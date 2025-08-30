Elliot Wave Oscillator mql5

Oscillateur Elliott - Un outil d'analyse de momentum qui détecte les retournements de tendance à travers les motifs de convergence des moyennes mobiles. L'indicateur affiche des histogrammes bleus pour le momentum haussier et des histogrammes rouges pour les conditions baissières, tout en traçant automatiquement des lignes de tendance entre les pics et vallées significatifs.

Système d'Alertes: Choisissez entre deux modes - Les Alertes de Barre Actuelle (alertsOnCurrent = true) se déclenchent immédiatement sur les barres en développement mais peuvent se repeindre, tandis que les Alertes de Barre Confirmée (alertsOnCurrent = false) attendent la complétion de la barre, délivrant des signaux fiables sans problèmes de repeint. Pour des décisions de trading cohérentes, les alertes confirmées éliminent les fausses entrées des signaux préliminaires.

Caractéristiques Clés: Détection de pics intégrée avec lissage exponentiel réduit le bruit du marché et identifie les changements significatifs de momentum. L'oscillateur excelle comme système D'AVERTISSEMENT DE SORTIE pendant les conditions latérales du marché, aidant les traders à éviter les périodes prolongées de consolidation.

Meilleure Pratique: Utilisez le mode d'alerte confirmée pour éviter les changements de signal qui se produisent avec les alertes en temps réel, assurant que votre stratégie de trading s'appuie sur des données de barre stables et complètes plutôt que sur des lectures préliminaires fluctuantes.


Produits recommandés
Monster Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
Indicateurs
Monster Harmonics Indicator is a harmonic pattern indicator. It recognizes Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark and AB=CD patterns. Projected patterns that are not yet completed are recognized, too. Monster even shows the PRZ (Potential Reversal Zone). Users can add their own user defined patterns to Monster. Besides the current pattern, Monster also shows all patterns in the symbols history. Monster will provide alerts for developing patterns. Introduced by H.M.
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (6)
Indicateurs
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $35, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.5 (2)
Indicateurs
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicateurs
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Trend Line Map Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.09 (11)
Indicateurs
Trend Line Map indicator is an addons for   Trend Screener Indicator . It's working as a scanner for all signals generated by Trend screener ( Trend Line Signals ) . It's a Trend Line Scanner based on Trend Screener Indicator.  If you don't have Trend Screener Pro Indicator,   the Trend Line Map Pro will not work.     LIMITED TIME OFFER : Trend Line Map Indicator is available for only 50 $ and lifetime. ( Original price 125$ ) By accessing to our MQL5 Blog,  you can find all our premium indicat
Boom and Crash Spike Detector Indicator for MT5
STE S.S.COMPANY
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur Boom and Crash Spike Detector est codé sur la base d'une stratégie avancée principalement pour détecter le Boom and Crash dans les prix. Des algorithmes complexes ont été implantés pour détecter les booms et les crashs à haute probabilité dans les prix. Il alerte sur d'éventuelles phases de Boom ou crash : Phase de Boom : Lorsque le prix augmente trop vite. Crash Phase : Lorsque le prix baisse trop vite. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur est disponible pour seulement 30$ et à v
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indicateurs
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
UT Bot Simple
Bartlomiej Tadeusz Tomaja
Indicateurs
**Features:** 1. **Innovative Trend Tracking:** The UT BOT Simple Indicator leverages the power of the Average True Range (ATR), a renowned volatility measure, to calculate precise trailing stop values, providing unparalleled insights into market trends. 2. **Customizable Settings:** Flexibility is paramount in any trading strategy. With this in mind, our indicator allows you to adjust the ATR periods and other key parameters to tailor the tool to your trading style and strategy. 3. **Real-t
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Le niveau Premium est un indicateur unique avec une précision de plus de 80 % des prédictions correctes ! Cet indicateur a été testé par les meilleurs Trading Specialists depuis plus de deux mois ! L'indicateur de l'auteur que vous ne trouverez nulle part ailleurs ! À partir des captures d'écran, vous pouvez constater par vous-même la précision de cet outil ! 1 est idéal pour le trading d'options binaires avec un délai d'expiration de 1 bougie. 2 fonctionne sur toutes les paires de devises
SmartTrendATR
Firas Al-qasimi
Indicateurs
