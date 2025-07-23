Phoenix Pulse MT5

Présentation de Phoenix Pulse MT5

C’est un EA puissant conçu pour optimiser les profits de votre système de trading automatisé. Il peut détecter les tendances fortes du marché pour que vous ne manquiez aucune opportunité, tout en minimisant les risques liés aux faux breakouts. Il offre fiabilité, précision, performances et cohérence absolue, et fonctionne sur de nombreuses paires Forex populaires.

Avec 10 ans de backtesting, il a prouvé son efficacité avec plus de 11 000 ordres exécutés, survivant à toutes les conditions de marché.

Ma philosophie de trading garantit que chaque EA que je développe suit des principes stricts de gestion des risques :

  • Utilisation systématique de Stop Loss (SL) et Take Profit (TP) basés sur un ratio Risque‑Récompense fixe (R:R) ou SL suiveur.
  • Une seule position par actif à la fois.
  • Entièrement automatisé, mais vous pouvez gérer manuellement les trades sans perturber la fonctionnalité principale de l’EA.

    Détails et recommandations

    • Actifs recommandés : USDJPY, GBPUSD, EURUSD
    • Compatible avec plusieurs brokers et prop firms
    • Clôture automatique des trades avant le week‑end
    • Timeframe : H1
    • Capital : min. 500 $
    • Levier : 1:20 ou plus
    • Note : Ajustez votre capital et votre levier pour garantir une marge suffisante.

      Configuration

      • Ajoutez l’EA à un graphique H1 de n’importe quel actif.
      • Activez AutoTrading pour démarrer l’EA.
      • Utilisez un VPS pour opérer 24/7 (fortement recommandé).


