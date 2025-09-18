SessBreak Advanced EA

Giramenti Gelişmiş Breakout Uzman Danışmanı, özelleştirilebilir zaman seansları ve çok günlük tutma koşulları arasında hassas, kural tabanlı breakout işlemleri için tasarlanmıştır.

İster disiplinli bir gün içi yatırımcısı olun, ister çok günlük trend katılımı arayan stratejik bir swing yatırımcısı olun, bu EA tek ve optimize edilmiş bir motorda olağanüstü düzeyde özelleştirme ve kontrol sunar.

Özelleştirilebilir Yüksek-Düşük Aralık Tanımı
Bir başlangıç ​​saati ve birkaç saat geri seçerek bir breakout kanalı tanımlayın. Bu, hassas breakout girişleri için dinamik, seans tabanlı bir yüksek/düşük aralık oluşturur.

Haftanın Gününe Göre Yön Eğilimi
İşlem yönünü (yalnızca uzun, yalnızca kısa, her ikisi veya hiçbiri) her gün (Pazartesiden Pazara) için bağımsız olarak yapılandırın. Haftanızı cerrahi bir doğrulukla hassas bir şekilde ayarlayın.

Akıllı Risk Yönetimi
Şunlar arasından seçim yapın:

İşlem başına sabit para riski

Dinamik hesap öz sermayesi riski yüzdesi
Lot büyüklüğü, stop-loss'unuza ve varlığın tick değerine göre otomatik olarak hesaplanır.

Uyarlanabilir SL ve TP Mantığı

Kanalın karşı tarafını SL olarak kullanın

Veya sabit SL/TP yüzdeleri ayarlayın

İsteğe bağlı: Önceki günün en yüksek/en düşük seviyesine göre Kâr Al

Çok Günlük Pozisyon Yönetimi
İsteğe bağlı maksimum tutma süresi (saat cinsinden) ile çok günlük işlemleri etkinleştirin. Özellikle trendlerin genellikle tek bir günlük işlem seansını aştığı endeks veya emtia ticareti için kullanışlıdır.

Gelişmiş BreakEven+ Mantığı
Belirli bir kâr eşiğine ulaşıldığında SL'yi girişe (veya ötesine) taşıyın. BE+ tetiklendiğinde isteğe bağlı olarak pozisyonun yarısını kapatın.

Hareketli Ortalama Trend Filtresi
Trend ile işlem yapmak için özelleştirilebilir bir MA filtresi (SMA, EMA vb.) entegre edin veya isteğe bağlı olarak momentumu azaltmak için mantığı tersine çevirin. Tamamen yapılandırılabilir.

Volatilite Filtresi
Aralıkta maksimum % değişim belirleyerek kanal çok genişse işlem yapmayı önleyin.

Gövde Aralığı Filtresi
Düşük olasılıklı kurulumlardan kaçınmak için işlemleri önceki günün mumunun göreceli gövde boyutuna göre filtreleyin.