SmartTrend ATR – Indicateur Professionnel de Tendance  Description SmartTrend ATR est un indicateur technique avancé . Il a été conçu pour détecter les changements de tendance avec précision, en offrant des signaux BUY/SELL clairs et faciles à lire, adaptés à tous les styles de trading (Scalping, Day Trading, Swing, Position). L’indicateur utilise une logique anti-repaint, un système visuel amélioré avec flèches lisibles, étiquettes détaillées et code couleur adaptatif, ce qui en fait un outil p
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT5
Vasiliy Sokolov
Indicateurs
MetaCOT 2 is a set of indicators and specialized utilities for the analysis of the U.S. Commodity Futures Trading Commission reports. Thanks to the reports issued by the Commission, it is possible to analyze the size and direction of the positions of the major market participants, which brings the long-term price prediction accuracy to a new higher-quality level, inaccessible to most traders. These indicators, related to the fundamental analysis, can also be used as an effective long-term filter
Diamond Pattern MT5
Ugur Oezcan
Indicateurs
The diamond top and bottom are reversal patterns. It represents a rally to a new high with a drop to a support level followed by a rally to make a new high and a quick decline, breaking the support level to make a higher low. The bounce from the higher low is then followed by a rally, but making a lower high instead. Once this behavior is identified, prices then break the trend line connecting the first and second lows and start to decline further. You can find MT4 version hier Indicator shows
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Swing Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (6)
Indicateurs
**   All Symbols   x   All Time frames   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $35, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Swing scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Swing EA:  https://www.mql5.com/en/market/product/124747 Introduction: Swing Scanner   is the indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. The indicator st
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicateurs
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Break Retest
Ongkysetiawan
Indicateurs
BREAK RETEST NON-REPAINT. WORKS BEST AT M15 AND ABOVE.  Benefits Fewer false breakouts . Combining close confirmation + retest + previous-close filter greatly reduces noise vs. raw high/low breaks. Tighter execution plans . The drawn level line gives an objective spot for entries, stop placement (just beyond the level), and partial-take-profit structure. Non-repainting confidence . Signals are placed on current bar. Flexible across markets . Works on FX, indices, metals, crypto; scalping on M15
Schaff Trend Cycle STC
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicateurs
The Schaff Trend Cycle indicator is the product of combining Slow Stochastics and the moving average convergence/divergence (MACD). The MACD has a reputation as a trend indicator, but it's also notorious for lagging due to its slow responsive signal line. The improved signal line gives the STC its relevance as an early warning sign to detect currency trends. this indicator is converted from Trading View code of STC Indicator - A Better MACD [SHK]
Advanced Fibonacci
Marius Ovidiu Sunzuiana
Indicateurs
Fibonacci Advanced Indicator – Precision Meets Intelligence The Fibonacci Advanced Indicator is a cutting-edge technical analysis tool designed for traders who demand more than conventional retracement levels. Built on the foundational principles of Fibonacci mathematics, this indicator transcends tradition by integrating dynamic market behavior , multi-timeframe analysis , and adaptive algorithms to deliver high-probability trading zones with surgical accuracy. 1. Multiple Fibonacci Levels
Visual Keltner Trend Midline Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicateurs
Unlock the Potential of Keltner Channel Trends! The Keltner Trend Midline Indicator is a robust tool designed to assist traders in capturing midline movements and potential reversals within the Keltner Channel framework. This indicator is carefully crafted for you to optimize and tailor it to your trading style, ensuring it aligns with your strategies and goals. Key Features & Strategy Logic Midline Dynamics: The indicator focuses on the midline of the Keltner Channel, which acts as a dynamic s
Order Flow Imbalance
Shōta Furuya
Indicateurs
Order Flow Imbalance Indicator Description The Order Flow Imbalance Indicator is a technical analysis tool that measures the imbalance between bullish and bearish order flow over a specified period. This indicator helps traders identify prevailing market sentiment and potential reversal points. How It Works The indicator analyzes order flow for each candle: Bull Order Flow – volume of candles where the closing price is higher than the opening price (green candles) Bear Order Flow – volume of can
Magic sl NASDAQ 100
Benyamin Naser Mokhtari Karchegani
