ORP Dip Expert

ORP Dip Expert – Expert Advisor per l’Acquisto sul Ribasso (Risk Premium Dip-Buying EA)

Panoramica della Strategia

L’ORP DipEA implementa una strategia disciplinata di tipo “compra sul ribasso, riduci sull’euforia”, progettata per i trader che desiderano sfruttare sistematicamente i ritracciamenti temporanei all’interno di tendenze consolidate.

Per impostazione predefinita, l’EA è orientato al long, ma include un’opzione di vendita allo scoperto per trader esperti.

Filosofia di Base

La strategia si basa su un principio semplice:
Compra quando la paura crea opportunità, vendi quando l’avidità crea rischio.

Entrando durante le fasi di debolezza temporanea in un trend rialzista e prendendo profitti parziali nelle fasi di eccesso, l’EA mira a catturare il “premio per il rischio” che i mercati riconoscono ai trader pazienti e sistematici.

Caratteristiche Principali

Fondamento di Trend-Following

  • Doppia Media Mobile (MA) – utilizza una media mobile lenta (tendenza) e una veloce (riferimento per i ribassi) per garantire che le operazioni seguano la direzione del mercato.

  • Rilevamento Automatico della Tendenza – apre solo posizioni long in trend rialzista confermato e short (se abilitato) in trend ribassista confermato.

  • Nessun Trade Contro-Tendenza – evita la causa più comune di fallimento degli EA.

Sistema Adattivo Basato su ATR

Tutti i parametri chiave si adattano automaticamente alla volatilità di mercato tramite l’Average True Range (ATR):

  • Trigger di Entrata – i livelli di ribasso si adattano automaticamente alla volatilità corrente.

  • Stop Loss – più ampi nei mercati volatili, più stretti in condizioni calme.

  • Distanza tra Posizioni – previene l’accumulo di operazioni in mercati laterali.

  • Trailing Stop – protegge i profitti in modo proporzionale ai movimenti del mercato.

Gestione Intelligente delle Posizioni

  • Piramidazione – aggiunge posizioni vincenti durante ribassi prolungati (configurabile).

  • Spaziatura Intelligente – nuove entrate solo se il prezzo si muove di una distanza sufficiente.

  • Limite di Posizioni – limita il numero di posizioni aperte per evitare un’eccessiva esposizione.

  • Controllo del Rischio Indipendente – ogni entrata ha il proprio stop loss.

Filtro RSI di Conferma

  • Controllo Opzionale del Momentum – richiede una condizione di ipervenduto RSI per entrare.

  • Evita Entrate Impulsive – previene aperture contro un forte momentum.

  • Configurazione Flessibile – può essere disattivato per un approccio puramente price action.

Sistema di Riduzione dell’Euforia

La logica di presa di profitto unica dell’EA identifica le condizioni di mercato eccessivamente estese:

  • Rilevamento RSI di Ipercomprato – riconosce quando il momentum diventa eccessivo.

  • Analisi dell’Estensione del Prezzo – chiude parzialmente quando il prezzo è troppo lontano dalla media mobile.

  • Chiusura Parziale delle Posizioni – realizza profitti mantenendo l’esposizione alla tendenza.

  • Periodo di Raffreddamento – impedisce riduzioni troppo frequenti, lasciando spazio allo sviluppo del trend.

Gestione Professionale del Rischio

  • Dimensionamento Basato su Percentuale – si adatta automaticamente alla crescita del conto.

  • Lotti Fissi – alternativa per chi preferisce posizioni di dimensione costante.

  • Stop Loss Dinamici – basati sull’ATR, si adattano alla volatilità.

  • Target di Profitto Opzionali – livelli di presa di profitto predefiniti.

  • Trailing Stop Dinamico – protegge i profitti man mano che il trend prosegue.

  • Filtro Spread – evita l’apertura di trade in condizioni di esecuzione sfavorevoli.

Parametri di Input

Impostazioni Generali

Parametro Default Descrizione
MagicNumber 850123 Identificatore univoco delle operazioni di questo EA
AllowShorts false Abilita la vendita allo scoperto (false = solo long)

Rischio e Dimensionamento Posizioni

Parametro Default Descrizione
UseRiskPercent true true = % di rischio per trade, false = lotti fissi
RiskPerTradePercent 0,50% Percentuale di capitale rischiata per ogni nuova entrata
FixedLots 0,10 Dimensione lotto quando UseRiskPercent è false