Gün Sonu Otomasyonu
Piyasa pozisyonlarını ve bekleyen emirleri bağımsız olarak kapatmak için kesin saatleri tanımlayın.
Önerilen ürünler
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Uzman Danışmanlar
SchermanActionPro ile Tanışın: Autotrading'in Yeni Otomatik Ticaret Botu Otomatik ticaret SchermanActionPro'yu sunmaktan gurur duyar! Öne Çıkan Özellikler:  • Yapılandırılabilir Göstergeler: Ortalamaları ve mum sayısını Ivan'ın tavsiyelerine göre ayarlayın.  • Operasyonel Esneklik: Satın alma ve satış arasında seçim yapın.  • Kâr Alma: ATR veya karşı sinyale dayalı sabit seçenekler.  • Kayıp Durdurma: ATR'ye göre veya karşıt sinyale göre sabit olarak yapılandırılabilir.  • Lot Türleri: Sabit lo
ADX Hedge Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Uzman Danışmanlar
ADX HEDGE MASTER  Advanced Hedging & Trend Following EA Revolutionary Trading Solution for Maximum Profit Potential The   ADX HEDGE MASTER   is a sophisticated Expert Advisor designed to dominate the forex market through intelligent hedging strategies combined with precision trend-following algorithms. This cutting-edge EA leverages the power of the Average Directional Index (ADX) to identify optimal market conditions while executing dynamic hedging positions for consistent profitability.
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Uzman Danışmanlar
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA for XAUUSD (Gold)**   **PROFESSIONAL | SAFE | LOW-FREQUENCY**   A premium swing trading advisor delivering **15-30 high-quality trades/month** with advanced risk management.   **KEY FEATURES:**   **AI-Enhanced Strategy**: Combines MQL5 algorithms with AI-driven market analysis for precise entries/exits.   **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Automatically adjusts position sizes based on equity growth (user-configurable).   **Flexible Risk Co
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Uzman Danışmanlar
The Financial Control expert system traverses the entire history and all currency pairs with a single setting. The bot works on both Netting and Hedging account types. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. It is recommended to work on liquid Forex pairs, with a low spread and use VPS. Financial Control is high frequency trading. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. If there is a commission on the account, it mu
Workstation Assistant
Maryna Shulzhenko
Uzman Danışmanlar
Forex Workstation   is a powerful and efficient Forex trading bot designed to use patterns, price hold levels, volatility analysis and market scaling. This bot offers unique capabilities for automated trading and optimization of strategies on various currency pairs. Let's look at the main functions and settings of Forex Workstation: Main functions: • Multicurrency: Forex Workstation supports a wide range of currency pairs, which allows you to diversify your portfolio and distribute risks. • Usin
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Uzman Danışmanlar
Aetheris Quantum — AI-Powered Trading Solution Aetheris Quantum is a powerful trading bot designed to analyze market patterns using artificial intelligence technology. By continuously learning and adapting to changing market conditions, the bot ensures high-accuracy forecasts and effective trading even in challenging market environments. Unlike basic trading solutions, Aetheris Quantum offers customizable settings, allowing traders to tailor it to their unique trading strategies! Special Price:
ZigZag 1
Saniyat Nabiyeva
Uzman Danışmanlar
User Guide  Trading Direction (InputDirect) Selects allowed trading directions: both, long only, or short only. Signal Level Usage (Direction) Enables or disables the use of calculated signal levels (Point A) for order placement. Max Orders per Level (MaxOpenOnLevel) Limits the number of orders that can be placed from the same price level to help control risk. Order Entry Logic (InputType) Determines the method of interpreting ZigZag signals (options 1, 2, or 3) that affect entry timing. Lo
Relax EA MT5
Fabio Cavalloni
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Live monitoring   signal NOTE: This is for monitoring only, do not subscribe to signal! This EA trade in a very delicate way during very delicate time, be smart and don’t use copy signals service. Discrepancies in quotations, spreads, trading hours and delay in copying trades will make almost impossible to have same results. Relax EA open trades at the end of Friday trading session looking for specific patterns, volatility and momentum on several timeframes: main idea is to catch quickly and pr
Profitable EMA
Rajendra Kumar Sinku
Uzman Danışmanlar
