Statistic volume signals v

Grafiğin her mumunda bloklar çizer ve gelişmiş price action kriterleriyle geçerli Order Blocks (OB)'leri (yükseliş ve düşüş setup'ları için) vurgular. SMC (Smart Money Concepts) yatırımcıları için ideal. **Ana Özellikler:** - Tüm analiz edilen mumlara (en fazla 500 bar) dikdörtgenler render eder, gelecek projeksiyonu ve kaydırmalarla. - OB'leri algılar: Bullish (mavi, OB↑) ve Bearish (kırmızı, OB↓), mum baskısı, minimum boyut ve yapı kırılımlarına göre. - Özelleştirilebilir uyarılar: Popup, pu