie disciplinée de type « acheter la baisse, alléger l’euphorie », conçue pour les traders souhaitant exploiter systématiquement les replis temporaires au sein de tendances établies.
L’EA est par défaut orienté à l’achat (long), mais inclut une fonction de vente à découvert optionnelle pour les traders expérimentés.
Philosophie Fondamentale
La stratégie repose sur un principe simple :
Acheter lorsque la peur crée des opportunités, vendre lorsque la cupidité crée des risques.
En entrant sur des faiblesses temporaires dans les tendances haussières et en prenant des bénéfices partiels lors de situations de sur-extension, l’EA cherche à capturer la « prime de risque » que le marché accorde aux traders patients et disciplinés.
Caractéristiques Principales
✅ Base de Suivi de Tendance
-
Double Moyenne Mobile (MA) – combine une MA lente (tendance) et une MA rapide (référence du repli) pour garantir que les trades suivent la direction du marché.
-
Détection Automatique de la Tendance – achète uniquement en tendance haussière confirmée, vend (si activé) uniquement en tendance baissière confirmée.
-
Aucun Trade Contre-Tendance – évite la cause la plus fréquente d’échec des EAs.
✅ Système Adaptatif Basé sur l’ATR
Tous les paramètres clés s’ajustent automatiquement à la volatilité du marché à l’aide de l’Average True Range (ATR) :
-
Déclencheurs d’Entrée – les niveaux de repli s’ajustent automatiquement selon la volatilité.
-
Stop Loss – plus large sur marchés volatils, plus serré en conditions calmes.
-
Espacement des Positions – évite les accumulations pendant les phases de range.
-
Stops Suiveurs – sécurisent les profits proportionnellement au mouvement du marché.
✅ Gestion Intelligente des Positions
-
Échelonnement en Pyramide – ajoute des positions gagnantes lors de replis prolongés (paramétrable).
-
Espacement Intelligent – nouvelles entrées uniquement après un mouvement de prix suffisant.
-
Limite de Positions – nombre maximal de positions simultanées pour éviter la surexposition.
-
Contrôle du Risque Indépendant – chaque entrée possède son propre stop loss.
✅ Filtre de Confirmation RSI
-
Contrôle de Momentum Optionnel – exige une condition de survente RSI pour entrer.
-
Évite le « couteau qui tombe » – empêche les entrées contre un momentum fort.
-
Configuration Flexible – peut être désactivé pour un trading purement basé sur le prix.
✅ Système d’Allègement d’Euphorie
La logique unique de prise de profit de l’EA identifie les conditions de marché sur-étendues :
-
Détection RSI de Surachat – identifie un momentum excessif.
-
Analyse de l’Extension du Prix – allège la position quand le prix s’éloigne trop de la MA.
-
Clôture Partielle – prend des profits tout en maintenant une exposition à la tendance.
-
Période de Refroidissement – empêche les réductions trop fréquentes et laisse le trend se développer.
✅ Gestion Professionnelle du Risque
-
Taille de Position Basée sur le Pourcentage – s’ajuste automatiquement à la croissance du compte.
-
Alternative en Lots Fixes – pour ceux qui préfèrent des tailles constantes.
-
Stops Dynamiques – les stops ATR s’adaptent à la volatilité changeante.
-
Objectifs de Profit Optionnels – niveaux de prise de profit prédéfinis.
-
Trailing Stop – protège les profits en cours.
-
Filtre de Spread – bloque les trades pendant des conditions d’exécution défavorables.