Multiple Exponential Moving Averages from two different timeframes have been used in making this fully automatic trading robot. The backtest screenshots speak the rest. The amount to be invested has to be put manually in input tab. So works on all account sizes. For best results - Timeframe = 15M - Leverage = 100 - Preferred pair = EURUSD but gave profit on other pairs too. - Avoid trading between last week of December and first week of January.
Genostype
Tatiana Savkevych
Uzman Danışmanlar
Genotype : Your reliable guide in the world of Forex Genotype is an advanced Forex trading bot specifically designed for traders seeking efficient and automated trading. This innovative tool offers a wide range of features and capabilities to enable traders to effectively manage their trades and strategies. Special offer for early adopters: price reduced, but will be increased in the future. Tools for work: EURUSD, AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDSGD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, GBPSEK, GBPSGD
Big Gient MT5
Pran Gobinda Basak
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor Big Giant is a trend-following Expert Advisor designed for use in the currency market on the MT5 platform. It operates on the 5-minute and 15-minute timeframes, making it suitable for traders who prefer shorter-term trading strategies. The robot utilizes a combination of technical indicators and price action analysis to identify and follow strong trends in the market. It places trades in the direction of the prevailing trend, with the aim of capturing as much profit as possi
Pivot Hunter EA
Daniel Naranjo Morales
Uzman Danışmanlar
Pivot Hunter EA Pivot Hunter EA,   CADJPY   döviz çifti ve   H1 zaman dilimi   için özel olarak geliştirilmiş bir alım-satım robotudur. Stratejisi, fiyat hareketlerini ve momentumu analiz ederek potansiyel piyasa dönüş noktalarını tespit etmek üzere tasarlanmıştır. EA'nın temel mantığı, çoklu indikatör teyit sistemine dayanır. Parabolic SAR, Awesome Oscillator (AO), Relative Strength Index (RSI) ve Average True Range (ATR) gibi klasik indikatörlerden gelen sinyalleri birleştirir. Bu farklı anali
Multi Instruments TrendSystem 7 LB
Shao Shu Yi
4 (1)
Uzman Danışmanlar
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 7 LB (Level Break) MT5 is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA works well in BTCUSD. This EA is one of our trend
Multi Instruments TrendSystem 5 RA
Shao Shu Yi
Uzman Danışmanlar
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 5 RA    MT5 (Rapier)  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be used
Multi Instruments TrendSystem 4 M4A1
Shao Shu Yi
Uzman Danışmanlar
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 4 M4A1  MT5 is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be used on lots of
Multi Instruments TrendSystem 1
Shao Shu Yi
Uzman Danışmanlar
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 1  MT5 (Multi-Moving Strategy) is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can
Breakout bot
Giedrius Seirys
Uzman Danışmanlar
Breakout Bot is an automated trading robot designed for the MetaTrader 5 platform, specifically integrated with Bybit exchange for trading the GBPUSD+ currency pair. This bot effectively identifies market breakouts and executes trades based on predefined strategies, allowing efficient exploitation of market fluctuations. Key features: Automatic breakout detection and trade execution; Dynamic stop-loss and trailing stop management; Convenient and flexible risk management settings; Easy installati
Trend forecast EA Automation trading GOLD
Anggrid Masamran
Uzman Danışmanlar
Trend analytic data for forecast a price to make order. This EA use a data in past to analytic, find a trend on chart and has condition to make order. Long time to run EA trade. This EA confirm not the same with another EA in this word! EA creates a line for max price zone, min price zone, pricing and show trendline and price forecast. Use a data analytic to help in create order. And result by EA not the same with another time in EA run, that is a main of this EA. Thank you Best Time.
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Uzman Danışmanlar
The Catalyst EA The Catalyst EA, MetaTrader 5 platformu için tasarlanmış gelişmiş bir işlem robotudur. Özellikle   AUDUSD döviz çiftinde H1 zaman diliminde   işlem yapmak üzere geliştirilmiştir. EA, piyasadaki potansiyel geri dönüşleri ve düzeltmeleri belirlemeyi ve bunlardan faydalanmayı hedefleyen çoklu indikatör stratejisi kullanır. Tasarımının temel odak noktası, sermayenizi etkin bir şekilde yönetmek için dinamik lot büyüklüğü ve çok katmanlı işlem koruması özelliklerine sahip, sağlam bir r
