SessBreak Advanced EA
- Uzman Danışmanlar
- Giuseppe Surace
- Sürüm: 1.2
- Güncellendi: 18 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Giramenti Gelişmiş Breakout Uzman Danışmanı, özelleştirilebilir zaman seansları ve çok günlük tutma koşulları arasında hassas, kural tabanlı breakout işlemleri için tasarlanmıştır.
İster disiplinli bir gün içi yatırımcısı olun, ister çok günlük trend katılımı arayan stratejik bir swing yatırımcısı olun, bu EA tek ve optimize edilmiş bir motorda olağanüstü düzeyde özelleştirme ve kontrol sunar.
Özelleştirilebilir Yüksek-Düşük Aralık Tanımı
Bir başlangıç saati ve birkaç saat geri seçerek bir breakout kanalı tanımlayın. Bu, hassas breakout girişleri için dinamik, seans tabanlı bir yüksek/düşük aralık oluşturur.
Haftanın Gününe Göre Yön Eğilimi
İşlem yönünü (yalnızca uzun, yalnızca kısa, her ikisi veya hiçbiri) her gün (Pazartesiden Pazara) için bağımsız olarak yapılandırın. Haftanızı cerrahi bir doğrulukla hassas bir şekilde ayarlayın.
Akıllı Risk Yönetimi
Şunlar arasından seçim yapın:
İşlem başına sabit para riski
Dinamik hesap öz sermayesi riski yüzdesi
Lot büyüklüğü, stop-loss'unuza ve varlığın tick değerine göre otomatik olarak hesaplanır.
Uyarlanabilir SL ve TP Mantığı
Kanalın karşı tarafını SL olarak kullanın
Veya sabit SL/TP yüzdeleri ayarlayın
İsteğe bağlı: Önceki günün en yüksek/en düşük seviyesine göre Kâr Al
Çok Günlük Pozisyon Yönetimi
İsteğe bağlı maksimum tutma süresi (saat cinsinden) ile çok günlük işlemleri etkinleştirin. Özellikle trendlerin genellikle tek bir günlük işlem seansını aştığı endeks veya emtia ticareti için kullanışlıdır.
Gelişmiş BreakEven+ Mantığı
Belirli bir kâr eşiğine ulaşıldığında SL'yi girişe (veya ötesine) taşıyın. BE+ tetiklendiğinde isteğe bağlı olarak pozisyonun yarısını kapatın.
Hareketli Ortalama Trend Filtresi
Trend ile işlem yapmak için özelleştirilebilir bir MA filtresi (SMA, EMA vb.) entegre edin veya isteğe bağlı olarak momentumu azaltmak için mantığı tersine çevirin. Tamamen yapılandırılabilir.
Volatilite Filtresi
Aralıkta maksimum % değişim belirleyerek kanal çok genişse işlem yapmayı önleyin.
Gövde Aralığı Filtresi
Düşük olasılıklı kurulumlardan kaçınmak için işlemleri önceki günün mumunun göreceli gövde boyutuna göre filtreleyin.
Gün Sonu Otomasyonu
Piyasa pozisyonlarını ve bekleyen emirleri bağımsız olarak kapatmak için kesin saatleri tanımlayın.