Indicateurs
The indicator now at your disposal is undoubtedly one of the best tools for trading in the NASDAQ 100 market, especially in the 1-minute and 5-minute timeframes. This indicator is meticulously designed for high precision and can be adjusted for other timeframes as well. Simply run it and receive good exit signals. Key Features: Specialized performance in the 1-minute and 5-minute timeframes: While this indicator works in other timeframes as well, its primary focus is on these two timeframes. Co
DYJ BoS
Daying Cao
Indicateurs
L'indicateur DYJ BoS identifie et marque automatiquement les éléments essentiels des changements de structure du marché, notamment : Rupture de structure (BoS) : détectée lorsque le prix effectue un mouvement significatif, franchissant un point de structure précédent. Il marque les lignes de tendance haussière et baissière possibles (UP & DN, c'est-à-dire de nouveaux sommets et de nouveaux creux continus), et une fois que le prix franchit ces lignes, il marque des flèches rouges (BEAR) et ver
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicateurs
Notre indicateur   Basic Support and Resistance   est la solution dont vous avez besoin pour augmenter votre analyse technique.Cet indicateur vous permet de projeter les niveaux de support et de résistance sur le graphique /   Version MT4 Caractéristiques Intégration des niveaux de Fibonacci: avec la possibilité d'afficher les niveaux de Fibonacci aux côtés des niveaux de support et de résistance, notre indicateur vous donne un aperçu encore plus profond du comportement du marché et des zones
MACD Enhanced Buy Sel
Hasan Mecit
Indicateurs
Cet indicateur MACD avancé conserve les fonctions de base du MACD standard tout en offrant plusieurs fonctionnalités supplémentaires : Coloration de l'histogramme : L'histogramme utilise quatre couleurs différentes pour montrer clairement les augmentations et les diminutions. Vert clair pour les valeurs positives croissantes, gris pour les valeurs positives décroissantes, rouge pour les valeurs négatives décroissantes et orange pour les valeurs négatives croissantes. Flèches de croisement de la
Visual Range Indicator MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicateurs
Explore the Power of Precision with the Range Indicator! This cutting-edge indicator is designed to provide traders with a detailed analysis of market range movements. However, it is essential to note that the Visual Range Indicator is not optimized—it has been crafted for you to tailor it to your trading needs and optimize it for your unique strategy. Your mastery and customization will unlock its true potential! The Strategy Behind the Range Indicator The Visual Range Indicator focuses on ide
Stochastic Divergen MT5
Komang Putra Riswanjaya
2 (1)
Indicateurs
Overview The Stochastic Divergence Indicator is a tool designed to help identify potential market turning points by analyzing divergences between price and the Stochastic Oscillator. It highlights divergence signals visually on the chart, assisting traders in observing possible trend changes. Key Features No Repaint: Once a signal is formed, it remains on the chart. Adjustable Parameters: Settings can be modified to fit different trading preferences and timeframes. Visual Display: Arrows are plo
Modified Bollinger Bands
Gennadiy Stanilevych
Indicateurs
The standard Bollinger Bands indicator has been improved by integrating additional indications from the Standard Deviation indicator (StdDev), which gives an additional filter for confirming trading signals. In addition, the color of the indicator's lines shows the beginning of a trend, its development and exhaustion. This indicator has a signal block that notifies the trader of the beginning of the trend on any time frame to which it is attached. Settings Type of messages - select the type of
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicateurs
Gold Stuff mt5 est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel !   Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi!   RÉGLAGES Dessiner la flèche - on off. dessiner d
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indicateurs premium et propose plus de 7 stratégies de trading robustes, ce qui en fait un choix polyvalent
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicateurs
RiskKILLER_AI Navigator est un Assistant de Direction de Marché et de Stratégie Multi-timeframe basé sur l'IA. La performance en trading consiste à comprendre le marché comme le font les professionnels. C'est exactement ce que propose le RiskKILLER_AI Navigator : Bénéficiez d'analyses institutionnelles avec l'analyse de tendance, de sentiment et macro driven par l'IA externe à MQL5 , adaptée à votre style de trading. Après l'achat, pour obtenir le Manuel de l'Utilisateur : 1. postez un commentai
