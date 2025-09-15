DualForce Recovery EA

Description Brève

Conseiller de trading utilisant une stratégie à deux niveaux avec système avancé de récupération après pannes. DualForce Recovery fonctionne sur le principe du trading entre deux niveaux de prix fixes avec gestion progressive du capital et récupération automatique du contexte de trading.

Caractéristiques Clés

Système de Trading à Deux Niveaux

Trading entre deux niveaux de prix fixes

Alternance entre positions BUY et SELL

Augmentation progressive de la taille des positions selon formule mathématique

Gestion intelligente des ordres en attente

Système Avancé de Récupération

Récupération automatique après pannes techniques

Sauvegarde des niveaux de trading en mémoire du terminal

Analyse des positions existantes au redémarrage

Validation de l'état récupéré

Commentaires informatifs des positions avec données de trading

Gestion Adaptative du Capital

Première position avec Take Profit rapide

Transition en mode accumulation lors de mouvement adverse

Progression géométrique des tailles de lot

Fermeture de panier à l'atteinte du profit cible

Modes de Fonctionnement Flexibles

Mode unique : Exécution d'un cycle de trading

Mode continu : Redémarrage automatique des cycles

Protection contre les instances dupliquées

Solutions de Trading Intelligentes

Fermeture rapide de première position par Take Profit

Gestion de panier de positions multiples

Récupération automatique des ordres en attente

Journalisation détaillée pour diagnostics

Paramètres Principaux

Paramètres de Trading

StartLot (0.01) - Taille de position initiale

LotMultiplier (2.0) - Coefficient d'augmentation de lot

StepPoints (400) - Distance entre niveaux de trading

TakeProfitPoints (500) - Take Profit de première position en points

CloseBasketProfit (9) - Profit cible du panier en dollars

Paramètres Système

TradeDirection - Direction de première position (BUY/SELL)

MagicNumber (123) - Identifiant unique des positions

AutoRestart (true) - Redémarrage automatique des cycles

RestartDelaySeconds (30) - Pause entre cycles

TimerSeconds (5) - Intervalle de surveillance système

Spécifications Techniques

Compatibilité

OR + Paires de devises majeures (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Paires de devises croisées

Fonctionne sur toutes les unités de temps

Comptes de couverture uniquement (obligatoire !)

Cotations à 4 et 5 chiffres

Exigences Système

MetaTrader 5 version 2600+

Compte de trading type couverture

Connexion internet stable (VPS recommandé)

Dépôt minimum : à partir de $1000

Effet de levier recommandé : 1:200 et plus

Avantages

Fiabilité de Récupération

Système révolutionnaire de récupération automatique

Préservation de tous les paramètres critiquement importants

Continuation du travail après toutes pannes

Protection contre perte de contrôle du trading

Efficacité de Trading

Haute performance sur marchés volatils

Fonctionne dans toutes conditions de marché

Récupération rapide après mouvements adverses

Résultats stables avec configuration appropriée

Facilité d'Utilisation

Paramètres intuitifs

Gestion automatique sans intervention

Paramètres prêts pour commencer le travail

Innovations Technologiques

Architecture moderne avec protection d'erreurs

Système optimisé de gestion d'état

Diagnostics intelligents et journalisation

Code professionnel niveau MQL5 Market

Principe de Fonctionnement de DualForce

DualForce Recovery établit deux niveaux de trading à une distance spécifiée l'un de l'autre. Quand le prix atteint un des niveaux, une position s'ouvre dans la direction opposée au mouvement.

Scénario de Profit Rapide : Si la première position va vers le profit - elle se ferme par Take Profit, le cycle se termine avec succès.

Scénario d'Accumulation : Lors du mouvement vers le niveau opposé, une seconde position de taille augmentée s'ouvre, puis troisième, quatrième avec augmentation progressive de lot.

Finalisation du Cycle : Toutes les positions se ferment simultanément à l'atteinte du profit total. Avec le mode automatique activé, un nouveau cycle commence.

Trading d'Événements Volatils (pour traders expérimentés) Certains utilisateurs avancés appliquent DualForce Recovery pendant la sortie d'importantes nouvelles économiques, établissant des directions opposées sur différents graphiques. ATTENTION : Cette approche est extrêmement risquée et nécessite une compréhension profonde du marché et une vaste expérience de trading.

Couverture Manuelle de Positions DualForce Recovery peut être utilisé comme outil pour couverture automatique de positions manuelles. Réglez LotMultiplier = 1.0, et le système ouvrira des positions opposées de volume égal, fournissant une couverture équilibrée sans augmentation progressive de lot.

Instruments Recommandés

Optimaux : XAUUSD, EURUSD, USDJPY

Bons : GBPUSD, USDCAD

Expérimentaux : AUDUSD, EURJPY, NZDUSD

Gestion des Risques

Exigences Obligatoires

Tests sur compte démo minimum 2-4 semaines

Utilisation uniquement de comptes de couverture

VPS pour fonctionnement stable 24/7

Taille suffisante de dépôt (à partir de $1000)

Contrôle des Risques

Utilisation seulement d'une partie du dépôt (pas plus de 50%)

Surveillance des tailles de positions ouvertes

Préparation aux drawdowns temporaires

Compréhension des principes martingale

Avertissements

Le système utilise l'augmentation progressive de lot

Nécessite la stabilité psychologique

Non adapté aux petits dépôts

Caractéristiques Uniques de Recovery

Ce qui rend DualForce Recovery spécial :

Sauvegarde automatique des niveaux de trading dans variables globales

Validation des données récupérées pour intégrité

Commentaires intelligents de positions avec informations de trading

Protection contre le lancement d'instances dupliquées

Clause de Non-Responsabilité

Le trading sur le marché des changes Forex comporte des risques financiers élevés et ne convient pas à tous les investisseurs. Avant de prendre une décision d'investissement, vous devez étudier soigneusement toutes les caractéristiques et risques de ce type d'activité.

DualForce Recovery utilise une stratégie avec augmentation progressive de la taille des positions, ce qui peut conduire à des drawdowns significatifs sous conditions de marché défavorables. Les résultats passés ne sont pas une garantie de rentabilité future.

Utilisez le conseiller seulement avec compréhension de tous les risques et avec des fonds dont vous pouvez vous permettre la perte.



