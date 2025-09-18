SessBreak Advanced EA
- Version: 1.2
- Mise à jour: 18 septembre 2025
- Activations: 5
Conseiller expert Giramenti Advanced Breakout pour le trading intraday et multiday
Cet Expert Advisor est conçu pour un trading de breakout précis et basé sur des règles, sur des sessions personnalisables et avec des conditions de détention sur plusieurs jours.
Que vous soyez un trader intraday discipliné ou un swing trader stratégique recherchant une participation aux tendances sur plusieurs jours, cet EA offre un niveau de personnalisation et de contrôle exceptionnel, le tout au sein d'un moteur unique et optimisé.
Définition d'une plage de valeurs hautes et basses personnalisable
Définissez un canal de breakout en sélectionnant une heure de début et un nombre d'heures en arrière. Cela crée une plage dynamique de valeurs hautes et basses basée sur la session pour des entrées de breakout précises.
Directionnalité par jour de la semaine
Configurez la direction du trading (long uniquement, short uniquement, les deux ou aucune) indépendamment pour chaque jour (du lundi au dimanche). Affinez votre semaine avec une précision chirurgicale.
Gestion intelligente des risques
Choisissez entre :
Risque fixe par transaction
Risque dynamique du capital du compte (%)
La taille du lot est calculée automatiquement en fonction de votre stop-loss et du tick de l'actif.
Logique adaptative SL et TP
Utilisez le côté opposé du canal comme SL
Ou définissez des pourcentages SL/TP fixes.
Facultatif : Take Profit basé sur le plus haut/plus bas de la veille.
Gestion des positions sur plusieurs jours
Permet des transactions sur plusieurs jours avec une durée de détention maximale optionnelle (en heures). Particulièrement utile pour le trading d'indices ou de matières premières, où les tendances s'étendent souvent au-delà d'une seule séance de trading.
Logique BreakEven+ avancée
Déplacez le SL vers l'entrée (ou au-delà) dès qu'un seuil de profit défini est atteint. Clôturez éventuellement la moitié de la position lorsque BE+ se déclenche.
Filtre de tendance de moyenne mobile
Intégrez un filtre MM personnalisable (MMS, MME, etc.) pour trader avec la tendance, ou inversez la logique pour atténuer le momentum. Entièrement configurable.
Filtre de volatilité
Empêchez le trading si le canal est trop large en définissant une variation maximale en % sur le range.
Filtre de range du corps
Filtrez les transactions en fonction de la taille relative du corps de la bougie de la veille pour éviter les configurations à faible probabilité.
Automatisation de fin de journée
Définissez des heures précises pour clôturer indépendamment les positions de marché et les ordres en attente.
