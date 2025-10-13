ORP Dip Expert
William Mwangi Wamuyu
ORP Dip Expert – Expert Advisor per l’Acquisto sul Ribasso (Risk Premium Dip-Buying EA)
Panoramica della Strategia
L’ORP DipEA implementa una strategia disciplinata di tipo “compra sul ribasso, riduci sull’euforia”, progettata per i trader che desiderano sfruttare sistematicamente i ritracciamenti temporanei all’interno di tendenze consolidate.
Per impostazione predefinita, l’EA è orientato al long, ma include un’opzione di vendita allo scoperto per trader esperti.
Filosofia di Base
La strategia si basa su un principio semplice:
Compra quando la paura crea opportunità, vendi quando l’avidità crea rischio.
Entrando durante le fasi di debolezza temporanea in un trend rialzista e prendendo profitti parziali nelle fasi di eccesso, l’EA mira a catturare il “premio per il rischio” che i mercati riconoscono ai trader pazienti e sistematici.
Caratteristiche Principali
✅ Fondamento di Trend-Following
-
Doppia Media Mobile (MA) – utilizza una media mobile lenta (tendenza) e una veloce (riferimento per i ribassi) per garantire che le operazioni seguano la direzione del mercato.
-
Rilevamento Automatico della Tendenza – apre solo posizioni long in trend rialzista confermato e short (se abilitato) in trend ribassista confermato.
-
Nessun Trade Contro-Tendenza – evita la causa più comune di fallimento degli EA.
✅ Sistema Adattivo Basato su ATR
Tutti i parametri chiave si adattano automaticamente alla volatilità di mercato tramite l’Average True Range (ATR):
-
Trigger di Entrata – i livelli di ribasso si adattano automaticamente alla volatilità corrente.
-
Stop Loss – più ampi nei mercati volatili, più stretti in condizioni calme.
-
Distanza tra Posizioni – previene l’accumulo di operazioni in mercati laterali.
-
Trailing Stop – protegge i profitti in modo proporzionale ai movimenti del mercato.
✅ Gestione Intelligente delle Posizioni
-
Piramidazione – aggiunge posizioni vincenti durante ribassi prolungati (configurabile).
-
Spaziatura Intelligente – nuove entrate solo se il prezzo si muove di una distanza sufficiente.
-
Limite di Posizioni – limita il numero di posizioni aperte per evitare un’eccessiva esposizione.
-
Controllo del Rischio Indipendente – ogni entrata ha il proprio stop loss.
✅ Filtro RSI di Conferma
-
Controllo Opzionale del Momentum – richiede una condizione di ipervenduto RSI per entrare.
-
Evita Entrate Impulsive – previene aperture contro un forte momentum.
-
Configurazione Flessibile – può essere disattivato per un approccio puramente price action.
✅ Sistema di Riduzione dell’Euforia
La logica di presa di profitto unica dell’EA identifica le condizioni di mercato eccessivamente estese:
-
Rilevamento RSI di Ipercomprato – riconosce quando il momentum diventa eccessivo.
-
Analisi dell’Estensione del Prezzo – chiude parzialmente quando il prezzo è troppo lontano dalla media mobile.
-
Chiusura Parziale delle Posizioni – realizza profitti mantenendo l’esposizione alla tendenza.
-
Periodo di Raffreddamento – impedisce riduzioni troppo frequenti, lasciando spazio allo sviluppo del trend.
✅ Gestione Professionale del Rischio
-
Dimensionamento Basato su Percentuale – si adatta automaticamente alla crescita del conto.
-
Lotti Fissi – alternativa per chi preferisce posizioni di dimensione costante.
-
Stop Loss Dinamici – basati sull’ATR, si adattano alla volatilità.
-
Target di Profitto Opzionali – livelli di presa di profitto predefiniti.
-
Trailing Stop Dinamico – protegge i profitti man mano che il trend prosegue.
-
Filtro Spread – evita l’apertura di trade in condizioni di esecuzione sfavorevoli.