Paramètres d’Entrée
Paramètres Généraux
|Paramètre
|Valeur par Défaut
|Description
|MagicNumber
|850123
|Identifiant unique des trades de cet EA
|AllowShorts
|false
|Active la vente à découvert (false = long uniquement)
Risque et Taille de Position
|Paramètre
|Valeur par Défaut
|Description
|UseRiskPercent
|true
|true = % de risque par trade, false = lots fixes
|RiskPerTradePercent
|0,50 %
|Pourcentage du capital risqué par entrée
|FixedLots
|0,10
|Taille de lot si UseRiskPercent = false
Paramètres de Tendance et d’Entrée
|Paramètre
|Valeur par Défaut
|Description
|SlowMAPeriod
|200
|Période de MA pour le filtre de tendance long terme
|FastMAPeriod
|20
|Période de MA rapide (référence du repli)
|ATRPeriod
|14
|Période de calcul de l’ATR
|DipATRMultiple
|1,3
|Déclencheur d’entrée : prix < FastMA – (ATR × valeur)
|AddStepATR
|1,0
|Distance minimale entre entrées supplémentaires (en ATR)
|RSIPeriod
|14
|Période du RSI
|RSIFearLevel
|35
|RSI ≤ ce niveau pour entrée (0 ou négatif = désactivé)
Stop Loss & Take Profit
|Paramètre
|Valeur par Défaut
|Description
|StopATRMultiple
|2,5
|Distance du stop initial = ATR × valeur
|TPAtrMultiple
|3,0
|Objectif de profit = ATR × valeur (0 = désactivé)
|TrailATRMultiple
|2,0
|Distance du trailing stop = ATR × valeur (0 = désactivé)
Allègement d’Euphorie
|Paramètre
|Valeur par Défaut
|Description
|RSITrimLevel
|70
|Allègement lorsque RSI ≥ ce niveau
|EuphoriaATRMultiple
|1,5
|Allègement lorsque prix ≥ FastMA + (ATR × valeur)
|TrimFraction
|0,50
|Pourcentage de la position totale clôturé (0,50 = 50 %)
|TrimCooldownBars
|10
|Nombre minimum de bougies entre deux allègements
Sécurité & Exécution
|Paramètre
|Valeur par Défaut
|Description
|MaxPositions
|3
|Nombre maximum de positions simultanées par direction
|MaxSpreadPoints
|30
|Pas de trade si le spread dépasse cette valeur
|TF
|H1
|Unité de temps utilisée pour la génération des signaux
Avantages
✓ Aucun Martingale ni Grid Trading – n’ajoute que sur positions gagnantes, jamais sur pertes.
✓ Adaptation à la Volatilité – la logique basée sur l’ATR fonctionne sur tous les marchés.
✓ Protection Systématique des Profits – capture les gains lors de sur-extensions sans quitter la tendance.
✓ Logique Transparente – aucune boîte noire ni réseau neuronal.
✓ Configuration Flexible – convient aux styles prudents ou agressifs.
✓ Compatible Multi-Timeframe – de M15 à D1.
✓ Protection du Capital – filtres de spread, limites de position, stops ATR.
✓ Automatisation Complète – élimine les décisions émotionnelles.
Utilisation Recommandée
Instruments Idéaux
-
Paires majeures de Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)
-
Paires croisées avec spread modéré
-
Indices principaux (US30, NAS100, SPX500, etc.)
-
Or et argent (lorsqu’une tendance est présente)
Unités de Temps Recommandées
-
H1 (recommandé) – bon équilibre entre qualité du signal et fréquence des trades
-
H4 – moins de trades, mouvements plus amples
-
M30 – plus actif, nécessite surveillance accrue
-
D1 – approche swing trading, faible maintenance
Exigences de Compte
-
Minimum 500 $ (micro-compte, paramètres prudents)
-
2000 $+ recommandé pour un compte standard
-
Broker ECN / faible spread recommandé
Conseils d’Optimisation
-
Marchés Tendance : augmenter DipATRMultiple (1.5–2.0), MaxPositions plus haut
-
Marchés Range : réduire DipATRMultiple (1.0–1.3), MaxPositions plus bas
-
Haute Volatilité : diminuer RiskPerTradePercent , augmenter StopATRMultiple
-
Basse Volatilité : augmenter légèrement RiskPerTradePercent
Ce qui Rend Cet EA Différent
La plupart des EAs d’achat sur repli échouent parce qu’ils :
-
Utilisent des valeurs fixes qui ne s’adaptent pas à la volatilité
-
Ne prennent pas leurs profits intelligemment
-
Ignorent la direction de la tendance
-
Renforcent des positions perdantes
ORP DipEA résout tous ces problèmes :
-
Tous les paramètres s’ajustent selon la volatilité ATR
-
Détection d’euphorie propriétaire pour prises de profits systématiques
-
Filtres de tendance stricts
-
Ajout uniquement sur positions gagnantes
Notes Importantes
⚠️ Avertissement sur le Risque
Le trading comporte un risque substantiel de perte. Cet EA est un outil d’exécution de stratégie ; il ne garantit aucun profit.
📊 Backtest Recommandé
Effectuez toujours un backtest avec des données de qualité sur votre broker avant le trading réel.
🎯 Essai Démo Obligatoire
Testez-le au moins 2 semaines sur compte démo avant d’utiliser du capital réel.
💻 VPS Recommandé
Pour un fonctionnement 24/7 fiable, utilisez un VPS (serveur virtuel privé).
Support & Mises à Jour
-
Mises à jour régulières pour compatibilité MT4
-
Support réactif pour configuration et installation
-
Suivi des retours utilisateurs pour amélioration continue
