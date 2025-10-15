Statistic volume signals v
- Monique Ellen Miranda Dos Santos
- Sürüm: 1.2
**Statistic Signal - MT5 Mum Çubuğu Tahmin Göstergesi**
Engulfing, doji, çekiç ve düşen yıldız gibi mum çubuğu modellerini kullanarak alım ve satım sinyallerini hassasiyetle tespit edin. Grafiğin altında görsel bloklar (yeşil için alım, kırmızı için satım) gösterir ve özelleştirilebilir parametreler (dönem, yükseklik, mesafeler) sunar. Başlangıç ve orta seviye trader'lar için idealdir. Stratejinizi test edin ve optimize edin!