Parametri di Trend ed Entrata

Parametro Default Descrizione
SlowMAPeriod 200 Periodo della MA di lungo termine
FastMAPeriod 20 Periodo della MA di breve termine (riferimento del ribasso)
ATRPeriod 14 Periodo per il calcolo dell’ATR
DipATRMultiple 1,3 Trigger d’entrata: prezzo < FastMA – (ATR × valore)
AddStepATR 1,0 Distanza minima (in ATR) tra entrate aggiuntive
RSIPeriod 14 Periodo del RSI
RSIFearLevel 35 Entrata consentita solo se RSI ≤ valore (0 o negativo = disattivo)

Stop Loss & Take Profit

Parametro Default Descrizione
StopATRMultiple 2,5 Stop iniziale = ATR × valore
TPAtrMultiple 3,0 Take profit = ATR × valore (0 = disattivo)
TrailATRMultiple 2,0 Trailing stop = ATR × valore (0 = disattivo)

Riduzione dell’Euforia

Parametro Default Descrizione
RSITrimLevel 70 Riduce posizione se RSI ≥ valore
EuphoriaATRMultiple 1,5 Riduce se prezzo ≥ FastMA + (ATR × valore)
TrimFraction 0,50 Percentuale della posizione chiusa (0,50 = 50%)
TrimCooldownBars 10 Numero minimo di barre tra due riduzioni

Sicurezza & Esecuzione

Parametro Default Descrizione
MaxPositions 3 Numero massimo di posizioni simultanee per direzione
MaxSpreadPoints 30 Nessun trade se lo spread supera questo valore
TF H1 Timeframe operativo per la generazione dei segnali

Vantaggi

Nessun Martingale o Grid Trading – aggiunge solo a posizioni vincenti.
Adattamento alla Volatilità – la logica ATR assicura prestazioni coerenti.
Protezione Sistemica dei Profitti – riduce durante l’euforia mantenendo la posizione.
Logica Trasparente – nessun algoritmo “black-box”.
Configurabilità Totale – da conservativo ad aggressivo.
Compatibile Multi-Timeframe – da M15 a Daily.
Focalizzato sulla Conservazione del Capitale – filtri di sicurezza multipli.
Automazione Completa – elimina l’emotività dal trading.

Uso Raccomandato

Strumenti Ideali

  • Coppie Forex principali (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, ecc.)

  • Cross Forex con spread contenuto

  • Indici principali (US30, NAS100, SPX500, ecc.)

  • Oro e argento (in presenza di trend)

Timeframe Ideali

  • H1 (raccomandato) – equilibrio tra qualità e frequenza dei segnali

  • H4 – meno operazioni, movimenti più ampi

  • M30 – più attivo, richiede più monitoraggio

  • Daily – approccio swing trading, manutenzione minima

Requisiti del Conto

  • Minimo 500 $ (micro account, impostazioni conservative)

  • 2000 $+ raccomandato per trading standard

  • Broker ECN/spread basso consigliato

Suggerimenti per l’Ottimizzazione

  • Mercati in Trend → aumentare DipATRMultiple (1.5–2.0), più posizioni

  • Mercati Laterali → ridurre DipATRMultiple (1.0–1.3), meno posizioni

  • Alta Volatilità → ridurre RiskPerTradePercent , aumentare StopATRMultiple

  • Bassa Volatilità → aumentare leggermente RiskPerTradePercent

Cosa Rende Diverso Questo EA

La maggior parte degli EA “buy the dip” falliscono perché:

  • Usano valori fissi non adattabili alla volatilità

  • Non prendono profitti in modo intelligente

  • Ignorano la direzione del trend

  • Aggiungono su posizioni in perdita

ORP DipEA risolve tutti questi problemi:

  • Tutti i parametri scalano con la volatilità ATR

  • Sistema proprietario di rilevamento euforia per prese di profitto automatiche

  • Filtri di trend rigorosi

  • Aggiunge solo su posizioni vincenti

Note Importanti

⚠️ Avvertenza sul Rischio
Il trading comporta un rischio significativo di perdita. Questo EA è uno strumento operativo – non garantisce profitti.

📊 Backtest Consigliato
Eseguire sempre test retrospettivi con dati di qualità sul proprio broker.

🎯 Test in Demo Obbligatorio
Utilizzare l’EA su un conto demo per almeno 2 settimane prima del trading reale.

💻 VPS Raccomandato
Per migliori risultati, esegui l’EA su un VPS (Virtual Private Server) 24/7.

Supporto & Aggiornamenti

  • Aggiornamenti regolari per la compatibilità con MT4

  • Supporto reattivo per configurazione e setup

  • Feedback utenti monitorato per miglioramenti continui

© 2025, William Mwangi Wamuyu
Profilo MQL5: https://www.mql5.com/en/users/qzn86hjbvc

Trada con intelligenza. Trada in modo sistematico. Possiedi il premio per il rischio.



