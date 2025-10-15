Order Blocks Indicator Fnix v3 Smc

Grafiğin her mumunda bloklar çizer ve gelişmiş price action kriterleriyle geçerli Order Blocks (OB)'leri (yükseliş ve düşüş setup'ları için) vurgular. SMC (Smart Money Concepts) yatırımcıları için ideal.





**Ana Özellikler:**

- Tüm analiz edilen mumlara (en fazla 500 bar) dikdörtgenler render eder, gelecek projeksiyonu ve kaydırmalarla.

- OB'leri algılar: Bullish (mavi, OB↑) ve Bearish (kırmızı, OB↓), mum baskısı, minimum boyut ve yapı kırılımlarına göre.

- Özelleştirilebilir uyarılar: Popup, push bildirimleri ve log'lar ile gerçek zamanlı yeni OB'ler için.

- Tam özelleştirme: Renkler, blok yükseklik/genişlik (% ve bar), etiketler, önceden mum tahmini (0-4) ve pip filtreleri.

- Forex, hisse senetleri veya kripto'da herhangi bir zaman dilimi/çiftte çalışır.





Canlı işlem ve backtesting için ücretsiz MQ5 kaynak kodu. Anahtar kelimeler: MT5 order block göstergesi, OB dedektörü MQL5, order blocks uyarıları, price action aracı MT5. Teknik analizinizi şimdi geliştirin!