Phoenix Pulse MT5
- Experts
- Nguyen Truong Giang
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 23 luglio 2025
- Attivazioni: 5
Presentazione di Phoenix Pulse MT5
Questo EA potente è progettato per ottimizzare i profitti nel tuo sistema di trading automatizzato. Riesce a individuare trend di mercato forti in modo da non perdere nemmeno un’opportunità, riducendo al contempo il rischio in caso di false rotture. Offre affidabilità, precisione, prestazioni e assoluta coerenza, e funziona su molte coppie Forex popolari.
Con 10 anni di backtesting, ha dimostrato la sua efficacia con oltre 11.000 operazioni eseguite, sopravvivendo a tutte le condizioni di mercato.
La mia filosofia di trading garantisce che ogni EA che sviluppo segua principi stringenti di gestione del rischio:
- Utilizzo costante di Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) basati su un rapporto Rischio‑Ricompensa fisso (R:R) o SL trailing.
- Una sola posizione per asset alla volta.
- Completamente automatizzato, ma puoi gestire manualmente i trade senza compromettere la funzionalità principale dell’EA.
Dettagli e Raccomandazioni
- Asset consigliati: USDJPY, GBPUSD, EURUSD
- Compatibile con più broker e prop firms
- Chiude automaticamente i trade prima del weekend
- Timeframe: H1
- Capitale: min. 500 $
- Leva: 1:20 o superiore
- Nota: Regola capitale e leva per garantire margine sufficiente.
Installazione
- Aggiungi l’EA al grafico H1 di qualsiasi asset.
- Abilita AutoTrading per avviare l’EA.
- Usa un VPS per operare 24/7 (altamente consigliato).