Twenty 23th EA
Piet Tshobi Mahlangu
Uzman Danışmanlar
ABOUT TWENTY 23th EA This is one of the EA's in the market that trades martingale with moving averages, this ea trades using 2 moving averages and the other moving average id for the trailing user don't need to worry about setting trailing stops.This ea martingale on both side at the same time. TRADING PLAN We also have daily trading plan whereby the user will be able to set the trading plan on how much each day the trader is willing to loss or gain. once the daily target is reached ea stops wor
Finox
Tsuchitani Kazuhiroshi
Uzman Danışmanlar
For every 10th purchase, the price will increase by $200. ECN account required Finox is an Expert Advisor (EA) that is specialized for the AUDUSD currency pair and operates based on 5-minute (5M) chart data. It adopts a high-frequency trading strategy aimed at capitalizing on minor price fluctuations in the forex market. Key features of Finox include sophisticated technical analysis, precise entry and exit strategies, and an automatic risk management function. Here are the details about Fino
Gann Rooster V15
Ehsan Kariminasab
Uzman Danışmanlar
Gann 9Sq expert version 15, using artificial intelligence, mathematical algorithms, Fibonacci, 9 Gann and Fibonacci square strategy, which enables us to have win rate of 200% profit per month. Initial investment for minimum capital of $100 to $1000, you are able to adjust the volume, date, hour, day and profit limit. adjustable profit limit in both buy and sell positions. Able to place orders in all time frames from 5 minutes to a week. further adjustment enables you to open the position accord
PrimeTrend bot
Andrei Moldovan
Uzman Danışmanlar
PrimeTrend EURUSD EA: Intelligence at the Service of Your Trading! Have you ever wanted a trading system capable of working 24/5, making precise decisions, and minimizing risk? PrimeTrend EURUSD EA is the solution you've been searching for! Designed to dominate the EUR/USD market with advanced trend-based strategies and technical analysis, this Expert Advisor is here to revolutionize the way you trade. Why Choose PrimeTrend EURUSD EA? 1. Excellent Performance Based on a proven strategy that le
SuperSwapSweeper
Callum Perry
Uzman Danışmanlar
Gelişmiş EA Botumuzla Ticaret Potansiyelinizi Açığa Çıkarın! Sınırlı Süreli Lansman Teklifi: Sadece £399! (Fiyat Satışlarla Artacak) Ticaret seviyenizi yükseltmeye hazır mısınız? En son teknolojiye sahip Uzman Danışman (EA), iyi bilinen temel stratejileri kullanmak ve otomatikleştirmek için titizlikle tasarlandı, böylece piyasa verimsizliklerinden yararlanabilir ve kârınızı maksimize edebilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın — botunuzu bugün sadece £399’a güvence altına alın, fiyat her satışta artmad
AutoSLTP for Scalpers
Aaron Nii Amartey Donkor
Uzman Danışmanlar
SL$TPauto Expert Advisor SL$TPauto automatically manages Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for all trades on a specific symbol. This Expert Advisor scans whatever chart it's placed on and works based on that chart's symbol, functioning independently across multiple charts simultaneously. Key Features: Automatically places Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) for all open trades on the current chart symbol Applies the same Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) settings to any new trades as
Trendi
Krym ʿYd Ahmd Abrahym
Uzman Danışmanlar
This expert advisor is a trading program that is programmed to trade in the Forex market. This program works on the basis of its own trading strategy, which is based on the analysis of technical indicators and market conditions. The goal of this program is to achieve continuous profits by opening and closing trading deals at the right time. This expert advisor uses technical indicators such as moving averages and Fibonacci to determine the entry and exit points of the market. It also uses mark
Catching Bot
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Catching Bot is an automated advisor used for trading in all financial markets. This bot combines rich functionality for working on the Forex market and on any instruments. The bot implements methods that can overcome the security of the forex market and help you work with it with an acceptable reasonable risk. Briefly about the essence of the problem. As you know, working in the forex market is not easy, it is difficult to predict the price movement, and if you work with one order, it is diff
The Kraken
Chimdike Obinna Nkwo
Uzman Danışmanlar
