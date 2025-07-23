Phoenix Pulse MT5

Storm Breakout EA MT5 Tanıtımı Bu, kârı en üst düzeye çıkarmak ve riski en aza indirmek için tasarlanmış güçlü bir EA'dir. Yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını etkileyici doğruluk, performans ve tutarlılıkla belirlemek üzere optimize edilmiştir. Piyasanın ana trendlerini yakalar ve çeşitli döviz çiftleri, altın ve Bitcoin gibi birçok varlık sınıfında işlem yapar. Bu, 18 yıllık geriye dönük test verileriyle kanıtlanmıştır. Sonuç olarak, bu EA herhangi bir tek varlığa aşırı uyarlanmış değildir. Ay