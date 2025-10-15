Order Blocks Indicator Fnix v3 Smc
- Göstergeler
- Monique Ellen Miranda Dos Santos
- Sürüm: 3.0
- Etkinleştirmeler: 10
Grafiğin her mumunda bloklar çizer ve gelişmiş price action kriterleriyle geçerli Order Blocks (OB)'leri (yükseliş ve düşüş setup'ları için) vurgular. SMC (Smart Money Concepts) yatırımcıları için ideal.
**Ana Özellikler:**
- Tüm analiz edilen mumlara (en fazla 500 bar) dikdörtgenler render eder, gelecek projeksiyonu ve kaydırmalarla.
- OB'leri algılar: Bullish (mavi, OB↑) ve Bearish (kırmızı, OB↓), mum baskısı, minimum boyut ve yapı kırılımlarına göre.
- Özelleştirilebilir uyarılar: Popup, push bildirimleri ve log'lar ile gerçek zamanlı yeni OB'ler için.
- Tam özelleştirme: Renkler, blok yükseklik/genişlik (% ve bar), etiketler, önceden mum tahmini (0-4) ve pip filtreleri.
- Forex, hisse senetleri veya kripto'da herhangi bir zaman dilimi/çiftte çalışır.
Canlı işlem ve backtesting için ücretsiz MQ5 kaynak kodu. Anahtar kelimeler: MT5 order block göstergesi, OB dedektörü MQL5, order blocks uyarıları, price action aracı MT5. Teknik analizinizi şimdi geliştirin!