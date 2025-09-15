DualForce Recovery EA
- Experts
- Andrii Palchevskyi
- Version: 1.1
- Activations: 5
Description Brève
Conseiller de trading utilisant une stratégie à deux niveaux avec système avancé de récupération après pannes. DualForce Recovery fonctionne sur le principe du trading entre deux niveaux de prix fixes avec gestion progressive du capital et récupération automatique du contexte de trading.
Caractéristiques Clés
Système de Trading à Deux Niveaux
- Trading entre deux niveaux de prix fixes
- Alternance entre positions BUY et SELL
- Augmentation progressive de la taille des positions selon formule mathématique
- Gestion intelligente des ordres en attente
Système Avancé de Récupération
- Récupération automatique après pannes techniques
- Sauvegarde des niveaux de trading en mémoire du terminal
- Analyse des positions existantes au redémarrage
- Validation de l'état récupéré
- Commentaires informatifs des positions avec données de trading
Gestion Adaptative du Capital
- Première position avec Take Profit rapide
- Transition en mode accumulation lors de mouvement adverse
- Progression géométrique des tailles de lot
- Fermeture de panier à l'atteinte du profit cible
Modes de Fonctionnement Flexibles
- Mode unique : Exécution d'un cycle de trading
- Mode continu : Redémarrage automatique des cycles
- Protection contre les instances dupliquées
Solutions de Trading Intelligentes
- Fermeture rapide de première position par Take Profit
- Gestion de panier de positions multiples
- Récupération automatique des ordres en attente
- Journalisation détaillée pour diagnostics
Paramètres Principaux
Paramètres de Trading
- StartLot (0.01) - Taille de position initiale
- LotMultiplier (2.0) - Coefficient d'augmentation de lot
- StepPoints (400) - Distance entre niveaux de trading
- TakeProfitPoints (500) - Take Profit de première position en points
- CloseBasketProfit (9) - Profit cible du panier en dollars
Paramètres Système
- TradeDirection - Direction de première position (BUY/SELL)
- MagicNumber (123) - Identifiant unique des positions
- AutoRestart (true) - Redémarrage automatique des cycles
- RestartDelaySeconds (30) - Pause entre cycles
- TimerSeconds (5) - Intervalle de surveillance système
Spécifications Techniques
Compatibilité
- OR + Paires de devises majeures (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)
- Paires de devises croisées
- Fonctionne sur toutes les unités de temps
- Comptes de couverture uniquement (obligatoire !)
- Cotations à 4 et 5 chiffres
Exigences Système
- MetaTrader 5 version 2600+
- Compte de trading type couverture
- Connexion internet stable (VPS recommandé)
- Dépôt minimum : à partir de $1000
- Effet de levier recommandé : 1:200 et plus
Avantages
Fiabilité de Récupération
- Système révolutionnaire de récupération automatique
- Préservation de tous les paramètres critiquement importants
- Continuation du travail après toutes pannes
- Protection contre perte de contrôle du trading
Efficacité de Trading
- Haute performance sur marchés volatils
- Fonctionne dans toutes conditions de marché
- Récupération rapide après mouvements adverses
- Résultats stables avec configuration appropriée
Facilité d'Utilisation
- Paramètres intuitifs
- Gestion automatique sans intervention
- Paramètres prêts pour commencer le travail
Innovations Technologiques
- Architecture moderne avec protection d'erreurs
- Système optimisé de gestion d'état
- Diagnostics intelligents et journalisation
- Code professionnel niveau MQL5 Market
Principe de Fonctionnement de DualForce
DualForce Recovery établit deux niveaux de trading à une distance spécifiée l'un de l'autre. Quand le prix atteint un des niveaux, une position s'ouvre dans la direction opposée au mouvement.
Scénario de Profit Rapide : Si la première position va vers le profit - elle se ferme par Take Profit, le cycle se termine avec succès.
Scénario d'Accumulation : Lors du mouvement vers le niveau opposé, une seconde position de taille augmentée s'ouvre, puis troisième, quatrième avec augmentation progressive de lot.
Finalisation du Cycle : Toutes les positions se ferment simultanément à l'atteinte du profit total. Avec le mode automatique activé, un nouveau cycle commence.
Trading d'Événements Volatils (pour traders expérimentés) Certains utilisateurs avancés appliquent DualForce Recovery pendant la sortie d'importantes nouvelles économiques, établissant des directions opposées sur différents graphiques. ATTENTION : Cette approche est extrêmement risquée et nécessite une compréhension profonde du marché et une vaste expérience de trading.
Couverture Manuelle de Positions DualForce Recovery peut être utilisé comme outil pour couverture automatique de positions manuelles. Réglez LotMultiplier = 1.0, et le système ouvrira des positions opposées de volume égal, fournissant une couverture équilibrée sans augmentation progressive de lot.
Instruments Recommandés
- Optimaux : XAUUSD, EURUSD, USDJPY
- Bons : GBPUSD, USDCAD
- Expérimentaux : AUDUSD, EURJPY, NZDUSD
Gestion des Risques
Exigences Obligatoires
- Tests sur compte démo minimum 2-4 semaines
- Utilisation uniquement de comptes de couverture
- VPS pour fonctionnement stable 24/7
- Taille suffisante de dépôt (à partir de $1000)
Contrôle des Risques
- Utilisation seulement d'une partie du dépôt (pas plus de 50%)
- Surveillance des tailles de positions ouvertes
- Préparation aux drawdowns temporaires
- Compréhension des principes martingale
Avertissements
- Le système utilise l'augmentation progressive de lot
- Nécessite la stabilité psychologique
- Non adapté aux petits dépôts
Caractéristiques Uniques de Recovery
Ce qui rend DualForce Recovery spécial :
- Sauvegarde automatique des niveaux de trading dans variables globales
- Validation des données récupérées pour intégrité
- Commentaires intelligents de positions avec informations de trading
- Protection contre le lancement d'instances dupliquées
Clause de Non-Responsabilité
Le trading sur le marché des changes Forex comporte des risques financiers élevés et ne convient pas à tous les investisseurs. Avant de prendre une décision d'investissement, vous devez étudier soigneusement toutes les caractéristiques et risques de ce type d'activité.
DualForce Recovery utilise une stratégie avec augmentation progressive de la taille des positions, ce qui peut conduire à des drawdowns significatifs sous conditions de marché défavorables. Les résultats passés ne sont pas une garantie de rentabilité future.
Utilisez le conseiller seulement avec compréhension de tous les risques et avec des fonds dont vous pouvez vous permettre la perte.