Phoenix Pulse MT5

Presentazione di Phoenix Pulse MT5

Questo EA potente è progettato per ottimizzare i profitti nel tuo sistema di trading automatizzato. Riesce a individuare trend di mercato forti in modo da non perdere nemmeno un’opportunità, riducendo al contempo il rischio in caso di false rotture. Offre affidabilità, precisione, prestazioni e assoluta coerenza, e funziona su molte coppie Forex popolari.

Con 10 anni di backtesting, ha dimostrato la sua efficacia con oltre 11.000 operazioni eseguite, sopravvivendo a tutte le condizioni di mercato.

La mia filosofia di trading garantisce che ogni EA che sviluppo segua principi stringenti di gestione del rischio:

  • Utilizzo costante di Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) basati su un rapporto Rischio‑Ricompensa fisso (R:R) o SL trailing.
  • Una sola posizione per asset alla volta.
  • Completamente automatizzato, ma puoi gestire manualmente i trade senza compromettere la funzionalità principale dell’EA.

    Dettagli e Raccomandazioni

    • Asset consigliati: USDJPY, GBPUSD, EURUSD
    • Compatibile con più broker e prop firms
    • Chiude automaticamente i trade prima del weekend
    • Timeframe: H1
    • Capitale: min. 500 $
    • Leva: 1:20 o superiore
    • Nota: Regola capitale e leva per garantire margine sufficiente.

      Installazione

      • Aggiungi l’EA al grafico H1 di qualsiasi asset.
      • Abilita AutoTrading per avviare l’EA.
      • Usa un VPS per operare 24/7 (altamente consigliato).


