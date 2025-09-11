Chart Sync Manager MT4

Un seul graphique. Un contrôle total.

Ne perdez plus de temps à gérer les objets, les couleurs et les paramètres de chaque graphique séparément.   Gestionnaire de synchronisation de graphiques , vous pouvez   synchronisez, copiez et contrôlez tous vos graphiques MetaTrader   instantanément, en utilisant un seul panneau et quelques raccourcis.

Dessinez une fois, actualisez partout. Ouvrez et fermez vos graphiques d'un simple clic. Gardez votre espace de travail propre grâce à   Gestion d'objets basée sur des symboles . Et ne manquez aucun détail important grâce à   affichage de spread, comptes à rebours et alertes de clôture de bougie.

👉 Gagnez du temps, réduisez les erreurs et tradez plus intelligemment.

Guide d'installation et d'entrées de Chart Sync Manager

si vous souhaitez recevoir des notifications sur l'ajout d'URL EA ( http://www.betasoft.dev ) Terminal MT4/MT5 (voir capture d'écran).

Version MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/148491

Version MT5 https://www.mql5.com/en/market/product/148492


Caractéristiques principales :

  • Cloner les propriétés du graphique (couleurs, arrière-plan, grille, paramètres de modèle, etc.) sur tous les graphiques.
  • Synchronisez instantanément tous les objets de dessin entre les graphiques.
  • Afficher ou masquer les informations sur l'objet (comme les niveaux de prix ou les points).
  • Supprimez, sélectionnez ou copiez des objets de graphique à l’aide de raccourcis.
  • Changez de période, ouvrez/fermez des graphiques et mettez les graphiques à l'échelle en toute simplicité.
  • Activez la visibilité basée sur les symboles afin que les objets ne s'affichent que lorsque leur graphique de symboles est actif.

Comment ça marche :

Démarrer est facile ! Il suffit de fixer l'EA à n'importe quel graphique et d'appuyer sur « P » pour afficher ou masquer le panneau, pour un contrôle instantané. Dessinez un objet une fois ✏️ et il se synchronise automatiquement sur tous vos

Graphiques 🔄. Clonez les propriétés des graphiques comme les couleurs 🎨, l'arrière-plan et la grille en un seul clic pour garantir la cohérence de chaque graphique. Les objets sont masqués ou affichés en fonction du symbole affiché, ce qui vous permet de visualiser

Votre espace de travail reste bien rangé. Ouvrez ou fermez des graphiques par période ⏱️ grâce à des raccourcis et consultez des informations clés comme le spread, le compte à rebours et la clôture des bougies directement sur votre graphique. Simple, rapide et convivial — Graphique

Gestionnaire de synchronisation   rend la gestion des graphiques sans effort !


Nous aimerions savoir ce que vous pensez de l'outil ! 😊 N'hésitez pas à partager vos commentaires et à nous faire savoir s'il y a des améliorations que vous aimeriez voir.

S'il te plaît   contactez-moi   pour toute question ou assistance ici.

#tags Synchronisation de graphiques Copieur d'objets Analyse de graphiques Raccourcis clavier ObjectCopierTool ChartSync ObjectSync ObjectClone ChartClone ObjectCopy ChartCopy ChartManager Raccourci clavier Thèmes d'interface graphique Graphique