Parametri di Input
Impostazioni Generali
|Parametro
|Default
|Descrizione
|MagicNumber
|850123
|Identificatore univoco delle operazioni di questo EA
|AllowShorts
|false
|Abilita la vendita allo scoperto (false = solo long)
Rischio e Dimensionamento Posizioni
|Parametro
|Default
|Descrizione
|UseRiskPercent
|true
|true = % di rischio per trade, false = lotti fissi
|RiskPerTradePercent
|0,50%
|Percentuale di capitale rischiata per ogni nuova entrata
|FixedLots
|0,10
|Dimensione lotto quando UseRiskPercent è false
Parametri di Trend ed Entrata
|Parametro
|Default
|Descrizione
|SlowMAPeriod
|200
|Periodo della MA di lungo termine
|FastMAPeriod
|20
|Periodo della MA di breve termine (riferimento del ribasso)
|ATRPeriod
|14
|Periodo per il calcolo dell’ATR
|DipATRMultiple
|1,3
|Trigger d’entrata: prezzo < FastMA – (ATR × valore)
|AddStepATR
|1,0
|Distanza minima (in ATR) tra entrate aggiuntive
|RSIPeriod
|14
|Periodo del RSI
|RSIFearLevel
|35
|Entrata consentita solo se RSI ≤ valore (0 o negativo = disattivo)
Stop Loss & Take Profit
|Parametro
|Default
|Descrizione
|StopATRMultiple
|2,5
|Stop iniziale = ATR × valore
|TPAtrMultiple
|3,0
|Take profit = ATR × valore (0 = disattivo)
|TrailATRMultiple
|2,0
|Trailing stop = ATR × valore (0 = disattivo)
Riduzione dell’Euforia
|Parametro
|Default
|Descrizione
|RSITrimLevel
|70
|Riduce posizione se RSI ≥ valore
|EuphoriaATRMultiple
|1,5
|Riduce se prezzo ≥ FastMA + (ATR × valore)
|TrimFraction
|0,50
|Percentuale della posizione chiusa (0,50 = 50%)
|TrimCooldownBars
|10
|Numero minimo di barre tra due riduzioni
Sicurezza & Esecuzione
|Parametro
|Default
|Descrizione
|MaxPositions
|3
|Numero massimo di posizioni simultanee per direzione
|MaxSpreadPoints
|30
|Nessun trade se lo spread supera questo valore
|TF
|H1
|Timeframe operativo per la generazione dei segnali
Vantaggi
✓ Nessun Martingale o Grid Trading – aggiunge solo a posizioni vincenti.
✓ Adattamento alla Volatilità – la logica ATR assicura prestazioni coerenti.
✓ Protezione Sistemica dei Profitti – riduce durante l’euforia mantenendo la posizione.
✓ Logica Trasparente – nessun algoritmo “black-box”.
✓ Configurabilità Totale – da conservativo ad aggressivo.
✓ Compatibile Multi-Timeframe – da M15 a Daily.
✓ Focalizzato sulla Conservazione del Capitale – filtri di sicurezza multipli.
✓ Automazione Completa – elimina l’emotività dal trading.
Uso Raccomandato
Strumenti Ideali
-
Coppie Forex principali (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, ecc.)
-
Cross Forex con spread contenuto
-
Indici principali (US30, NAS100, SPX500, ecc.)
-
Oro e argento (in presenza di trend)
Timeframe Ideali
-
H1 (raccomandato) – equilibrio tra qualità e frequenza dei segnali
-
H4 – meno operazioni, movimenti più ampi
-
M30 – più attivo, richiede più monitoraggio
-
Daily – approccio swing trading, manutenzione minima
Requisiti del Conto
-
Minimo 500 $ (micro account, impostazioni conservative)
-
2000 $+ raccomandato per trading standard
-
Broker ECN/spread basso consigliato
Suggerimenti per l’Ottimizzazione
-
Mercati in Trend → aumentare DipATRMultiple (1.5–2.0), più posizioni
-
Mercati Laterali → ridurre DipATRMultiple (1.0–1.3), meno posizioni
-
Alta Volatilità → ridurre RiskPerTradePercent , aumentare StopATRMultiple
-
Bassa Volatilità → aumentare leggermente RiskPerTradePercent
Cosa Rende Diverso Questo EA
La maggior parte degli EA “buy the dip” falliscono perché:
-
Usano valori fissi non adattabili alla volatilità
-
Non prendono profitti in modo intelligente
-
Ignorano la direzione del trend
-
Aggiungono su posizioni in perdita
ORP DipEA risolve tutti questi problemi:
-
Tutti i parametri scalano con la volatilità ATR
-
Sistema proprietario di rilevamento euforia per prese di profitto automatiche
-
Filtri di trend rigorosi
-
Aggiunge solo su posizioni vincenti
Note Importanti
⚠️ Avvertenza sul Rischio
Il trading comporta un rischio significativo di perdita. Questo EA è uno strumento operativo – non garantisce profitti.
📊 Backtest Consigliato
Eseguire sempre test retrospettivi con dati di qualità sul proprio broker.
🎯 Test in Demo Obbligatorio
Utilizzare l’EA su un conto demo per almeno 2 settimane prima del trading reale.
💻 VPS Raccomandato
Per migliori risultati, esegui l’EA su un VPS (Virtual Private Server) 24/7.
Supporto & Aggiornamenti
-
Aggiornamenti regolari per la compatibilità con MT4
-
Supporto reattivo per configurazione e setup
-
Feedback utenti monitorato per miglioramenti continui