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement 35 $ chacun ! Nouveaux outils   à   30 $   pendant la   première semaine   ou pour   les 3 premiers achats  !  Chaîne Trading Tools sur MQL5  : rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités Cet indicateur trace des zones de détection de rupture, appelées “Smart Breakout Channels”, basées sur un mouvement des prix normalisé par la volatilité. Ces zones sont affichées sous forme de boîtes dynamiques avec superpositions de volume. L’outil dé
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Plus de l'auteur
Gamma Trend AI
Arinze Michael Ejike
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur Gamma-Trend est un outil de trading technique utilisé pour identifier la direction de la tendance et les points potentiels de retournement. Son objectif ultime est simple : identifier clairement les signaux d'entrée et de sortie. Sur le graphique, l'indicateur Gamma-Trend apparaît sous forme de lignes colorées qui changent selon la direction de la tendance : une couleur indique une tendance haussière, et une autre montre une tendance baissière. Il présente des niveaux de suivi qui s
Gamma RSI Line Pro
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Cet indicateur avancé de lignes de tendance RSI détecte et dessine automatiquement des lignes de tendance sur les pics de l'oscillateur RSI. Il analyse des motifs de pics configurables, filtrant par inclinaison de pente, hauteur minimale et paramètres de distance. L'algorithme traite plusieurs pics pour identifier des lignes de tendance valides, optimisant les performances CPU grâce à des comptes de pics ajustables. Comprend le filtrage des pentes négatives, les contraintes de niveaux RSI pour u
Solarwind No Repaint
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Il Solarwind No Repaint è un oscillatore tecnico che applica la Trasformazione di Fisher ai dati di prezzo normalizzati, creando un indicatore basato su istogramma che identifica potenziali punti di svolta del mercato. Questo indicatore converte i movimenti di prezzo in una distribuzione normale gaussiana, rendendo i pattern ciclici e i cambiamenti di momentum più visibili ai trader. Come Funziona L'indicatore elabora i dati di prezzo attraverso diversi passaggi computazionali: Analisi Alto-Bass
Gamma Silver Stuff MT5
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Silver Stuff identifie les changements clairs de direction de tendance avec des signaux d'entrée précis. Affiche des lignes vertes pour les opportunités longues et des lignes rouges pour les configurations courtes. Le système d'alertes intégré vous notifie instantanément lors de l'apparition de nouveaux signaux de tendance. Options d'Alertes: Alertes de Barre Actuelle (alertsOnCurrent = true): se déclenchent immédiatement mais peuvent se redessiner Alertes de Barre Confirmée (alertsOnCurrent = f
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Le Solarwind No Repaint est un oscillateur technique qui applique la Transformation de Fisher aux données de prix normalisées, créant un indicateur basé sur histogramme qui identifie les points de retournement potentiels du marché. Cet indicateur convertit les mouvements de prix en distribution normale gaussienne, rendant les motifs cycliques et les changements de momentum plus visibles pour les traders. Fonctionnement L'indicateur traite les données de prix à travers plusieurs étapes computatio
Gamma Buyers Sellers pressure
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
L'Indicateur de Pression Acheteurs-Vendeurs affiche le sentiment du marché sur plusieurs timeframes de M1 à D1. Il calcule les pourcentages de pression d'achat et de vente en utilisant une analyse de momentum de moyennes mobiles sur une période configurable. Le panneau visuel montre des barres de progression avec la force acheteuse en sarcelle et la dominance vendeuse en rouge, accompagnées de valeurs en pourcentage lorsque significatives. Chaque timeframe inclut une mesure de force de tendance
Moon Sniper
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
L'indicateur MOON SNIPER est un outil de détection de cassures qui combine l'analyse de l'action des prix avec les mathématiques de la Distribution Gaussienne pour identifier des points d'entrée à haute probabilité dans le trading forex. Mécanisme Principal : L'indicateur calcule les niveaux de support et de résistance en utilisant la distribution statistique des prix plutôt que les points pivots traditionnels. Il applique les principes de la Distribution Gaussienne pour déterminer où le prix es
Bandana
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Trois systèmes de bandes RSI séparés affichés simultanément sur votre graphique pour une analyse complète du marché. Chaque système calcule des niveaux de support et résistance basés sur les valeurs RSI avec des périodes et seuils personnalisables. L'indicateur fournit des signaux de trading visuels à travers des marqueurs flèches lorsque le prix franchit les bandes calculées. Les signaux longs apparaissent quand le prix monte au-dessus de la bande inférieure après avoir été en dessous, tandis q
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis