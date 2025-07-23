Phoenix Pulse MT5
- Uzman Danışmanlar
- Nguyen Truong Giang
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 23 Temmuz 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Phoenix Pulse MT5 Tanıtımı
Bu, EA ticaret sisteminizdeki kârı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış güçlü bir EA’dır. Piyasadaki güçlü trendleri tespit ederek hiçbir fırsatı kaçırmamanızı sağlar ve sahte kırılmalarda riski en aza indirir. Popüler birçok Forex paritesinde çalışan, güvenilirlik, hassasiyet, performans ve mutlak tutarlılık sunar.
10 yıllık backtest sayesinde 11.000’den fazla işlemi başarıyla gerçekleştirerek her türlü piyasa koşulunda hayatta kalma becerisini kanıtladı.
Ticaret felsefem, geliştirdiğim her EA’nin sıkı risk yönetimi ilkelerine uymasını sağlar:
- Sabit Risk‑Getiri oranı (R:R) veya izleyen SL’ye dayalı SL ve TP kullanımı.
- Her varlıkta aynı anda yalnızca bir pozisyon.
- Tam otomatik, ancak EA’nın temel işlevini bozmadan manuel işlem yönetimine izin verir.
Detaylar ve Öneriler
- Önerilen varlıklar: USDJPY, GBPUSD, EURUSD
- Birden fazla broker ve prop firm ile uyumlu
- Hafta sonu öncesi otomatik pozisyon kapama
- Zaman dilimi: H1
- Sermaye: en az 500 $
- Kaldıraç: 1:20 veya daha yüksek
- Not: Yeterli teminatı sağlamak için sermaye ve kaldıraç ayarlarınızı yapın.
Kurulum
- EA’yı istediğiniz bir varlığın H1 grafiğine ekleyin.
- AutoTrading’i etkinleştirerek EA’yı başlatın.
- 24/7 çalışma için VPS kullanın (Şiddetle önerilir).