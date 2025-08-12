SessBreak Advanced EA
- Experts
- Giuseppe Surace
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 18 settembre 2025
- Attivazioni: 5
Giramenti Advanced Breakout Expert Advisor per il trading intraday e multiday
Questo Expert Advisor è progettato per un trading di breakout preciso e basato su regole, con sessioni temporali personalizzabili e condizioni di holding multi-day.
Che tu sia un trader intraday disciplinato o uno swing trader strategico alla ricerca di una partecipazione al trend multi-day, questo EA offre un livello eccezionale di personalizzazione e controllo, il tutto all'interno di un unico motore ottimizzato.
Definizione di range massimo-minimo personalizzabile
Definisci un canale di breakout selezionando un'ora di inizio e un numero di ore precedenti. Questo crea un range massimo/minimo dinamico basato sulla sessione per ingressi di breakout precisi.
Bias direzionale per giorno della settimana
Configura la direzione di trading (solo long, solo short, entrambi o nessuno) in modo indipendente per ogni giorno (da lunedì a domenica). Ottimizza la tua settimana con precisione chirurgica.
Gestione intelligente del rischio
Scegli tra:
Rischio fisso per operazione
Rischio percentuale dinamico del capitale proprio del conto
La dimensione del lotto viene calcolata automaticamente in base allo stop-loss e al valore del tick dell'asset.
Logica SL e TP adattiva
Utilizza il lato opposto del canale come SL
Oppure imposta percentuali SL/TP fisse
Opzionale: Take Profit in base al massimo/minimo del giorno precedente
Gestione delle posizioni multi-giorno
Abilita operazioni multi-giorno con un tempo di mantenimento massimo opzionale (in ore). Particolarmente utile per il trading di indici o materie prime, dove i trend spesso si estendono oltre una singola sessione di trading giornaliera.
Logica BreakEven+ avanzata
Sposta SL all'ingresso (o oltre) una volta raggiunta una soglia di profitto definita. Facoltativamente, chiudi metà della posizione quando BE+ si attiva.
Filtro di tendenza della media mobile
Integra un filtro MA personalizzabile (SMA, EMA, ecc.) per operare con il trend, oppure, facoltativamente, inverti la logica per attenuare il momentum. Completamente configurabile.
Filtro di volatilità
Impedisci l'esecuzione di operazioni se il canale è troppo ampio impostando una variazione percentuale massima sul range.
Filtro Body Range
Filtra le operazioni in base alla dimensione relativa del corpo della candela del giorno precedente per evitare configurazioni a bassa probabilità.
Automazione di fine giornata
Definisci orari esatti per chiudere in modo indipendente le posizioni di mercato e gli ordini in sospeso.
