Storm Break EA MT5

Storm Breakout EA MT5 Tanıtımı

Bu, kârı en üst düzeye çıkarmak ve riski en aza indirmek için tasarlanmış güçlü bir EA'dir. Yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını etkileyici doğruluk, performans ve tutarlılıkla belirlemek üzere optimize edilmiştir. Piyasanın ana trendlerini yakalar ve çeşitli döviz çiftleri, altın ve Bitcoin gibi birçok varlık sınıfında işlem yapar. Bu, 18 yıllık geriye dönük test verileriyle kanıtlanmıştır. Sonuç olarak, bu EA herhangi bir tek varlığa aşırı uyarlanmış değildir. Ayrıca, farklı varlıklardan elde edilen sonuçlar birbirini tamamlayarak piyasadaki aşırı dalgalanmalara karşı istikrar ve dayanıklılık sağlar.

Bu EA'nın en büyük avantajlarından biri yüksek işlem sayısıdır (~10.000). Bu, performansın istatistiksel olarak daha güvenilir bir şekilde değerlendirilmesini sağladığı için çok önemlidir. Bu EA, farklı piyasa koşulları altında tutarlı performans göstererek dayanıklılığını kanıtlamaktadır.

Ticaret Felsefem ve Risk Yönetimi

Geliştirdiğim her EA, sıkı risk yönetimi ilkelerine uyar:

  • Her zaman sabit bir Risk-Ödül oranına (R:R) veya takip eden Stop Loss’a (SL) dayalı Stop Loss (SL) ve Take Profit (TP) kullanır.
  • Aynı anda her varlık için yalnızca bir pozisyon.
  • Tamamen otomatiktir, ancak EA’nın temel işlevselliğini bozmadan işlemleri manuel olarak yönetebilirsiniz.

%30 İNDİRİM! Storm Break EA MT5 – Satın alma fiyatı $259 → $181 ve kiralama indirimi 15/09/2025’e kadar!

Detaylar ve Öneriler
  • Ana strateji: Breakout (Kırılma).
  • Önerilen varlıklar: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, XAUUSD, BTCUSD.
  • Çeşitli brokerler ve prop firmalar ile uyumludur.
  • Hafta sonu öncesinde işlemleri otomatik olarak kapatır.
  • Zaman dilimi: H1.
  • Minimum sermaye: 500 $.
  • Kaldıraç: 1:20 veya daha yüksek.
  • Hesap türü: Netting veya Hedging
  • Not: Yeterli marj sağlamak için sermayenizi ve kaldıraç oranınızı uygun şekilde ayarlayın.

Kurulum

  • EA’yı H1 zaman diliminde bir varlık grafiğine ekleyin.
  • EA’yı başlatmak için AutoTrading’i etkinleştirin.
  • EA’nın 7/24 çalışması için VPS kullanın (Şiddetle Tavsiye Edilir).