THE KRAKEN sizin için kazım yapacak. İndirimli fiyat için Telegram’dan [@glownx] ile iletişime geçin. Pazar yeri yüksek komisyon aldığı için doğrudan satın almayı tercih ediyorum. Önerilen Pariteler: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USTEC, XAUUSD, BTCUSD 1 dakikalık – 5 dakikalık grafiklerde yüksek kazançlar sağlar PROP FIRM (değerlendirme hesapları) için OPTİMİZE EDİLMİŞTİR Kullanmadan önce giriş ayarlarını önerilen değerlere göre değiştirin. Takip Eden Zarar Durdur (Trailing Stop Loss): 20 Trailing
Trang Holding
Thu Huyen Trang Nguyen
Uzman Danışmanlar
Trang Holding EA - use trendline of H4 to confirm buy/sell zone, then open first entry when break-out candle - hold profit with trailing stop. we have 2 options: + low risk ; holding only 3 (fill the number you want) trades, close a part of combo when markets move by negative way + high risk : hold all trades of combo to TP of combo - I like high risk option with maximum autolot = 0.05/$1000 . but better option is fix_vol. example 10k open fixed 0.2 and you can withdraw profit everyweek -change
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
Uzman Danışmanlar
This EA is sessions trading robot that allows you to trade the trading session of yours choice as it waits for market markers to make decision for the direction of the day before taking any trades. It has 3 entry signals that uses candle stick patterns, Moving Averages and Range Break to maximize profits and to take advantage of the trending market. The EA practices risk management and has the ability to grow account by risking certain percentage of your account(risk percentage) each time there
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Uzman Danışmanlar
AIQ Sürüm 3.0+ Tanıtımı — Şimdiye Kadar Yaratılmış En Gelişmiş Otonom Ticaret Zekası AIQ (Otonom Zeka) Sürüm 3.0+'ı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, yapay zeka destekli ticaret teknolojisinde muazzam bir sıçramadır. Bu sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim sağlar; 55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli ve güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist/Risk Yöneticisi rolleri, kapsamlı başlangıç piyasa kontrolleri ve Ya
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten  Boring Pips EA  sahibisiniz?   Ekstra %30 indirim   hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda   İsrail ile İran   arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Uzman Danışmanlar
MultiWay EA, güçlü bir ortalama dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik alım satım sistemidir. Dokuz korelasyonlu (ve hatta bazı tipik olarak “trend” olan) döviz çiftine yaygın bir çeşitlendirme sayesinde — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP ve GBPCAD — güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar. Satın aldıktan sonra tam kurulum talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı Sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (12)
Uzman Danışmanlar
The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Uzman Danışmanlar
FastWay EA, güçlü bir ortalamaya dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik işlem sistemidir. AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ve EURGBP gibi korelasyonlu döviz çiftlerinde işlem yaparak, fiyatların sert hareketler sonrası ortalamaya dönüşünden yararlanır. Satin aldıktan sonra tam kurulum talimatları için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut fiyat — sonraki 10 alıcı için sadece $1337. Nihai fiyat: $2937 — fiyat her 10 satın alma sonrası $100 artar. FastWa
BreakoutPulse MT5
Guilherme Jose Mattes
5 (9)
Uzman Danışmanlar
ATTENTION:  DO NOT USE THE DEFAULT SET. PLEASE USE THE RECOMMENDED SETS BELOW DOWNLOAD HERE  V8.0 Setfiles -   updated 12/08/2025 Please, now, add the  http://worldtimeapi.org/api/timezone/Etc/UTC link to your MT5 terminal. This is a scalper system, and the tick backtest is more realistic for this type of system. Introducing BreakoutPulse:  Your Ultimate Trading Companion for XAUUSD, US30, and USTEC - and you can also make your own set files. BreakoutPuse is a powerful Expert Advisor designed
Scalping Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.14 (76)
Uzman Danışmanlar
Introducing our advanced Scalping Forex Robot. The scalping algorithm is built to spot high-probability entry and exit points, ensuring that every trade is executed with the highest chance of success within the M1 timeframe . The best pair to use with the Scalping Robot is XAUUSD .This robot is perfect for traders who prefer the scalping method and want to take advantage of rapid price movements without having to manually monitor the charts. It is suitable for both beginners looking for an autom
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt