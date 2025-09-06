Matrix Series Oscillator

Matrix Series – Indicateur de Support, Résistance & Momentum

Visualisez les zones clés de support/résistance, les niveaux de surachat/survente et la force du marché avec un seul indicateur.

Le Matrix Series combine le CCI dynamique, des moyennes mobiles lissées et des bandes d'écart-type pour offrir une vue claire de la direction du marché et de ses niveaux critiques. Il colore les chandeliers selon la pression haussière ou baissière et affiche des zones de support/résistance dynamiques ainsi que des alertes visuelles de surachat/survente.

Caractéristiques principales

  • Chandeliers colorés selon la tendance : vert pour haussier, rouge pour baissier.
  • Zones de support et résistance : calculées dynamiquement avec des périodes CCI configurables.
  • Indicateur de surachat/survente : détecte les conditions extrêmes avec alertes visuelles.
  • Facile à interpréter : la direction des chandeliers et les interactions avec les zones indiquent la force du marché.
  • Entièrement configurable : périodes, lissage, niveaux OB/OS et visibilité des zones.

Comment l'utiliser

  • Identification de la tendance : chandeliers verts → force haussière ; chandeliers rouges → force baissière.
  • Trading avec support/résistance : surveillez les interactions du prix avec les zones dynamiques pour entrer ou sortir.
  • Confirmation avec OB/OS : les signaux traversant les niveaux OB/OS renforcent les décisions de trading.

Exemples pratiques

  • Chandeliers verts avec CCI au-dessus de la résistance → tendance haussière forte et probable continuation.
  • Chandeliers rouges avec CCI près du support → tendance baissière avec possibles nouveaux plus bas.
  • Alertes visuelles OB/OS → indiquent de potentielles inversions de tendance.

Avantages compétitifs

  • Combine plusieurs outils dans un seul indicateur : chandeliers de tendance, CCI, support/résistance et alertes OB/OS.
  • Détecte les changements de force du marché avant qu'ils ne soient évidents sur le graphique.
  • Filtre le bruit et les zones latérales pour trader avec plus de confiance.

Informations supplémentaires

  • Plateforme : MetaTrader5
  • Type : Momentum, Support/Résistance, Multi-composant
  • Recommandé pour : Swing traders, Day traders, Analystes de momentum

Matrix Series – Transformez la complexité du marché en signaux clairs.

Maîtrisez le support, la résistance et la force de la tendance avec un seul indicateur.

